Tip: Pořád čekáte na HyperOS? Změňte si v telefonu region!

HyperOS a Android 14 už obdržela řada telefonů Xiaomi a rovněž první POCO

Aktualizace už dorazila do České republiky, zatím ji ale neobdrželi všichni

Ukážeme vám jednoduchý trik, se kterým můžete příchod HyperOS výrazně urychlit

HyperOS společně s Androidem 14 už v České republice obdržely modely Xiaomi 12T, Xiaomi 13, Xiaomi 13T, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 13 Pro a POCO F5. Aktualizace se šíří postupně, není dostupná v jeden okamžik pro všechny uživatele. Spousta lidí má ve svém telefonu stále MIUI 14…

Samozřejmě můžete počkat, až vám aktualizace dorazí, nebude to trvat dlouho. Pokud chcete dostat HyperOS rychleji, existuje jednoduchý trik, kterým můžete jeho příchod uspíšit. Není třeba dělat do telefonu žádné neoficiální zásahy, vše zvládnete za pár vteřin bez pomoci počítače!

Změna je jednoduchá a kdykoliv ji můžete vrátit zpátky, nijak neovlivňuje chod ani fungování vašeho mobilního telefonu, ať už je to Xiaomi, Redmi nebo POCO. Zamiřte do Nastavení, pokračujte do nabídky Další nastavení a klikněte na Oblast. Tady změňte zemi na Indii, Polsko případně Švýcarsko a opět zkuste vyhledat aktualizace. Pokud patříte k majitelům zmíněných telefonů (Xiaomi 12T, Xiaomi 13, Xiaomi 13T, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 13 Pro, POCO F5), měla by se vám nabídnout aktualizace na HyperOS. Jazyk telefonu se vám samozřejmě nezmění, pořád budete mít vše v češtině. Po aktualizaci si region klidně opět můžete nastavit zpátky na Česko případně ponechat nově nastavenou zemi (tím pádem vám rychleji dorazí rovněž budoucí aktualizace).

Změna regionu není u těchto telefonů žádnou novinkou, úplně stejně do telefonu rychleji dostanete aktualizaci MIUI. U bezpečnostních záplat jsem s aktualizacemi nikdy úplně nespěchal a klidně pár dní počkal, v případě HyperOS a Androidu 14 je ale situace odlišná a soudě podle počtu komentářů na sociálních sítí se na update v České republice těší tisíce uživatelů. V mém okolí změna regionu už pomohla k aktualizaci spoustě lidí a doufám, že zabere i u vás. Pokud chcete mít detailní přehled o nových verzích HyperOS pro jednotlivé telefony, doporučuji sledovat Telegram kanál Mi Firmware.

Už vám do telefonu dorazil HyperOS od Xiaomi?

Zdroj