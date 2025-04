Redakční výběr: Xiaomi produkty koupíte ještě pár dní ve velkých slevách, vybrali jsme 9 nejlepších

Xiaomi opět přichází s každoročním svátkem pro všechny fanoušky značky i lovce slev obecně. Xiaomi Fan Festival letos láká na rekordní slevy a pokud právě zvažujete nákup nového telefonu, tabletu nebo třeba chytré domácí elektroniky, těžko najdete lepší moment než právě teď.

Pro vás, kteří nemáte čas procházet desítky stránek nabídek, jsem vybral ty nejzajímavější kousky, které buď sám používám, nebo jsem je měl možnost důkladně otestovat. Slevy dosahují až 5 000 Kč a některé z produktů jsou za skutečně historicky nejnižší ceny. Festival probíhá od 15. dubna do 4. května 2025, ale podle zkušeností z minulých let doporučuji s nákupem neotálet – nejžhavější kousky bývají rychle pryč.

Kompletní nabídku si můžete prohlédnout na oficiálním e-shopu Xiaomi.

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Fotomobil střední třídy s 200 MPx

Zlevněný model Redmi Note 14 Pro+ mě v testu zaujal především svým hlavním fotoaparátem s obřím rozlišením 200 MPx a optickou stabilizací. Musím říct, že v této cenové kategorii patří mezi absolutní špičku. Hlavní snímač má světelnost f/1,65 a v kombinaci fotí opravdu skvěle, ačkoliv je škoda, že mu v evropské verzi nedopomáhá teleobjektiv, jako je tomu v Číně.

Potěšil mě také výkonný Snapdragon 7s Gen 3, který bez problémů zvládá i náročnější hry, a superrychlé 120W nabíjení, díky kterému dobijete 5 110 mAh baterii z nuly na 100 % za necelých 30 minut. Displej s rozlišením 1,5K a obnovovací frekvencí 120 Hz patří k tomu nejlepšímu, co v cenové kategorii okolo 8 tisíc korun najdete. Navíc je telefon vybaven certifikací IP68 pro odolnost proti vodě a prachu a nejnovějším sklem Corning Gorilla Glass Victus 2. Za 8 799 Kč (původně 10 999 Kč) jde o velmi solidní nabídku.

Displej 6,67″ AMOLED, 1,5K rozlišení, 120 Hz Procesor Snapdragon 7s Gen 3 Operační paměť 8 GB Úložiště 256 GB Fotoaparáty 200 Mpx hlavní (f/1,65, OIS), 8 Mpx ultraširokoúhlý, 2 Mpx makro Baterie 5 110 mAh, 120W nabíjení Cena 8 799 Kč (původně 10 999 Kč)

Xiaomi Pad 7: Pracovní tablet s 3,2K displejem

S tabletem Xiaomi Pad 7 jsem měl možnost strávit několik dní a upřímně, za tuto cenu nabízí parametry, které by konkurence nastavila o několik tisíc výš. Nejvíce vyniká 3,2K displej s poměrem stran 3:2, který je ideální pro práci s dokumenty. Adaptivní obnovovací frekvence 144 Hz pak zajišťuje extrémně plynulé animace a skvělý zážitek jak při multitaskingu, tak při hraní her.

Uvnitř tepe čipset Snapdragon 7+ Gen 3, který nabízí dostatečný výkon pro většinu úloh včetně některých náročnějších her. Oceňuji také rozšířené AI funkce jako například AI Speech Recognition pro automatický přepis řeči na text nebo AI Writing pro pomoc s psaním a tvorbou textů. 8 850 mAh baterie nabízí slušnou výdrž, zde bude ale pochopitelně hodně záviset na tom, jak moc budete tablet využívat. Za 7 649 Kč (původně 8 999 Kč) dostáváte tablet, který nejen parametry, ale i praktickou výbavou překonává dražší konkurenci. A to nemluvím o vynikajících stereo reproduktorech s podporou Dolby Atmos, které snadno zastíní i dražší notebooky.

Displej 3,2K rozlišení (3200 × 2136), 144 Hz, 800 nitů Procesor Snapdragon 7+ Gen 3 Operační paměť 8 GB Úložiště 128 GB Baterie 8 850 mAh, 45W nabíjení Reproduktory 4× stereo reproduktory s podporou Dolby Atmos Tloušťka/Hmotnost 6,18 mm / 500 g Cena 7 649 Kč (původně 8 999 Kč)

Xiaomi 15 Ultra: Absolutní vrchol vlajkových lodí

Pokud hledáte to nejlepší, co Xiaomi aktuálně nabízí, a jste ochotni do toho investovat, Xiaomi 15 Ultra je tou správnou volbou. Telefon jsem měl možnost používat jako své hlavní zařízení a upřímně – konkurovat mu může jen hrstka modelů na trhu. Brutální výkon zajišťuje nejnovější Snapdragon 8 Elite, který v kombinaci s 16 GB RAM hladce zvládá jakýkoliv úkol, který mu předhodíte. Vynikající je však zejména sestava fotoaparátů s optickými čočkami Leica Summilux – hlavní 1″ snímač, ultraširokoúhlý s 115° záběrem a dva teleobjektivy včetně periskopického 200Mpx s rozsahem 100mm, jenž jsem chválil už v jiném článku.

AMOLED displej s WQHD+ rozlišením a adaptivní obnovovací frekvencí 1-120 Hz nabízí špičkový jas 3 200 nitů a je chráněn novým sklem Xiaomi Shield Glass 2.0. Za pozornost stojí i vyspělý systém chlazení Xiaomi 3D IceLoop, 90W nabíjení nebo vyšší stupeň odolnosti IP68. Ano, jde o velkou investici i se slevou 3 500 Kč, ale pokud chcete top model, který vydrží relevantní několik let, Xiaomi 15 Ultra za 31 499 Kč je výbornou volbou s brutální výbavou.

Displej 6,73″ AMOLED, WQHD+ (3200 × 1440), 1-120 Hz, 3200 nitů Procesor Snapdragon 8 Elite (3nm) Operační paměť 16 GB LPDDR5X Úložiště 512 GB UFS 4.0 Fotoaparáty 50 Mpx hlavní (1″, f/1,6, OIS), 50 Mpx ultraširokoúhlý (115°), 50 Mpx teleobjektiv (3× zoom), 200 Mpx periskopický teleobjektiv (1/1,4″, f/2,6) Baterie 5 410 mAh, 90W drátové a 80W bezdrátové nabíjení Cena 31 499 Kč (původně 34 999 Kč)

Xiaomi 14T Pro: Fotografický expert s Leicou a výhodnou cenou

Xiaomi 14T Pro je jedním z mých osobních favoritů v nabídce, protože kombinuje špičkové fotografické schopnosti díky partnerství s Leicou a výkonný hardware za rozumnou cenu. S procesorem MediaTek Dimensity 9300+ telefon bez problémů zvládá i ty nejnáročnější úlohy, což jsem si ověřil v listopadovém testu. Hlavní 50Mpx fotoaparát s optickými čočkami Leica Summilux a světelností f/1,6 umí zachytit skvělé detaily i ve špatných světelných podmínkách.

Líbí se mi také 144Hz AMOLED displej s nejvyšším jasem 4 000 nitů a ultrarychlé 120W nabíjení, které zvládne telefon nabít z 0 na 100 % za pouhých 19 minut. Xiaomi nezapomnělo ani na stereo reproduktory, Wi-Fi 7 a bohatou nabídku AI funkcí. Aktuální sleva 5 000 Kč snižuje cenu na velmi atraktivních 14 618 Kč, což z tohoto modelu dělá jeden z nejlepších poměrů cena/výkon na trhu vůbec.

Displej 6,67″ AMOLED, 1.5K rozlišení, 144 Hz, 4000 nitů Procesor MediaTek Dimensity 9300+ Operační paměť 12 GB LPDDR5X Úložiště 512 GB UFS 4.0 Fotoaparáty 50 Mpx hlavní (f/1,6, OIS, Leica), 50 Mpx teleobjektiv (f/2,0), 12 Mpx ultraširokoúhlý (120°) Baterie 5 000 mAh, 120W drátové a 50W bezdrátové nabíjení Cena 14 618 Kč (původně 19 999 Kč)

Redmi A3: Cenově dostupný telefon pro nenáročné

Pro ty, kteří potřebují spolehlivý, jednoduchý telefon a zároveň chtějí ušetřit, je Redmi A3 ideální volbou. Za cenu nepřevyšující 1 600 Kč nabízí telefon překvapivě solidní specifikace. 6,71″ displej s 90Hz obnovovací frekvencí je na tuto cenovou kategorii nadstandardní a poskytuje plynulejší zážitek při prohlížení webových stránek a sociálních sítí než konkurenční modely za podobnou cenu.

Výdrž zajišťuje baterie s kapacitou 5 000 mAh, která při běžném používání vydrží i dva dny bez nabíjení. Oceňuji také přítomnost slotu na microSD karty. Příjemným bonusem je 3,5mm jack konektor pro sluchátka a integrované FM rádio. Podporuje i odemykání obličejem a otisk prstu, což u telefonů v této cenové kategorii není samozřejmostí. Jasně, MediaTek Helio G36 není žádný trhač asfaltu, ale s běžnými aplikacemi, si poradí. Za 1 590 Kč (původně 1 999 Kč) jde o fajn telefon pro méně náročné uživatele nebo jako záložní zařízení.

Displej 6,71″ IPS, 90 Hz, 500 nitů Procesor 8jádrový, až 2,2 GHz Operační paměť 3 GB (rozšiřitelná až na 8 GB virtuální) Úložiště 64 GB (rozšiřitelné až o 1 TB) Fotoaparáty Duální zadní fotoaparát s AI, přední s kroužkovým světlem Baterie 5 000 mAh, 10W nabíjení Další funkce 3,5mm jack, FM rádio, odemykání obličejem Cena 1 590 Kč (původně 1 999 Kč)

Poznámka redakce Některé produkty můžete na Heurece najít o něco levněji od jiných prodejců, ale nákup přímo z oficiálního e-shopu mi.com/cz přináší dodatečné výhody. Xiaomi například u vybraných modelů nabízí exkluzivní záruční služby jako bezplatnou výměnu displeje v prvních šesti měsících nebo mimozáruční opravy bez nákladů na práci. Tyto přidané hodnoty mohou ve výsledku převážit mírně nižší cenu jinde.

POCO X7 Pro: Herní bestie s bezkonkurenčním výkonem

S telefonem POCO X7 Pro strávil kolega Adam několik týdnů a není pochyb o tom, že jde o jeden z nejvýkonnějších smartphonů ve střední třídě. Srdcem zařízení je procesor Dimensity 8400-Ultra v kombinaci s 12 GB RAM a pokročilým chladicím systémem Xiaomi 3D IceLoop. Výsledkem jsou nejen vysoká čísla v benchmarcích, ale také plynulý chod většiny her i na vysoké grafické nastavení.

Výdrž zajišťuje 6 000mAh baterie, která při běžném používání vydrží bez problémů dva dny. Díky 90W nabíjení je navíc telefon nabitý z 0 na 100 % za pouhých 42 minut. Potěší také 6,67″ AMOLED displej s rozlišením 1,5K a obnovovací frekvencí 120 Hz, kvalitní 50Mpx hlavní fotoaparát s optickou stabilizací a odolnost IP68. Při slevě 1 000 Kč na 8 999 Kč jde o jeden z nejvýkonnějších telefonů, které můžete za tuto cenu pořídit.

Displej 6,67″ AMOLED, 1,5K rozlišení, 120 Hz, 3200 nitů Procesor MediaTek Dimensity 8400-Ultra Operační paměť 12 GB LPDDR5X Úložiště 512 GB UFS 4.0 Fotoaparáty 50 Mpx hlavní (f/1,8, OIS), 8 Mpx ultraširokoúhlý, 2 Mpx makro, 20 Mpx přední Baterie 6 000 mAh, 90W nabíjení AnTuTu skóre 1 704 330 bodů Cena 8 999 Kč (původně 9 999 Kč)

POCO X6 Pro 5G: Král poměru cena/výkon

POCO X6 Pro 5G je perfektním příkladem toho, jak můžete ušetřit na loňském modelu. Osobně bych sáhl právě po něm namísto letošního modelu. Nabízí totiž stále extra výkonný procesor MediaTek Dimensity 8300-Ultra, který v AnTuTu dosahuje skóre 1 464 228 bodů. V kombinaci s rychlou pamětí LPDDR5X a úložištěm UFS 4.0 poskytuje plynulý chod systému i při náročnějším multitaskingu.

Kvalitní 6,67″ AMOLED displej s rozlišením 1,5K a 120Hz obnovovací frekvencí je krásně plynulý a díky špičkovému jasu 1 800 nitů dobře čitelný i na přímém slunci. Fotoaparát s hlavním 64Mpx snímačem a optickou stabilizací fajn ostré a detailní snímky. Telefon disponuje také rychlým 67W nabíjením, které 5 000mAh baterii dobije z 0 na 100 % za pouhých 45 minut. Za cenu 6 599 Kč (původně 8 499 Kč) jde o jeden z nejlepších telefonů, které si v této cenové kategorii můžete pořídit.

Displej 6,67″ Flow AMOLED, 1,5K rozlišení, 120 Hz, 1800 nitů Procesor MediaTek Dimensity 8300-Ultra, až 3,35 GHz Operační paměť 8 GB LPDDR5X Úložiště 256 GB UFS 4.0 Fotoaparáty 64 Mpx hlavní (OIS), 8 Mpx ultraširokoúhlý, 2 Mpx makro Baterie 5 000 mAh, 67W turbo nabíjení Cena 6 599 Kč (původně 8 499 Kč)

Xiaomi TV A Pro 55: Chytrá televize s QLED panelem

Pokud hledáte kvalitní 55″ televizi s moderními funkcemi a nechcete za ni utratit majlant, Xiaomi TV A Pro 55 je jasná volba. Televizor jsem měl možnost vyzkoušet v 75″ verzi a musím říct, že za tuto cenu nabízí překvapivě dobrý obraz díky QLED panelu s 4K rozlišením a podporou DCI-P3 s pokrytím 94 % barevného spektra. Panel zvládá zobrazit 1,07 miliardy barev. Jedinou výtkou je nižší jas, díky kterému příliš nevyniknou HDR standardy. To je ale (nejen) v této ceně docela běžné.

Potěší také systém Google TV s integrovaným Chromecastem, který nabízí přístup k tisícům aplikací včetně všech běžných streamovacích služeb. Zvukový zážitek zajišťují dva 10W reproduktory s podporou Dolby Audio a DTS:X, které stačí pro základní poslech, ale fajnšmekři si jistě dokoupí soundbar. Díky slevě 800 Kč na 10 499 Kč jde o jednu z nejlepších televizí, které v této cenové kategorii seženete.

Úhlopříčka 55″ (139,7 cm) Typ panelu QLED Rozlišení 4K (3840 × 2160) Typ podsvícení Direct LED Barevný gamut DCI-P3 94 %, 1,07 miliardy barev Obnovovací frekvence MEMC (Motion Estimation, Motion Compensation) Operační systém Google TV s integrovaným Chromecastem Zvuk 2× 10W reproduktory, Dolby Audio, DTS:X, DTS Virtual:X Procesor Čtyřjádrový A55, grafický procesor Mali G52 Paměť 2 GB RAM, 8 GB úložiště Konektivita Wi-Fi 2,4 GHz / 5 GHz, Bluetooth 5.0 Cena 10 499 Kč (původně 11 299 Kč)

Závěrem: Na co si dát pozor při nákupu

Jak vidíte, Xiaomi Fan Festival 2025 nabízí opravdu zajímavé slevy na širokou škálu produktů. Osobně z letošní nabídky nejvíce doporučuji Xiaomi 14T Pro, který nabízí špičkové funkce a POCO X6 Pro 5G, který se slevou 1 900 Kč představuje bezkonkurenční poměr cena/výkon.

Před nákupem doporučuji prověřit, zda jsou vaše vybrané produkty skladem – ty nejžhavější kousky bývají rychle vyprodané. Poštovné v rámci akce je většinou zdarma, ale vždy je dobré si to ověřit před dokončením objednávky.

Kompletní nabídku si můžete prohlédnout na oficiálním e-shopu Xiaomi.

A na závěr ještě jedna rada – i když jsou slevy lákavé, vždy zvažte, zda daný produkt skutečně potřebujete. V případě, že ano, je Xiaomi Fan Festival ideální příležitostí, jak ušetřit nemalé peníze. Akce končí 4. května 2025, tak neváhejte příliš dlouho.

Poznámka redakce Tento článek vznikl ve spolupráci s Xiaomi. Obsah vytvořila redakce Světa Androida na základě vlastních zkušeností tak, aby byla zachována objektivita.

Který Xiaomi produkt vás zaujal nejvíce?