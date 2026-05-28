Xiaomi Electric Scooter 6 Max: Když chcete výkonnou koloběžku se 70km dojezdem, ale nehodláte utratit 20 tisíc Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi Electric Scooter 6 Max je nová elektrokoloběžka za 16 499 Kč Je vhodná i pro ty, kdo občas jezdí na výlety mimo město Pyšní se dojezdem až 70 km, výkonným motorem a chytrými funkcemi Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 28.5.2026 19:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi na český trh v březnu přineslo pětici nových elektrokoloběžek. Řada je sestavená tak, aby si model vhodný pro svůj styl jízdy a individuální potřeby byl schopen najít téměř každý – základní model totiž začíná na 8 199 korunách a vrcholný model Ultra vyjde na 19 999 Kč. Pro jezdce, kteří koloběžku využívají i při výletech na mimoměstských silnicích, kdy při jízdě do kopce přijde vhod i vysoký výkon, je jako dělaný model Xiaomi Electric Scooter 6 Max. Na rozdíl od modelu Ultra totiž v jeho případě nepřiplácíte za výbavu do terénu, ale zároveň nepřicházíte o silný motor, barevný displej nebo odpružení na předním a zadním kole. Vyjde na 16 499 Kč a bude k němu rychlonabíječka zdarma. Dlouhý dojezd pro výlety mimo město Kdo na elektrokoloběžce dojíždí jen pár kilometrů do práce, dojezd ve vyšších desítkách kilometrů spíše nepotřebuje. Naopak pokud si chcete o víkendu udělat projížďku a trochu si vyčistit hlavu, koloběžka s dojezdem okolo 40 km vám spíše stačit nebude. Xiaomi Electric Scooter 6 Max se nicméně pyšní až 70km dojezdem, a to díky 10Ah/468Wh baterii. Xiaomi si v tomto ohledu samozřejmě trochu přilepšuje, protože abyste skutečně ujeli 70 km bez zastávky na nabíjení, museli byste jet rychlostí pouze 15 km/h, a to ještě v ideálních podmínkách. S maximální rychlostí 25 km/h pak výrobce hovoří o dojezdu nanejvýš 45 km. Jde tady ale právě o to, že koloběžky, které jako svůj maximální dojezd udávají právě 40 km nebo obdobnou hodnotu, počítají s tímto ideálním stavem úplně stejně a při maximální rychlosti tak v praxi najednou mnohem méně. A přesně s ohledem na to dává koupě Xiaomi Electric Scooter 6 Max smysl. Samotný proces nabíjení u modelu Max navíc netrvá příliš dlouho, s rychlonabíječkou Xiaomi Electric Scooter Fast Charger 2 se bavíme o ani ne třech hodinách. Ta se sice prodává samostatně, a to za 1 499 Kč, ale Xiaomi chystá akci, v rámci které ji při nákupu koloběžky obdržíte zdarma. Praktická, elegantní konstrukce a vysoký výkon Vrcholná koloběžka Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra působí jako naprosté monstrum, ale model Max si stále zachovává špetku elegance. Černá konstrukce na sebe nepoutá příliš mnoho pozornosti, i přesto je však důmyslná. Koloběžka se pyšní dostatečně širokou plošinou pro pohodlné postavení nohou, rámem s nízkým těžištěm, jenž unese až 130 kg, ergonomickými řídítky a především předním i zadním odpružením. Motor s výkonem 1 100 W pohánějící zadní kolo si poradí se stoupáním do kopců se sklonem až 24 %. Xiaomi pak zmiňuje i plynulou akceleraci. Důležitou součástí výbavy je také systém TCS, který s pomocí algoritmů reguluje trakci vozidla, čímž zajišťuje vyšší stabilitu na nerovných a kluzkých površích. CHCI SCOOTER 6 MAX Displej a inteligentní funkce Za další z předností Xiaomi Electric Scooter 6 Max lze považovat integrovaný 3palcový TFT displej se schopností zobrazovat barvy. Prostřednictvím něj lze ovládat nastavení koloběžky, sledovat aktuální informace o jízdě včetně rychlosti a odhadovaného dojezdu nebo zjistit stav nabíjení. Koloběžku je samozřejmě možné propojit s mobilní aplikací Xiaomi Home, kde získáte přístup k dalším funkcím včetně zámku motoru. Z telefonu také lze monitorovat údaje a stav vozidla nebo aktualizovat firmware. Vítanou novinkou je podpora sítě Apple Find My pro sledování polohy. Cena a dostupnost Elektrická koloběžka Xiaomi Electric Scooter 6 Max je k dispozici na oficiálním e-shopu výrobce a také u velkých prodejců, jako je například Alza. Doporučená cena činí 16 499 Kč. 