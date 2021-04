Takto má vypadat Xiaomi Mi MIX 4. Najdete přední foťák?

Další a další spekulace a střípky informací naznačují, že čínská společnosti Xiaomi během pár týdnů či měsíců uvede další telefon z prémiové řady Mi MIX. Poslední přírůstek je přitom “starý” jen několik málo dní. Je jím první ohebný mobil této značky s názvem Mi MIX Fold. Údajně se ale dočkáme i pokračovatele standardní číselné řady. Novinka Xiaomi Mi MIX 4 má přitom mít například přední fotoaparát ukrytý pod displejem.

I am 100% affirmation, Mi Mix4 will use the UPC ( Under Panel Camera ) technology, and it is very likely to use curved screen design, and other new technologies will be used for this phone. pic.twitter.com/esxZPrw5F3

