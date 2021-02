Xiaomi Mi Band 5 vs. OnePlus Band: Který náramek je “papírově” lepší?

Společnost Xiaomi už se na poli chytré elektroniky postarala o nejednu cenovou či produktovou revoluci. Jedním z důkazů může být velmi levný, poměrně schopný a díky tomu extrémně populární náramek Mi Band. Momentálně je na trhu k sehnání jeho pátá generace (podrobně jsme recenzovali), kterou se, stejně jako jeho předchůdce, snaží z pozice nejoblíbenějšího náramku sesadit nejeden konkurent. Ne vždy se jim to daří, zejména kvůli klasickému poměru cena vs. výkon. Před pár dny objevil jeden vážnější konkurent z dílny jiné čínské společnosti OnePlus. Nemálo uživatelů či zájemců o náramky tedy jistě napadlo: Jak je na tom OnePlus Band v porovnání s Xiaomi Mi Band 5? Pojďme se podívat, co říkají oficiální specifikace…

Porovnání parametrů Xiaomi Mi Band 5 vs. OnePlus Band

Design a základní parametry

Oba náramky disponují úplně stejnými displeji, takže by se logicky neměly moc lišit po stránce celkových tvarů a rozměrů. Na první pohled je od sebe nicméně lehce rozeznáte. Mi Band od Xiaomi sází na kulaté zaoblení, Band od OnePlus zase na hranatější a trochu robustnější. Druhý jmenovaný náramek má z výroby dvoubarevné řemínky. Po stránce hardwarové výbavy je na tom o něco lépe model OnePlus. Zvládá totiž měřit i okysličení krve a ke standardu 5ATM má i oficiálně IP68 certifikaci odolnosti.

Xiaomi Mi Band 5 OnePlus Band rozměry (bez řemínku) 46.95 x 18.15 x 12.45 mm 40.4 x 17.6 x 11.95 mm hmotnost 11.9 g 10.3 g displej 1.1 AMOLED 1.1 AMOLED rozlišení 126 x 294 px 126 x 294 px automatický jas ano ano gyroskop ano ano akcelerometr ano ano SpO2 – ano IP68 – ano materiál plast plast Bluetooth 5.0 BLE 5.0 BLE

Zdravotní a fitness funkce

Díky zmíněnému senzoru navíc je OnePlus náramek schopný měřit okysličení krve, což je určitě velká výhoda. Na druhou stranu ale neumí například analyzovat stres nebo poskytovat informace spojené s PAI. Xiaomi Mi Band má v celkovém součtu 11 sportovních módů, tedy o dva méně než konkurent. Ty základní jsou ale totožné.

Xiaomi Mi Band 5 OnePlus Band sportovní módy 11 13 sledování tepu 24/7 24/7 analýza spánku ano ano analýza stresu – ano dechová cvičení ano ano denní cíle ano ano krokoměr ano ano okysličení krve – ano upozornění na nečinnost ano – PAI – ano Bluetooth 5.0 BLE 5.0 BLE

Další funkce

U pokročilých vychytávek se náramky téměř v ničem neliší. Oba poskytují oblíbené funkce jako ovládání hudby či spouště foťáku, budík, stopky, předpověď počasí nebo přijímání notifikací o zprávách či hovorech. Jediným větším rozdílem je fakt, že OnePlus Band má uzavřenější výběr ciferníků. Ani jeden náramek bohužel nedisponuje možností platit skrze NFC.

Recenze Xiaomi Mi TV Stick: Nejvýhodnější “dongle” s Android TV? čtení: 4 minuty ( uložit na později ) čtení: 4 min. uloženo uložit na později 4 min. uloženo

Xiaomi Mi Band 5 OnePlus Band upozornění na hovory ano ano upozornění na zprávy ano ano počasí ano ano budík ano ano stopky ano ano ovládání hudby ano ano ovládání fotoaparátu ano ano hledání telefonu ano ano ciferníky neomezeny omezeny aplikace Mi Fit OnePlus Health podpora Androida od verze 5.0 od verze 6.0

Baterie a nabíjení

Ačkoli má Xiaomi Mi Band 5 v porovnání s OnePlus Band větší kapacitu baterie, výdrž mají při běžném používání oba náramky stejnou. Je to cca 14 dní. Podstatný rozdíl ale najdeme u způsobu nabíjení. Zatímco Xiaomi náramek po několika generacích konečně přišel s magneticky připínaným konektorem, konkurenta od OnePlus je potřeba vytáhnout z řemínku a zacvaknout do “vaničky”.

Porovnání cen Mi Band 5 a OnePlus Band

Hodnoty náramků jsou svým způsobem plovoucí podle toho, na jakém trhu se je rozhodnete pořídit. V ČR je zatím oficiálně jen Mi Band 5, a to za ceny kolem sedmi až osmi stovek korun. Podle dosavadního nastavení cen v Indii můžeme předpokládat, že by OnePlus Band neměl stát o moc víc. Náramky v tento moment asi můžeme považovat za stejně drahé a je tedy o to víc zajímavé porovnávat jejich parametry.

Který náramek vám přijde lepší?