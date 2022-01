Úniky a spekulace: Čtyři super vyhlídky na Fold2 od Xiaomi

Čínská společnost Xiaomi se před několika měsíci oficiálně zařadila po bok sebevědomých firem, které masově vyrábějí a prodávají ohebné mobily. Její Mi MIX Fold při svém nástupu splnil hned několik očekávání, nicméně stejně jako u ostatních je i u něj rozhodně prostor pro zlepšení. Nedávné úniky informací s notnou dávkou optimistických spekulací tvrdí, že až ve čtyřech zajímavých ohledech by mohl nastavit laťku o něco výš hned model MIX Fold2 (označení Mi se firma u telefonů před časem oficiálně zbavila). Co zajímavého je prý ve hře?

V prvé řadě se údajně můžeme těšit na osmipalcový vnitřní displej, což by byla u flexibilních smartphonů rekordně velká úhlopříčka, se kterou už by přístroj balancoval na hraně označení “tablet”. Tak rozměrná obrazovka přímo svádí k používání chytrého pera, což je další zajímavá spekulace. Dokonce podložená i některými staršími záznamy z patentů. Xiaomi údajně chystá variaci pera S Pen či Apple Pencil, které by se dalo magneticky připínat k rámečku.

Třetí novinka se také displeje, konkrétně jeho frekvence. Již dříve se mluvilo o vysoké hodnotě 120 Hz, nyní se dokonce skloňuje LTPO, tedy dynamická změna kmitočtu na základě zobrazovaného obsahu. Pro mnohé uživatele by to mohlo být lákadlo číslo jedna. Čtveřici zveřejněných náznaků uzavírá špičkový procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, což by ale asi moc velké překvapení nebylo.

Kolik by asi mohl MIX Fold2 s takovými vlastnostmi stát?

Zdroj: pharena