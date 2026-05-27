Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra recenze: famózní koloběžka, která vás rozmazlí pohodlím Xiaomi poprvé postavilo koloběžku, která se opravdu nebojí terénu — 12" kola, dvojitá kyvná ramena a 33,7 kilogramu mohutné konstrukce Maximální výkon 1200 W zvládne i prudká stoupání, ve strmých kopcích se ale motor citelně přehřívá a tabulkový dojezd je rázem pryč Cena na českém trhu činí 19 990 Kč, k tomu si připravte další peníze na rychlonabíječku — ta v balení není Jakub Kárník Publikováno: 27.5.2026 10:00 Označení Ultra už u Xiaomi dávno neznamená jen telefon s lepším foťákem. Nosí ho sportovní auto SU7 Ultra, vlajkové mobily i tahle žlutá mašina, kterou jsem měl pár dní u sebe a stihl s ní projet i několik pořádných kopců. Electric Scooter 6 Ultra je vrchol nové šesté generace koloběžek a od svých předchůdkyň se liší v jedné zásadní věci — poprvé to není městské popojíždění s ambiciózní nálepkou, ale stroj postavený s vážným úmyslem vyrazit do terénu. Za 19 990 Kč dostanete kus koloběžky, jaký Xiaomi dosud nenabídlo. Jestli je to dobře, záleží na tom, k čemu ji chcete. Robustní stroj, který se pronese Extrémní výkon, který není bez chyb Kola a odpružení jsou největší tahák Dojezd vypadá skvěle, dokud nezačnete stoupat Telefon vám koloběžku najde, rychlost na něm ale nevidíte Pro koho dává smysl Robustní stroj, který se pronese První, co vás při zvednutí koloběžky napadne, je otázka, jestli ji vůbec chcete někam nosit. 33,7 kilogramu je hmotnost, která vás odradí od jakéhokoli nápadu vynést stroj do třetího patra bez výtahu. Pro srovnání, běžná městská koloběžka váží polovinu. Xiaomi to nijak neschovává — cílí na jezdce, který koloběžku zaparkuje dole a nahoru se k ní vrací jen pro klíče. Ta hmotnost má ale svou logiku. Na silnici se 6 Ultra chová klidně a jistě, při svižnější jízdě nevykazuje ani náznak nervozity, kterou u lehčích strojů poznáte. Deska pro nohy má rozměry 490 × 195 milimetrů, takže se na ní postavíte uvolněně i během dlouhého přesunu, a maximální nosnost 140 kilogramů zařadí stroj mezi ty, které unesou prakticky kohokoli. Světlá výška podvozku narostla na 172 milimetrů, což v praxi znamená, že přes obrubník nebo nižší schod prostě přejedete, místo abyste museli sesedat. Háček je v materiálech. Většina viditelných žlutých prvků včetně krytů spodku a blinkrů je z měkkého plastu, který kovovou kostru jen obaluje. Jenže právě charakter koloběžky svádí k tomu, abyste si s ní troufli i tam, kde hrozí pád nebo škrtnutí o kámen. A v takovém případě to odnese právě ten plast. Je to trochu rozpor sám v sobě — stroj vás láká do terénu konstrukcí, kterou terén dokáže snadno poznamenat. Extrémní výkon, který není bez chyb Nominální výkon motoru je 500 W, špičkový dosahuje 1200 W a točivý moment vyšplhá až na 45 Nm. V režimu Boost akceleruje koloběžka z 8 na 24 km/h za 2,4 sekundy a ten první odpich vás opravdu zaskočí — solidní stisk plynu vás katapultuje dopředu tak, že se vyplatí ji držet pevně. Maximální rychlost je samozřejmě legislativně zaseknutá na 25 km/h a žádné nastavení vám ji neodemkne, na rozdíl od slabších modelů ji ale 6 Ultra udrží téměř za každé situace. Výrobce uvádí zdolávání stoupání se sklonem až 25 % a v běžných městských kopcích mašina opravdu táhne, kde jiné koloběžky odpadají a vyžadují pomoc odrážením. Tady ale narážíme na první reálné omezení, které v tabulkách nenajdete. Při dlouhém a prudkém stoupání se motor citelně přehřívá. Pokud budete koloběžku trápit do prudkého kopce delší dobu, začne se lehce přehřívat a tím pádem se i rychleji vybíjí. Není to žádná katastrofa, ale je dobré vědět, že 6 Ultra je stavěná spíš na zvlněný terén a delší trasy než na opakované útoky na nejstrmější svahy. Sílu motoru drží na uzdě hned několik systémů. Na obou kolech jsou kotoučové brzdy doplněné elektronickým E-ABS, který hlídá zablokování kol a zkracuje brzdnou dráhu. O trakci se stará systém TCS, jenž sleduje prokluz a v případě potřeby upraví výkon motoru — vítaná pojistka ve chvíli, kdy vjedete na mokrý nebo kluzký povrch. Příjemné je, že část nastavení včetně aktivace TCS obsloužíte přímo na displeji, nemusíte kvůli tomu sahat po telefonu. Kola a odpružení jsou největší tahák Pokud má 6 Ultra něco, kvůli čemu jí odpustíte i tu hmotnost, je to komfort jízdy. Koloběžka stojí na 12palcových terénních bezdušových kolech o šířce 3 palce, které samy o sobě pohltí drtivou většinu běžných nerovností. Dlažební kostky, hrubý asfalt, kamenná deska nebo nečekaný výmol — to vše stroj zvládá bez toho, aby vás trestal tvrdými rázy do řídítek. Hlavní rozdíl oproti zbytku řady ovšem dělá odpružení. Zatímco levnější modely sázejí na klasické pružiny, Ultra má vpředu i vzadu dvojitá kyvná ramena doplněná elastomerovými tlumicími prvky. Je to řešení, které spíš čekáte u větších strojů, a na rozbitém povrchu funguje skvěle. Místo tvrdých nárazů ucítíte jen měkké zhoupnutí, a i delší cesta po polní cestě zůstane překvapivě snesitelná. Na hladkém asfaltu je to možná až zbytečný luxus, jakmile ale povrch zhrubne, oceníte každý milimetr zdvihu. Dojezd vypadá skvěle, dokud nezačnete stoupat O energii se stará akumulátor s kapacitou 585 Wh, který výrobce inzeruje s dojezdem až 75 kilometrů. Tady je ale potřeba držet se reality. Číslo platí v ideálních podmínkách při rychlosti 15 km/h po rovině. Pojedete-li naplno na 25 km/h, dostanete se podle papíru na 55 kilometrů, a jakmile přidáte kopce, jde dojezd dolů ještě rychleji. V praxi tak při svižné jízdě ve zvlněném terénu počítejte spíš s polovinou inzerované hodnoty. Pro každodenní cestu do práce a zpět to bohatě stačí, celodenní výlet do hor už ale může být problém. Větší slabinou je nabíjení. Standardní nabíječka v balení doplní energii z nuly na sto procent za zhruba 10,5 hodiny, což je u stroje, který svádí k častému ježdění, nepříjemně dlouho. Řešením je rychlonabíječka Xiaomi Electric Scooter Fast Charger 2, se kterou se doba zkrátí na 3 hodiny a 20 minut a za hodinu v zásuvce přidá zhruba 30 kilometrů dojezdu. Háček? Prodává se zvlášť a v balení ji nenajdete. U koloběžky za dvacet tisíc bych čekal, že rozumné nabíjení dostanu rovnou, ne jako příplatkovou položku. Baterii hlídá systém BMS sledující teplotu i kondici a zabraňující přebíjení. Celý stroj navíc splňuje krytí IPX6, takže odolá stříkající vodě a nečekaná přeháňka mu neublíží. Jízdu přímo v dešti výrobce nedoporučuje, ale neznamená to, že byste museli při prvním mraku panikařit. Telefon vám koloběžku najde, rychlost na něm ale nevidíte Všechny důležité údaje máte před očima na barevném 3″ TFT displeji, který zobrazuje aktuální rychlost, zvolený režim, zbývající dojezd i čas. Displej je čitelný, jen není nijak přizpůsobitelný a není úplně nejjasnější. Řídítka mají mírně zakřivený ergonomický tvar a nově na nich najdete i tlačítko pro ovládání směrovek. Plyn obsloužíte buď páčkou pod palcem, nebo otočnou rukojetí — záleží na tom, co je vám bližší. Zajímavější je výbava chytrých funkcí. Koloběžka komunikuje s aplikací Xiaomi Home, kde upravíte nastavení, sledujete stav baterie a stroj na dálku zamknete. Skutečnou perlou je ale podpora Apple Find My — zaparkovanou koloběžku tak dohledáte na mapě podobně jako AirPods nebo iPhone, což je vítaná pojistka proti zlodějům. Trochu úsměvné je, že výrobce Androidích telefonů sází na ekosystém Applu, ale funguje to a u stroje za dvacet tisíc dává ochrana proti krádeži velký smysl. Pro koho dává smysl Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra je nejlepší koloběžka, jakou kdy firma postavila, a zároveň stroj s jasně vymezeným publikem. Sedne náročnějšímu jezdci, který ocení komfort na dlouhých a rozbitých trasách, potřebuje vysokou nosnost a nevadí mu, že koloběžku nikam nepřenese. Naopak komukoli, kdo by ji denně tahal do schodů nebo skládal do kufru malého auta, bych ji rozmlouval — 33,7 kilogramu se opravdu pronese. Za své peníze nabízí hodně muziky a v poměru cena/výbava podráží řadu prémiových modelů od konkurence. Když ale člověk odhlédne od žlutého lesku, zůstanou dvě věci, které je dobré vědět předem: motor se ve strmých kopcích zadýchá a přehřeje, a rozumné nabíjení si musíte připlatit zvlášť. Pokud vám tohle nevadí a hledáte stroj, který se nezalekne terénu, těžko teď v Česku najdete lepší volbu. výborné odpružení a velká terénní kola svižná akcelerace v režimu Boost robustní a stabilní konstrukce, nosnost 140 kg podpora Apple Find My proti krádeži kotoučové brzdy s E-ABS a kontrola trakce TCS přehřívání motoru v dlouhých prudkých stoupáních hmotnost 33,7 kg znemožňuje běžné přenášení rychlonabíječka jen za příplatek, základní nabíjení trvá 10,5 hodiny Hodnocení redakce: 91 % 