Přenosná tiskárna Xiaomi Mi Portable Photo Printer umožňuje tisk prakticky kdekoliv, třeba na párty

Na jedno nabití zvládne vytisknout 20 fotografií tempem 1 fotografie za 45 sekund

Využívá technologii ZINK, takže odpadá nutnost řešit inkoust a složitá manipulace

Přenosná bezdrátová tiskárna Xiaomi Mi Portable Photo Printer není novinka, ale přesto si zaslouží připomenout. Dokáže spolupracovat s jakýmkoliv mobilem, nemusíte mít přímo Xiaomi. Co mít musíte, je Bluetooth, ale to je dnes snad samozřejmostí.

Tiskárna Xiaomi Mi Portable Photo Printer má tvar zaobleného kvádru a rozměry 124 × 85 × 24,6 milimetrů. Hmotnost je pak 181 gramů. Tyto parametry z ní dělají opravdu kapesní gadget, který můžete s sebou vzít prakticky kamkoliv.

Tiskárna je vyrobena z nehořlavého plastu. Výrobce slibuje, že materiál je odolný proti deformaci a vyblednutí. Ovládat tiskárnu budete pouhými třemi tlačítky, což z ní dělá opravdu minimalisticky pojatý výrobek. Uvnitř bychom našli baterii o kapacitě 500 mAh. To stačí pro tisk 20 fotografií, což je shodou okolností (?) i kapacita jednoho balení. Můžete tedy tisknout opravdu kdekoliv, ale nesmíte to přehánět. Nabíjet tiskárnu budete USB kabelem s konektorem micro USB. Možná by se hodil tip ohledně nabíjení, který jsme publikovali nedávno.

Tiskárna zvládá připojení až tří zařízení současně, to je skutečně výjimečné. Tisk se ovládá pomocí aplikace Mi Home. V ní můžete nastavit vlastnosti tiskárny, vybrat fotografie k tisku, případně na ně aplikovat efekty. Aplikace je kompatibilní s Androidem 6.0 a novějším.

Tisk bez inkoustu

Tiskárna využívá termální tiskovou technologii ZINK (Zero Ink). V praxi to znamená, že nemusíte řešit, jaké papíry nebo inkousty použít. Jediné, co potřebujete, je balíček papírů určených přímo pro tuto tiskárnu. Jedná se o fotopapír o rozměrech 2×3″, to je asi 50 x 75 mm. To je asi čtvrtina formátu pohlednice, jedná se tedy o opravdu malinké obrázky. Balení o 20 kusech vyjde na asi 250 Kč, jedna fotografie vyjde na asi 12 Kč. K tiskárně dostanete 5 kusů papíru v ceně. Rozlišení tisku je pak 313 x 400 dpi, což je naprosto dostačující. Zásobník pojme 10 papírů, tisk jedné fotografie zabere asi 45 sekund.

Výhodou této tiskárny je, že nepracujete s tekutým inkoustem, nehrozí tedy zašpinění rukou, oděvu či čehokoliv jiného a samozřejmě opravdu kompaktní rozměry. Nevýhodou jsou především vyšší náklady.

Rozšířená realita

Xiaomi Mi Portable Photo Printer nabízí unikátní funkci AR (Augmented Reality; rozšířená realita) fotografií. Během tisku můžete nahrát nebo vybrat jakékoliv video, které se propojí s vytištěnou fotografií. Když takovou fotografii později naskenujete pomocí aplikace Mi Home nebo Xiaomi Home, aplikace fotografii rozpozná a přehraje s ní spojené video. Tímto způsobem mohou vaše fotografie ožívat jako dynamické vzpomínky, které kombinují statický obraz s videem. Pokud nevyžadujete přímo video, lze přidat i jen zvukovou stopu.

Více zařízení najednou

Tiskárna dokáže tisknout až ze tří zařízení současně. Díky tomu, že komunikuje přes Bluetooth, není třeba trápit se s konfigurací Wi-Fi. Uživatelé mohou posílat fotografie k tisku současně, tiskárna si je zařadí sama do fronty a vytiskne postupně. Nemusíte se bát, že by se obrázky například překrývaly. Něco podobného mně velmi chybí u mé tiskárny Canon Selphy CP1500.

Xiaomi Mi Portable Photo Printer Výrobce Xiaomi Technologie tisku Termosublimační ZINK Maximální formát tisku 5,08 x 7,62 cm (2 x 3″) Barevný tisk ano Konektory (výstupy/vstupy) USB, Bluetooth Baterie Vestavěná 500 mAh Rozměry 124 × 85 × 24,6 mm Hmotnost 181 g

Dostupnost a cena

Tiskárnu koupíte v českých obchodech za cenu od cca 1300 Kč. Potřebné fotopapíry pak seženete od 225 Kč v balení po 20 kusech.

Zdroj: Heureka