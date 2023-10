Jak na aktualizace u Xiaomi telefonů bez zbytečného čekání?

První telefony Xiaomi obdržely Android 14 před několika týdny

Uvolňování aktualizací probíhá průběžně, může trvat i několik týdnů

Stačí pár vteřin vašeho času a aktualizace budete dostávat rychleji

Aktualizace Xiaomi telefonů nepatří k těm nejrychlejším, výrobce ale umí překvapit. Letos se mu to podařilo, Android 14 pro první telefony vydalo Xiaomi s nulovým prodlením, ve stejný den jako samotný Google. Co se týká uvolňování běžných bezpečnostních aktualizací, výrobce je vydává průběžně (a občas mu to pěkně trvá, majitelé Xiaomi 12T Pro by mohli vyprávět). Z pohledu aktualizací má Xiaomi celý svět rozděleno na několik regionů, nejrychlejší aktualizace dostávají telefony, které jsou určeny přímo pro Čínu.

Evropa v tomto směru nepatří k premiantům, ale není na úplném chvostu, vždy záleží na konkrétním telefonu a na průběhu testování dané aktualizace. My si dnes ale ukážeme jednoduchý trik, díky kterému vám aktualizace mohou přijít o několik týdnů dříve než ostatním. A nemusíte v telefonu provádět žádné složité změny, za pár vteřin máte hotovo. Jak na to?

Pro ukázku jsem si zvolil Xiaomi Redmi Note 12 Pro+, ve kterém na začátku máme software 14.0.3.0(TMOEUXM). Dnes si nebudeme kompletně rozebírat označení aktualizací u telefonů Xiaomi, spokojíme se s konstatováním, že se jedná o kombinaci Androidu 13, uživatelského rozhraní MIUI 14 a záplat z června letošního roku. A ty už nejsou nejnovější… Pokud ale v telefonu ověříme dostupnost aktualizací zjistíme, že telefon zarputile tvrdí – Žádné aktualizace.

Rychlost aktualizací Xiaomi se u jednotlivých zemí v Evropě liší

Nyní tedy zamíříme do nabídky Nastavení/Další nastavení/Oblast a místo Česka zvolíme Švýcarsko (nemusíte se bát, jazyk telefonu se tímto nezmění). Pojďme znovu vyhledat aktualizace a kouzlo začíná účinkovat, k dispozici je nová aktualizace, kterou rovnou můžete stáhnout a nainstalovat. Po aktualizaci si kdykoliv můžete region nastavit zpátky na Českou republiku, změna nemá na fungování telefonu žádný výraznější dopad.

V nastavení můžete klidně ponechat Švýcarsko, sám to tak mám u většiny telefonů Xiaomi, Švýcarsko patří v rámci Evropy k zemím, kde se aktualizace pravidelně objevují jako první. Kromě zmíněného Redmi Note 12 Pro+ mi tato změna nastavení v předchozích týdnech pomohla k aktualizaci Redmi 10 5G, Xiaomi 12 Lite a Xiaomi 13 Lite. Budu rád, pokud pomůže i vám. Pokud váš telefon Xiaomi už pár měsíců čeká na aktualizaci a není to už nepodporovaný telefon, právě změna regionu vám pravděpodobně k získání aktualizace pomůže. Na závěr připomenu, že Android 14 je u Xiaomi zatím dostupný pro Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro a Xiaomi 12T.

Stahujte: Chromecast s Google TV dostává novou aktualizaci čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Nabídla se vám po změně regionu aktualizace?

Zdroj: Vlastní