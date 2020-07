To, že Xiaomi brzy přinese upravenou vlajkovou loď s přídomkem Plus je v podstatě veřejným tajemstvím. Nedávno se dokonce telefon objevil v benchmarku AnTuTu, kde si vysloužil vůbec nejvyšší skóre ze všech mobilních telefonů světa. Nyní renomovaný leaker Ice Universe přichází se zprávou, že bude mít Xiaomi Mi 10 Pro Plus funkci, která umožní přetaktování grafického čipu.

Xiaomi Mi 10 Pro Plus umožní přetaktování grafického čipu

Z AnTuTu benchmarku víme, že bude telefon disponovat “pouze” Snapdragonem 865, nikoliv Plus verzí. Přesto získal nejvyšší skóre, což je pozoruhodné. Ice Universe tvrdí, že Xiaomi spolupracovalo s Qualcommem na optimalizaci tohoto telefonu a do aplikace Game Turbo přidalo speciální ovládací panel. Skrz něj budeme moci ladit výkon GPU podle svých potřeb a dokonce půjde manuální nastavit frekvence. K dispozici však budou i přednastavené profily.

Screenshoty, které Ice Universe zveřejnil na svém Twitteru dále odhalují, že půjde nastavit také anti-aliasing, textury či anizotropní filtry. Co se týče samotné výbavy telefonu, očekáváme 120 Hz displej, 108 MPx fotoaparát či 4 500 mAh baterii. Podle dřívějších spekulací bude Snapdragon 865 v tomto telefonu přetaktovaný tak, že překoná i Plus verzi. Alespoň co se týče frekvence.

Využili byste přetaktování ve vašem telefonu?

Zdroj: gsmarena.com