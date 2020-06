Xiaomi Mi Notebook Pro 15 oficiálně: skvělý poměr mezi cenou a výkonem

Společnost Xiaomi dnes oficiálně představila Mi Notebook Pro 15. Po včerejším představení modelů Mi Notebook 14 a Mi Notebook 14 Horizon Edition tak zde máme další laptopy, které rozhodně stojí za pozornost. Pojďme si jej tedy představit.

Xiaomi Mi Notebook Pro 15 oficiálně

Xiaomi Mi Notebook Pro 15 (2020) je vzhledově velice podobný verzi Enhanced Edition z minulého roku. Srdcem laptopu je buď Intel Core i5-10210U či Core i7-10510U v závislosti na vybrané verzi. V obou případech jsou doplňovány grafickou kartou Nvidia GeForce MX350, která je přibližně stejně výkonná, jako GTX960M a o něco horší než GTX 1050. S přehledem si tak zahrajete hry jako Counter Strike: Global Offensive, FIFA 20 či League of Legends na vysoké detaily. S AAA tituly jako Call of Duty: Modern Warfare, Doom: Ethernal nebo Far Cry New Dawn budete muset jít s detaily dolů, ale i přesto si je plynule zahrajeme.

Xiaomi využívá v laptopu duální ventilátor, který by měl efektivně odvádět teplo ze všech komponent. Jak moc je účinný však zjistíme až z nezávislých testů. Jako úložiště zde poslouží buď 512 či 1 TB SSD typu NVMe a procesoru sekunduje buď 8 či 16 GB RAM DDR4 2666 MHz. Displej má velikost 15,6″ a rozlišení je standardní Full HD. Maximální svítivost činí 300 nitů a nechybí pokrytí barevného prostoru sRGB. Klávesnice má příjemný zdvih 1,5 mm a nechybí samozřejmě podsvícení. Pro rychlejší odemykání pak slouží čtečka otisků prstů.

Co se týče konektivity, stojí za zmínku dva USB-C konektory, dva USB-A, HDMI, audio jack a také čtečka SD karet. Nesmíme ovšem opomenout ani přítomnost Bluetooth 5.0 a Wi-Fi 5. Baterie má kapacitu 60 Wh a měla by vydržet až 17 hodin přehrávání videa. Z 0 na 50 % se dostane za 40 minut. Laptop váží 2 kg a může se pochlubit dvěma 2,5W reproduktory Harman Kardon. Systémem je Windows 10 Home. V Číně se začíná prodávat za 6 000 CNY (i5,8 GB / 512 GB) tedy asi 20 000 korun bez daně. Dražší varianta s i7, 16 GB RAM a 1 TB úložištěm pak vyjde na 7 000 CNY, tedy 23 500 korun bez daně.

Co říkáte na poměr cena/výkon u tohoto notebooku?

Zdroj: gsmarena.com