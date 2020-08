Podívejte se na video “rozebírající” nejlepší současný mobil na světě

Čínské Xiaomi před několika dny vypálilo svým konkurentům rybník představením supertelefonu Xiaomi Mi 10 Ultra. Hned z několika důvodů se dá vlastně hovořit o nejlepším současném mobilu na světě. Ve výkonnostním AnTuTu benchmarku i v testu focení na DxOMark je první a ještě k tomu nabízí i nejrychlejší nabíjení. V Xiaomi to před několika měsíci evidentně mysleli vážně, když říkali, že uvedením modelů Mi 10 a Mi 10 Pro vývoj špičkových vlajkových telefonů nekončí. I když se zatím nadále mluví o tom, že nový model Ultra nevyrazí za hranice Číny, telefon pochopitelně poutá pozornost globálně. Další vlnu zájmu teď spustilo nové oficiální video, které obsahuje rozbor Xiaomi Mi 10 Ultra a popis nejzajímavějších dílů.

Ve dvou minutách máme možnost vidět třeba “plotnu” pro 50W bezdrátové nabíjení a také dva články 4500mAh baterie, která může být díky maximálnímu příkonu 120 W nabitá za neskutečných 23 minut. Odhaleny byly i pod krytem uložené fotoaparáty, i když u nich není co extra jiného vidět. Na “desce” jsou ale zajímavě znázorněny moduly RAM a vnitřní paměti a samozřejmě i čipset Qualcomm Snapdragon 865. Virtuální rozbor mobilu Xiaomi Mi 10 Ultra ukazuje také speciální plochy určené pro chlazení. U některých částí kvůli čínským popiskům úplně nevíme, co jsou zač, ale třeba bychom to mohli dát dohromady v diskuzi pod článkem.

Zajímáte se o fyzické složení jednotlivých mobilů?

Zdroj: GSM Arena