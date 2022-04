Unikly parametry ohebného displeje pro Xiaomi Mix Fold 2

Jak dobrý displej bude mít nový ohebný telefon Xiaomi (Mi) Mix Fold 2? Tuto otázku si jistě pokládá nejeden fanda flexibilních mobilů, který se těší jak na schopnosti tohoto konkrétního mobilu, tak i na další obecný posun v segmentu ohebných obrazovek (dokud své další mobily neukáže Samsung). Ačkoli ještě ani nebyla existence tohoto telefonu ani potvrzena na internetu se opakovaně objevují údajné uniklé parametry jeho displeje.

Připravovaný ohebňák by měl mít hlavní skládací obrazovku s maximální frekvencí 120 Hz (půjde o LTPO displej) a díky o něco více čtvercovému poměru stran bude pak vnější obrazovka s poměrem 21:9 více připomínat klasický panel na jiných smartphonech. I venkovní displej by měl mít přitom frekvenci 120 Hz. Telefon by měl prý pohánět procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

Údajné úniky korespondují s tím, o čem se s ohledem na telefon šuškalo již vloni. Nové ohebné Xiaomi by se mohlo teoreticky ukázat společně s vlajkovým modelem 12 Ultra. Současně se hovoří o tom, že pokud přijde pokračovatel řady Mix, bude to právě pouze flexibilní mobil a na Mix 5 nedojde.

Jaký další vývoj čekáte u ohebných displejů?

Zdroj: GSMA