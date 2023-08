Vyzkoušeli jsme Android 14 Beta od Xiaomi

Android 14 Beta si můžete nainstalovat už nyní

Pro zapojení do testování potřebujete globální ROM

Nová verze rozhraní MIUI 15 na představení ještě čeká

Společnost Xiaomi před několika dny uvolnila betaverzi operačního systému Android 14 pro trio přístrojů ve složení Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro a Xiaomi 12T. Poslední model se do výběru dostal trochu překvapivě, osobně jsem očekával Xiaomi 12T Pro. Navazuje tak na Developer Preview verzi, která se objevila před několika měsíci. Zmíněná Developer Preview verze byla určena (jak název napovídá) jen pro vývojáře, obsahovala minimum změn a její chování nebylo podle očekávání dokonalé. Testoval jsem ji několik málo dní a rychle putovala z mého telefonu pryč. Současná betaverze je podstatně dál a nebál bych se ji používat u hlavního mobilního telefonu.

Android 14 je blízko, MIUI 15 je daleko

Dosud jsem nenarazil na žádný výraznější problém. Telefon funguje za všech okolností rychle a spolehlivě, zachována zůstala skvělá výdrž na jedno nabití. Občas se v systému objeví popisky v angličtině, ty ale nijak neovlivňují chod přístroje jako takového. Většinu zajímavých novinek však výrobce ukrývá, Android 14 u Xiaomi zatím nabízí uživatelské rozhraní MIUI 14, které už je tady s námi rok a které dobře známe. V tuto chvíli předpokládáme, že první telefony dostanou finální Android 14 ještě v kombinaci se současnou verzí MIUI, později dojde k nasazení MIUI 15. Představení MIUI 14 loni proběhlo těsně přes koncem roku, do prvních telefonů v Evropě se pak MIUI 14 dostalo až v roce letošním společně s příchodem modelů Xiaomi 13 a Xiaomi 13 Pro. Je pravděpodobné, že se situace bude opakovat.

Existují celkem dvě možnosti, jak betaverzi Androidu 14 získat. Můžete se přihlásit do testování, předtím ale potřebujete mít v telefonu globální ROM. Pokud ji nemáte (a to je pravděpodobné, v našich končinách dominuje verze pro Evropu) a do testování se chcete zapojit, je potřeba nejprve odemknout bootloader a změnit customizaci svého přístroje. Alternativně můžete odemknout bootloader a rovnou nainstalovat betaverzi Androidu 14 ručně (instalační soubory zveřejnilo Xiaomi na svých stránkách). Uvolnění finálního sestavení je podle mého už blízko, globální verze funguje a totéž platí pro verzi, která je určená pro Čínu. Tam je vývoj ještě o něco více napřed, začíná se šířit stabilní Android 14.

Zdroj: Xiaomi, vlastní