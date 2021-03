V Číně se prodává tato luxusní verze Xiaomi Mi 11. Chtěli byste ji taky?

Čínská společnost Xiaomi už druhým rokem dokazuje, že svými vlajkovými telefony míří hodně vysoko. Nebojí se je nejen pořádně vybavit, ale také nacenit. Nedávno představená série modelů Mi 11 je toho opět důkazem. Jelikož je firma historicky spojená spíš s rozumně vybavenými telefony za přijatelnou cenu, ne všude a u všech se tato strategie setkala s pochopením. Vybavenější a dražší varianty Mi 10 musely několik týdnů po uvedení opustit některé trhy včetně toho českého. U posledního vlajkového zástupce už firma volila rozumnější skladbu a také jinou dostupnost na různých trzích. I na luxus na domácím trhu ale zbyl čas. Podívejte se, co například nabízí Xiaomi Mi 11 Star Diamond Gift Box Edition.

Zatím pouze v Číně (a asi se moc nedá předpokládat rozšíření do jiných oblastí) se prodává tato luxusní varianta posledního vlajkového mobilu. Cílená je převážně na ženy, což asi příliš nepřekvapí. Je extrémně blyštivá, což by se dalo odvodit již z názvu. Krabice s telefonem i samotný jeho zadní kryt jsou pokryty “hvězdně diamantovým” povrchem. A to je jediná změna oproti standardní verzi. Telefon Xiaomi Mi 11 Star v úpravě Diamond Gift Box Edition má jinak stejné specifikace jako jeho základní vzor. Cena zatím nebyla oznámena.

Zdroj: gizmo