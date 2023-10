Xiaomi uvolnilo Android 14 ve stejný den jako Google

Update už dorazil na Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro a Xiaomi 12T

MIUI 15 bude představeno později

V minulosti trvalo výrobcům uvolňování nových verzí Androidu mnoho měsíců a úplně jsme neočekávali, že by právě Android 14 přinesl výraznou změnu. První telefony mimo portfolio Google už ale stihli stabilní Android 14 obdržet. Jedná se o trio telefonů Xiaomi, konkrétně modely Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro a Xiaomi 12T. Pro ty výrobce nejprve uvolnil Developer Preview verzi, později následovala veřejná betaverze pro 2000 zájemců z celého světa. Pár drobných chyb se objevilo, vývojáři většinu stihli opravit a nakonec vypustili Android 14 s nulovým zpožděním, stejně rychle jako Google pro telefony Pixel. A za to si výrobce zaslouží pochvalu, v minulosti Xiaomi nepatřilo k těm nejrychlejším.

Vaše potenciální nadšení ale musím trochu zchladit. Update je dostupný pouze pro telefony s globální verzí firmware, na verzi pro Evropu si budeme muset počkat. Globální verzi firmware poznáte podle písmen na čtvrté a páté pozici v označení aktualizace, konkrétně u Xiaomi 13 má stabilní verze Androidu 14 označení 14.0.5.0(UMCMIXM), kde právě písmenka MI označují globální verzi. Písmeno U je pak označením Androidu 14, nebuďte tedy překvapeni, že máte v telefonu například verzi 14.0.27.0(TMCEUXM), jedná se o starší verzi, protože je postavena na Androidu 13, což indikuje první písmenko v označení.

Změny přinese MIUI 15 na konci roku

Současná verze Androidu 14 v telefonech Xiaomi je spojena s uživatelským rozhraním MIUI 14, které dobře známe, jeho představení proběhlo na konci loňského roku a v současnosti jej najdete ve většině telefonů Xiaomi (a samozřejmě také Redmi a POCO). Nebuďte překvapeni, že po instalaci Androidu 14 uvidíte na displeji minimum novinek, změny se ukrývají téměř výhradně uvnitř systému. Většina změn oznámených společností Google se vztahuje na čistou verzi systému, kterou ale největší hráči na trhu nepoužívají. Z těch několika málo změn v Xiaomi 13 můžeme vyzdvihnout možnost vybrat, ke kterým médiím má konkrétní aplikace přístup. Už to není jako dříve, kdy jste přístup umožnili (a to pro všechny snímky) nebo zakázali. Sami si zvolíte, ke kterým mediálním souborům se konkrétní aplikace dostane. Opět se posouváme kupředu v oblasti bezpečnosti a to je fajn. Předpokládám, že stejný trend bude pokračovat v případě Androidu 15.

Telefon funguje po aktualizaci spolehlivě a rychle, u telefonů s procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 podobné chování nepřekvapí. Uvidíme, kdy se Android 14 dostane do dalších telefonů a jaké novinky si pro nás připraví ostatní výrobci. U Xiaomi se budeme těšit na MIUI 15, které by se mělo objevit ještě před koncem letošního roku, jeho veřejné testování už probíhá v Číně a my se pokusíme vám brzy nabídnout jeho ochutnávku.

