Xiaomi HyperOS dorazil do mnoha telefonů Xiaomi, Redmi a POCO

Většina telefonů současně obdržela operační systém Android 14

Přinášíme kompletní přehled telefonů, které mají HyperOS

V loňském roce Xiaomi překvapilo a uvolnilo Android 14 ve stejný den jako společnost Google. V telefonech ale zůstalo původní rozhraní MIUI 14, přitom se očekávalo MIUI 15. Vysvětlení přišlo o pár týdnů později, Xiaomi se rozloučilo s rozhraním MIUI a oficiálně představilo HyperOS.

Xiaomi HyperOS (tak zní kompletní oficiální název) už zamířilo do celé řady telefonů, uvolňování pokračuje prakticky neustále a neuplyne snad týden, kdy by se update nedostal do dalšího stroje. Připravili jsme pro vás kompletní přehled telefonů, které už tuto očekávanou aktualizaci společně s Androidem 14 získaly.

Xiaomi HyperOS společně s Androidem 14 prozatím dorazily do modelů Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 13T, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12T, Xiaomi 12T Pro, Xiaomi 12, Xiaomi 12 Lite, Xiaomi 11T, POCO X6 Pro 5G, POCO X5 Pro 5G, POCO F5, POCO F5 Pro, Redmi Note 12 Pro+ 5G, Redmi Note 12 5G, Redmi Note 12s, Redmi Note 12 4G, Xiaomi Pad 6. Seznam se průběžně rozšiřuje o další a další telefony, v jiných regionech (mimo Evropu) už navíc může být update dostupný pro další stroje.

Aby to bylo ještě trochu komplikovanější – v našem regionu se občas objeví telefony s globální verzí ROM, kde může být uvolňování HyperOS rovněž trochu jiné. Zmíněné telefony (a jeden tablet) už ale obdržely EEA verzi aktualizace. Pokud vám prozatím nedorazila, doporučuji vyzkoušet tip se změnou regionu, většinou tento trik pomůže a aktualizaci obdržíte.

Už jste obdrželi Xiaomi HyperOS?

Zdroj: Vlastní