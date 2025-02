Toto skryté nastavení v HyperOS 2.0 může dramaticky prodloužit životnost vašeho Xiaomi, Redmi či POCO

Reklama

HyperOS 2.0 od Xiaomi je plný zajímavých novinek, ale jedna z nich zůstává tak trochu ve stínu. Řeč je o aktualizaci firmwaru baterie, která by mohla výrazně prodloužit životnost vašeho telefonu Xiaomi, Redmi nebo POCO.

Pojďme se podívat, co vlastně tahle nenápadná funkce umí. Podle informací, které přinesl server XiaomiTime, se jedná o nástroj zabudovaný přímo do systému HyperOS 2.0, který v podstatě funguje jako osobní lékař pro vaši baterii. V pozadí neustále analyzuje její stav, upravuje nabíjecí algoritmy a hlídá spotřebu energie. Něco podobného už známe například z řady Galaxy, kde Samsung používá vlastní systém ochrany baterie, ale Xiaomi to vzalo ještě o level výš.

Co je ale podle mě ještě zajímavější, je schopnost systému poskytovat přesnější informace o tom, které aplikace jsou skutečnými žrouty energie. Konečně tak budete mít jasný přehled o tom, co vám vlastně vysává baterii.

Co získám, pokud budu pravidelně aktualizovat?

Vylepšené nabíjecí algoritmy pro delší životnost baterie

Vylepšení hlášení aktuálního stavu baterie

Vylepšená kontrola spotřeby energie

Možné řešení pro problémy související s baterií

Pokud máte telefon s HyperOS 2.0 a chtěli byste tuhle vychytávku vyzkoušet, cesta k ní vede přes Nastavení. Stačí zajít do sekce Baterie, pak do Dalších funkcí a tam najdete položku Aktualizace firmwaru.

Máte k dispozici aktualizaci firmwaru u baterie?

