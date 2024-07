Nabíjení různých zařízení se stalo každodenní záležitostí

Jsou situace, kdy se z běžné činnosti stává noční můra

Našich 5 triků vám může proces nabíjení usnadnit a zpříjemnit

V tomto článku se nedozvíte, jestli nabíjet baterii na 80 nebo 85 %, aby vám vydržela o týden déle. Zde bych rád ukázal některé triky, které učiní nabíjení pohodlnějším. Oceníte je především v případě, že cestujete, máte více zařízení nebo máte málo místa na stole a přesto chcete udržet aspoň zdání pořádku.

Bezdrátové nabíjení

Pokud váš telefon podporuje bezdrátové nabíjení, může pro vás být zajímavé ho vyzkoušet. Jasně, bezdrátové nabíjení je pomalejší (i když 80W bezdrátová nabíječka od Xiaomi je rychlejší, než drátová nabíječka u Samsungů), má větší ztráty (fakt vás zruinuje 10 Kč za rok?) a celé se to víc zahřívá. To poslední může být problém zvláště v horkém létě.

Pojďme ale zmínit výhody, které bezdrátové nabíjení přináší. Pokud nepatříte k lidem, kteří řeší nabíjení od přesně 15.4% po 83.2% a telefon prostě svobodně používáte, budete bezdrátové nabíjení milovat. Přes den stačí telefon odložit na nabíječku, a když ho potřebujete, prostě ho zvednete a používáte. Nemusíte zápasit s kabelem, který o něco zavadí a telefon vytrhne z ruky, nezničíte si USB port neustálým zapojováním kabelu. Svoboda, to je to, co bezdrátové nabíjení přináší. Překvapuje mě, že si lidi zvykli na bezdrátová sluchátka, která mají vlastně spoustu podobností s bezdrátovým nabíjením, ale u nabíjení stále převládají předsudky.

Úplně skvělé je ale bezdrátové nabíjení, pokud nabíjíte telefon přes noc. A když jsem ležel v posteli 14 dní po úrazu a nemohl se pořádně hýbat, ocenil jsem, že telefon si můžu podat jednou rukou. Z kabelu ho jednou rukou odpojíte jen těžko a zapojit nejde už vůbec. Kdo má v pořádku záda, tohle nedocení.

Abych ale byl objektivní, jedna nevýhoda tady přece jenom je: pokud nepoložíte telefon na nabíječku přesně, případně ho v noci posunete, může se stát, že ráno nebude nabitý.

Multinabíječka

Pokud potřebujete nabíjet více zařízení současně, je lepší řešení, než rozdvojka a v ní 3 nabíječky. Pořiďte si jednu kvalitní multinabíječku! Dnes se dají koupit nabíječky s 3 i více porty, typicky jeden USB-A a dva USB-C. Pokud se jedná o technologii GaN (a důrazně doporučujeme nebrat nic jiného), bude nabíječka malá a lehká a přesto nabídne 65 i více wattů.

Prostudujte si, jak rozděluje výkon mezi jednotlivé porty. Některé nabíječky umí např. 15 / 20 / 30 W, některé umí 15 / 65 / 65 W. Ale součet výkonu, který jde do jednotlivých portů, nikdy nepřesáhne maximální výkon, napsaný na nabíječce. Rozdíl je v tom, jestli některý port umí jet na maximální hodnotu, pokud je zapojený jako jediný a nebo je celkový výkon dostupný pouze při nabíjení více zařízení.

Výhoda podobného zařízení je jasná. Šetří se místo i peníze, namísto třech nabíječek a rozdvojky koupíte jen jedno zařízení. Kabely jsou zatím součástí balení snad každého mobilu. Jediné, co je třeba si pohlídat, jsou správné koncovky. Některé multinabíječky mají více portů USB-A, jiné zase umí víc USB-C. Nabídka je naštěstí opravdu široká.

Spojka USB-C

Tuhle vychytávku jsem objevil nedávno a nechápu, proč mě nenapadlo zkusit něco podobného hledat už dřív. Představte si situaci, kdy máte jednu nabíječku, ta je v zásuvce někde pod stolem a od ní vede kabel tak akorát na stůl. A vy máte telefon a chytré hodinky, které mají nabíjecí kolébku zakončenou také konektorem USB-C. Někteří výrobci už pochopili, že nabíjecí kolébka by mohla mít USB-C female konektor, aby šel zapojit jakýkoliv kabel, ale pokud jste obětí Samsungu a jemu podobných, máte smůlu, kabel je ke kolébce připevněný napevno.

USB-C propojka

Naštěstí existuje propojka, která dokáže spojit dva USB-C kabely. Můžete si tak vyrobit třeba delší kabel (tam pozor, že se může snížit schopnost přenosu dat i výkonu) nebo v případě, který jsem řešil já, připojit nabíječku hodinek na běžný kabel. Nejlevnější a zároveň nejkvalitnější jsem překvapivě nenašel na nějakém čínském tržišti, ale v českém Softcomu. V době psaní článku stál kus asi 54 Kč a podporuje dokonce USB 4.

Magnetické kabely

Tuhle vychytávku používám už několik let. Dostal jsem se do situace, kdy jsem si koupil poměrně drahou bezdrátovou klávesnici, která měla integrovanou baterii a nabíjela se kabelem s koncovkou micro USB. K ní jsem měl myš Logitech MX Master 3S a grafický tablet Wacom, které už měly konektor USB-C. Všechna tato zařízení jsem nakonec nabíjel pomocí jediného kabelu. Jak je to možné? Díky magnetickým konektorům!

Já používám řešení Alza MagCore, ale určitě existují i jiná. Funguje to tak, že si pořídíte kabel, který zapojíte do nabíječky, a který nekončí klasickým konektorem, ale speciálním magnetickým zakončením. Ke kabelu zakoupíte koncovky, které zapojíte do zařízení. Tyto koncovky sice jdou odpojit, ale je to trochu výzva a počítá se s tím, že v zařízení zůstanou. Malinko pak vystupují, ale u výše popsaných periférií to nevadí. U mobilu by to mohlo trochu překážet, i když obal vyčnívání dost eliminuje. Geniální je, že si můžete koupit konektor USB-C i micro USB.

magnetický kabel

Když chcete zařízení připojit na nabíječku, je jedno, ke kterému konektoru kabel připojíte, spojovací část je univerzální. Magnetický úchyt přiskočí a začnete nabíjet.

Kabely fungují i jako datové, ale rychlost je pouze USB 2, tzn. asi 20 MB/s. Stejně tak může být komplikované rychlé nabíjení. Kabel sice podporuje až 100 W, ale rychlé nabíjení je často implementováno nějakým proprietárním protokolem, takže tady raději počítejte s omezením. Využití je tedy ideální pro mnou popsaný případ, kdy potřebuju střídavě nabíjet zařízení s různými konektory, která nevyžadují vysoké výkony. Další využití našel kolega, který tento systém vnutil dětem, které běžný konektor několikrát zničily, zatímco magnetický odolává.

Průchozí powerbanka

Jste na hotelu, máte k dispozici pouze jednu zásuvku a přitom potřebujete nabít mobil, hodinky, sluchátka a powerbanku? Využijte toho, že lepší powerbanky umí nabíjet zároveň samy sebe a připojená zařízení. Pokud má powerbanka více výstupních portů a ideálně i bezdrátové nabíjení, můžete zapojit powerbanku na adaptér a naopak z ní nabíjet až tři zařízení.

Může vám to připadat jako násilný příklad, ale v zahraničí, kde potřebujete adaptér do zásuvky, ale i v některých českých hotelech, je jedna zásuvka všechno, co dostanete.

Znáte další tipy jak vylepšit nabíjení?

Zdroj: vlastní