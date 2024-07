Nové téma soutěže se zaměřuje na fascinující svět makrofotografie

Hlavní cenou je špičkový Redmi Note 13 Pro 5G s 200MP fotoaparátem

Soutěžit můžete až do 24. července 2024

Máte rádi focení a zároveň produkty od Xiaomi? Pak zpozorněte, protože druhé kolo naší velké fotosoutěže s Xiaomi je tady! Téma nese název „Skryté maličkosti“ a tentokrát se ponoříme do světa makrofotografie a budeme hledat krásu v těch nejmenších detailech.

Jak bude soutěž probíhat?

Soutěž je rozvržena do tří týdenních kol, přičemž to první máme už za sebou. Pro inspiraci můžete mrknout na její vyhodnocení, které snímky nakonec přinesly čtenářům Svět Androida hodnotné výhry.

Xiaomi Watch 2 Kde koupit: Cena od: 3 990 Kč Koupit

Pro zapojení bude potřeba zachytit zajímavou fotografii na dané téma, nasdílet ji na sociálních sítích, použít příslušný hashtag a označit profily @xiaomi.czech a @svetandroida. V minulém kole jsme se setkali s několika čtenáři, kteří nepoužívali sociální sítě. Abychom dali šanci vyhrát opravdu každému, můžete fotografii zaslat rovněž na e-mail media@svetandroida.cz. Vyhodnocení jednotlivých kol s vyhlášením výherců proběhne opět formou článku na Svět Androida.

Podmínky a pravidla pro zapojení do soutěže

Pořiďte fotografii na dané téma mobilním telefonem.

Fotografie nesmí obsahovat vodoznak ani text mimo samotnou fotografii.

Fotografie nesmí být hanlivá či urážející.

Nahrajte ji na Instagram nebo Facebook a opatřete příslušným hashtagem.

Pro druhé kolo použijte hashtag #XiaomiMakroChallenge.

V příspěvku označte profily @xiaomi.czech a @svetandroida.

Ujistěte se, že je váš profil/příspěvek veřejný.

Alternativně ji můžete zaslat na media@svetandroida.cz, jako předmět uveďte „Xiaomi makro soutěž 2024“.

Soutěž bude vyhodnocena 24. července 2024 formou článku na Svět Androida

Druhé kolo: Skryté maličkosti

Makrofotografie otevírá dveře do fascinujícího světa, který běžně přehlížíme. Může jít o detaily květin, strukturu kůry stromů, kapky rosy na listu nebo třeba texturu oblíbené potraviny. Fantazii se meze nekladou! Hlavní je, abyste se zaměřili na detaily, které normálně unikají našemu oku.

Jak se bude hodnotit?

Každá fotografie bude hodnocena na základě tří kritérií:

30 bodů udělí naše redakce.

udělí naše redakce. 30 bodů udělí zástupce společnosti Xiaomi.

udělí zástupce společnosti Xiaomi. 30 bodů bude přiděleno podle počtu reakcí na váš příspěvek na sociálních sítích.

Celkem tedy můžete získat až 90 bodů.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G Kde koupit: Cena od: 7 989 Kč Koupit

O co hrajeme?

I v tomto kole jsme pro vás připravili lákavé ceny:

1. místo: Redmi Note 13 Pro 5G – Parádní fotomobil s 200MP hlavním snímačem

2. místo: Xiaomi Watch 2 – Chytré hodinky s Wear OS pro každodenní použití

3. místo: Xiaomi Smart Band 8 – Oblíbený fitness náramek s velkým displejem

Redmi Note 13 Pro 5G

Vyhodnocení a předání cen

Vítěze druhého kola vyhlásíme v článku na Svět Androida 24. července 2024. Ceny budou předány do dvou týdnů od vyhlášení, a to přímo výrobcem. Tak co, pustíte se do objevování skrytých maličkostí? Nejenže můžete vyhrát skvělé ceny, ale třeba objevíte krásu tam, kde byste ji nečekali. Držíme palce!

Máte už nápad, co budete fotit? Podělte se o své nápady v komentářích!