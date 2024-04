Většina lidí dnes uchovává fotografie v digitální podobě

Papírová fotografie může být milou pozorností

Tisk kdekoliv vám umožní například tiskárna Canon Selphy CP1500

Dnes bych vám rád představil jednoho z mých pomocníků. Jedná se o přenosnou termosublimační tiskárnu Canon Selphy CP1500. Pokud rádi fotíte nejen mobilem, možná si ji zamilujete.

Obsah recenze Canon SELPHY CP1500

Fotografie patří na papír



Je to asi půl roku, kdy mě napadlo, že by bylo super nějak oživit moji fotografickou praxi. Dřív jsem nosil vytištěné fotky z minulého focení ve formátu A4 a mělo to úspěch. Ale abych je mohl předat, předpokládalo to, že se modelka dostaví znovu a v takovém případě už ten marketingový efekt nebyl vlastně potřeba. Říkal jsem si, že by bylo fajn dávat fotky hned po focení.

Prošel jsem tedy nabídku a postupně vyřadil velké tiskárny, které jsou drahé a mají i jejich provoz nestojí málo. Chvíli jsem přemýšlel nad něčím jako je Instax, takové ty malinké čtverečky, ale za prvé to vycházelo dost draho, bylo to už moc malé a hlavně to nemá dostatečně kvalitní tisk. A pak jsem narazil na termosublimační tiskárnu Canon Selphy CP1500. Zrovna byla v akci a její parametry mně učarovaly.

Canon Selphy CP1500

Pojďme se na ni tedy podívat blíž. Termosublimační tisk má svá specifika. Nekupujete papír a inkoust zvlášť, koupíte jednu krabici, ve které jsou papíry a speciální fólie. V balení je třeba 108 kusů fotopapíru a podle varianty buď dvě nebo tři fólie. Papíry jsou pak baleny po 18 kusech. To je také kapacita zásobníku.

Nebudu jen chválit a už tady bych zmínil první dvě výtky. Se zásobníkem se manipuluje poměrně obtížně, zvláště pokud nemůžete použít obě ruce. Přitom by to nebyl problém, ale to by k sobě musely jednotlivé díly lépe sedět a neprohýbat se. Vzhledem k tomu, že ostatní části tiskárny působí prémiově, je zásobník zklamáním. Za druhé se v návodu píše, že zásobník pojme maximálně 18 kusů fotopapíru a už 19 kusů může tiskárnu poškodit. Takže když mně zbude v zásobníku jeden papír, nemůžu do něj předem vložit celé nové balení. To, vzhledem ke způsobu, jakým tiskárnu používám, může být zbytečná komplikace.



Termosublimační tisk

Pro mě byla tato tiskárna první příležitostí, kdy jsem se setkal s touto technologií. Jak to vlastně funguje?

Běžná inkoustová tiskárna vystřeluje malinké kapičky inkoustu. Používají se nejméně 3, u kvalitnějších i více barev. Ty se nanášejí na papír zároveň a jejich smícháním vznikají všechny ostatní odstíny.

CMYK Pro tisk se používají tři základní barvy, jejich smícháním vznikají všechny ostatní. Jsou to azurová (cyan), purpurová (magenta) a žlutá (yellow). Přestože teoreticky stačí tyto tři barvy, v praxi se používá ještě samostatná černá (black) a tím dostáváme model CMYK. U fotorealistických tiskáren se přidávají další odstíny, např. červená pro věrnější podání pleťové barvy nebo šedá pro lepší přechody u černobílé fotografie.

Termosublimační tiskárna používá také tři barvy, ale technologie přenosu na papír je jiná. Tiskárna SELPHY CP1500 využívá technologii sublimačního tisku na bázi barviva, která využívá tepelnou energii k přeměně inkoustu na plyn pro tisk. Pomocí této technologie lze odstranit zrnitost fotografie a hustota barev je řízena teplotou, takže barevný přechod je plynulý. V závěrečném kroku tiskového procesu aplikuje tiskárna SELPHY CP1500 na fotografii speciální ochrannou vrstvu, která je odolná vůči vodě, oleji a otiskům prstů, stejně jako proti rozpíjení a blednutí barev. Výrobce slibuje dokonce trvanlivost až 100 let.

CMYK

Co umí Canon Selphy CP1500

Připojení

Tiskárna SELPHY CP1500 podporuje tisk pomocí připojení více zařízení a uživatelé si mohou vybrat z následujících metod tisku fotografií z telefonu nebo fotoaparátu.

Připojení k chytrému telefonu

Tiskárna SELPHY CP1500 dokáže tisknout fotografie pořízené přímo z vašeho smartphonu přes WiFi

Tiskárna SELPHY CP1500 dokáže tisknout fotografie pořízené přímo z vašeho smartphonu přes WiFi USB Type-C flash disk, SD karta

Pomocí jednotek USB Type-C a SD karet můžete tisknout přímo na tiskárně SELPHY CP1500 a tisknout fotografie přímo z tiskárny SELPHY CP1500 bez potřeby aplikace

Pomocí jednotek USB Type-C a SD karet můžete tisknout přímo na tiskárně SELPHY CP1500 a tisknout fotografie přímo z tiskárny SELPHY CP1500 bez potřeby aplikace Tisk s připojením k počítači

Fotografie uložené v počítači lze přenášet přímo přes Wi-Fi, takže můžete tisknout fotografie, které jste uložili nebo upravili v počítači, pomocí Mopria nebo AirPrint

Aplikace

Tiskárna umí tisknout z paměťového média a z počítače, ale nás bude nejvíce zajímat asi tisk z mobilu. Budete potřebovat aplikaci Selphy Photo Layout, pomocí které budete tisknout.

Máte pak dvě možnosti. Buď spustíte aplikace a v ní vyberete fotografie pro tisk nebo si fotografii vyberete v galerii a sdílíte do aplikace. Ano, fotografii, ne fotografie. Z galerie jde odeslat pouze jedna fotografie, a to je velká škoda, protože opačný postup je pomalý. Určitě hraje roli to, kolik mám v mobilu fotografií, ale výběr z mobilu je na hodně dlouho. Kromě toho umí tiskárna přistupovat na portál Canonu a načítat fotky z Fotek Google.

Poté, co si vyberete fotografii pro tisk, s ní můžete provádět základní operace, jako jsou filtry, přidání saténového efektu a hlavně změnu ořezu. V první verzi aplikace toto chybělo a bylo to neskutečně frustrující.

Při tisku je třeba dávat pozor, aby kolem tiskárny bylo dost místa. Fotopapír během tisku vyjíždí dozadu a pokud narazí na překážku, fotografie bude obsahovat pruhy. V horším případě by se mohl poškodit mechanismus tiskárny.



Tisk

Ukažme si, jak to celé funguje. Video je schválně beze střihu, abyste si mohli udělat jasnou představu, kolik času zabere vytištění jedné fotografie. Rychlost tisku je stejná při připojení adaptéru i z baterie.

Canon Selphy CP1500





V terénu je jako doma

Jak vidíte, tiskárna se napájí pomocí adaptéru, ale podporuje i baterii. Pak je možné tisknout prakticky kdekoliv. Baterie slibuje výdrž na asi 70 fotografií. Vzhledem k tomu, že vytištění jedné fotografie trvá asi 40 sekund, ale je třeba započítat i přípravu k tisku, znamená to skoro 2 hodiny času.

Já chtěl tuto tiskárnu původně využívat na akcích jako jsou plesy s tím, že bych lidem dal jejich fotografii a tím by na mě získali i kontakt. Narazil jsem ale na komplikaci v podobě otázky, jak ten kontakt předat? Můžu sice vložit text nebo QR kód do fotografie, ale tím ji znehodnotím. Možná by to jinému fotografovi nevadilo, ale já chci, aby si tu fotografii mohli lidi dát doma třeba za sklo. A to s fotografií s QR kódem nebo odkazem na web nebude ono.

Další nápad byl razítko, které bych otiskl z druhé strany fotografie. I pořídil jsem si razítko s textem a QR kódem a zjistil jsem, že inkoust strašně dlouho schne. I po 10 minutách se po přejetí prstem rozmazával. Tudy tedy cesta také nevede. Vzhledem k tomu, že na akcích fotím spíše výjimečně, mě to až tak netrápí, ale pokud byste chtěli tiskárnu pořídit za tímto účelem, pozor na to.

Baterie se nabíjí přímo v tiskárně. Bohužel neexistuje žádná externí nabíječka, která by umožnila baterii nabít mimo tiskárnu. Na druhou stranu, pokud bych měl zdroj 230 V, mohl bych tisknout přímo ze zásuvky. A jsme u další výtky: škoda, že tiskárna nepodporuje napájení přes USB-C, tím by se stala mnohem zajímavější. Možná jsou ale nároky na termosublimační tisk příliš vysoké?

Ještě poznámka k baterii. Originální baterie stojí víc než tiskárna a jednodušší bude domluvit si rande paní Columbovou, než ji sehnat. Já si pořídil alternativní baterii za asi 800 Kč a fungovala výborně asi měsíc, pak umřela. Ale prodejce mně ji obratem vyměnil za jiný kus a ta funguje bez problémů dál.

Tiskárna je poměrně malá a snadno se přenáší. Váží 850 gramů a rozměry jsou 182x133x58 mm. Dá se k ní dokoupit originální praktická brašna, do které poskládáte tiskárnu, baterii, adaptér a zásobu papíru i inkoustové fólie.



Tiskový materiál

Canon nabízí několik velikostí a typů tiskových materiálů od klasické pohlednice přes čtvercový formát, nálepky až po miniaturní nálepky. Já používám tisk na pohlednicový formát. Máte k dispozici dvě varianty. KP-108IN je fotografický papír, zatímco RP-108 je pohlednicový papír. KP-108IN má v balení 3 fólie, každá na 36 fotografií, zatímco RP-108 má dvě fólie, každá na 54 fotografií. Fotopapíry jsou u obou verzí balené v balíčcích po 18 kusech. V praxi jsem nepozoroval významnější rozdíl, dokonce se mně jednotlivé verze pomíchaly a používal jsem fotografický papír s pohlednicovou fólií a naopak bez jakýchkoliv potíží.

Když věnujete chvíli hledání, dostanete se na cca. 6 Kč za fotografii, což považuju vzhledem k tomu, že můžete tisknout kdekoliv a kdykoliv, za super cenu.

Zajímavostí je, že rozměry nejsou přesně 15×10 cm. Fotopapír je širší a kratší strana obsahuje perforaci, která po vytištění umožní odlomení (fakt odlomení, nezkoušejte trhat) přebytečné části fotopapíru.

Co se kvality materiálu týče, není moc co vytknout. Fotografii můžete okamžitě po skončení tisku chytit do ruky. Fotografie je odolná proti polití, vydrží poměrně drsné zacházení a dokonce není snadné ji ani roztrhnout.



Dostupnost a ceny

Tiskárna se prodává ve třech barevných variantách: černá, bílá a růžová za cenu v rozmezí 3290 – 3490 Kč (duben 2024). Dá se koupit i v sadě s balením 54 ks pohlednicového fotopapíru, ale toto balení není ekonomicky výhodné.

Barevné varianty

Pohlednicové papíry RP-108 se dají sehnat od 688 do 890 Kč, fotopapíry KP-108IN od 614 do 820 Kč. Ceny fotografických materiálů se ale rychle mění, je třeba sledovat akce. Výhodou a zároveň nevýhodou je, že kupujete kompletní balení a pokud vím, neexistuje možnost koupě fotografického materiálu jiného výrobce. Náklady na fotografii jsou stejné, ať už je na ní bílá kočka na sněhu nebo černý pes na hromadě uhlí. Vždy se spotřebuje jeden papír a stejné množství inkoustové fólie.



Výhody a nevýhody

Pokud máte fotografie uložené pouze v cloudu a papír považujete za přežitek, není to produkt pro vás. Stejně tak, pokud máte doma fyzické album z každé dovolené nebo tisknete fotky ve velkém formátu, budete spíš mít doma velkou fototiskárnu nebo ještě lépe využijete služeb velkého fotolabu, který fotky vytiskne levněji a v lepší kvalitě.

Tiskárnu ale budete milovat, pokud:

fotíte na různých místech a chcete lidi obdarovat papírovou fotkou na památku

jste akční fotograf a pojmete to jako reklamu

provozujete fotokoutek

jdete na rodinnou oslavu

To všechno jsou příklady, kdy se vám tato tiskárna rychle zaplatí. Vyzkoušel jsem ji na plese, na návštěvě a v ateliéru a výsledkem byla vždy velká radost obdarovaných.

Klady

+ můžete fotit opravdu kdekoliv

+ rychlý tisk i z mobilu

+ kvalitní fotografie

+ odolné fotografie

+ rozumná cena za fotku

Zápory

– nedá se sehnat originální baterie

– baterii lze nabíjet pouze v tiskárně

– aplikace by mohla umět zařazovat fotografie do tiskové fronty

– ocenil bych nabíjení přes USB-C

Na závěr se můžete podívat, jak to vypadá u nás v ateliéru po focení:

Tisknete fotky na papír?

