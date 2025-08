Xiaomi konečně ukázalo novou koloběžku Electric Scooter 5 Plus. Nabízí větší pneumatiky

Elektrické koloběžky značky Xiaomi patří mezi nejoblíbenější na trhu, a tak není překvapením, že výrobce postupně rozšiřuje svou řadu Electric Scooter 5. Nejnovějším přírůstkem je model Xiaomi Electric Scooter 5 Plus, který se zatím oficiálně objevil pouze na filipínském trhu. Novinka nabízí 12palcové bezdušové pneumatiky a další vylepšení oproti základním modelům řady.

Větší pneumatiky pro lepší komfort jízdy

Hlavní novinkou Xiaomi Electric Scooter 5 Plus jsou 12palcové bezdušové pneumatiky, které představují upgrade oproti 10palcovým kolům používaným v ostatních modelech řady. Větší pneumatiky zajišťují lepší stabilitu na nerovném povrchu a snižují riziko zadření při překonávání překážek. Současně poskytují výrazně vyšší trakci a celkově stabilnější jízdu.

Koloběžka je vybavena předním dvoupružinovým tlumičem nárazů s maximálním zdvihem 30 mm, který efektivně snižuje vibrace způsobené nerovnostmi. Vyšší řídítka a větší stupátko pak přispívají k celkovému komfortu během jízdy.

Výkonný motor a dlouhá výdrž baterie

Pod kapotou Xiaomi Electric Scooter 5 Plus najdeme bezkomutátorový motor s maximálním výkonem 900 W a jmenovitým výkonem 400 W. Ten dokáže koloběžku rozjet na maximální rychlost 25 km/h a zvládne stoupání až 20 procent. K dispozici jsou tři rychlostní režimy – pěší (6 km/h), standardní (15 km/h) a sportovní (25 km/h).

Baterie zajišťuje dojezd až 60 kilometrů na jedno nabití, což odpovídá ostatním modelům z řady. Inteligentní systém správy baterie Smart BMS poskytuje šest ochranných mechanismů včetně ochrany proti přebití, podbití, zkratu nebo přehřátí.

Bezpečnostní prvky a chytré funkce

Novinka disponuje protiskluzovým systémem TCS, který je třeba aktivovat ručně a který zlepšuje trakci za vlhkých podmínek. Koloběžka má celkové krytí IPX5 a baterie dokonce IPX6, takže se nemusíte obávat jízdy v dešti.

Za bezpečnost během nočních jízd odpovídá chytrý světelný systém s automatickou aktivací v tmavém prostředí. Vysokosvítivý světlomet dosahuje dosahu 10 metrů a zadní světlo se při brždění automaticky rozsvítí. Spolehlivý dvojitý brzdový systém kombinuje přední bubnovou brzdu a zadní elektronickou brzdu E-ABS.

Propojení s aplikací a praktické detaily

Stejně jako ostatní modely řady lze i Electric Scooter 5 Plus propojit s aplikací Xiaomi Home. Ta umožňuje sledování zbývajícího dojezdu, stavu baterie, aktivaci asistenčních funkcí nebo uzamčení motoru. Praktické je také vyhledávání koloběžky přes Bluetooth a udržování tlaku pneumatik.

Konstrukce z vysoce pevné uhlíkové oceli unese zatížení až 120 kilogramů. Koloběžka se skládá ve třech jednoduchých krocích a je vybavena pohodlným mechanismem pro přenášení. Sedlo lze dokoupit jako příslušenství, ale jeho dostupnost se může lišit podle regionu.

Dostupnost a srovnání s ostatními modely řady

Model Xiaomi Electric Scooter 5 Plus se zatím prodává pouze na Filipínách a není jasné, kdy a zda vůbec dorazí do Česka. Xiaomi totiž často uvádí specifické modely pouze pro určité trhy. V Česku již v nabídce máme tři různé varianty řady Electric Scooter 5, které se liší především výbavou tlumičů, výkonem motoru a cenou.

Srovnávací tabulka modelů Electric Scooter 5

Model Pneumatiky Max. výkon Max. stoupání Tlumení Cena Electric Scooter 5 10″ 700W 18% Přední dvojité 10 999 Kč Electric Scooter 5 Pro 10″ 1000W 22% Přední + zadní 12 239 Kč Electric Scooter 5 Max 10″ 1000W 22% Hydraulické vepředu, dvoupružinové vzadu 13 949 Kč Electric Scooter 5 Plus 12″ 900W 20% Přední dvojité Zatím nedostupná

Všechny modely nabízejí stejný dojezd 60 kilometrů a maximální rychlost 25 km/h. Hlavní rozdíly najdeme v kvalitě tlumení, výkonu motoru pro zdolávání kopců a v případě nového modelu Plus také ve velikosti pneumatik. Model 5 Max s hydraulickými tlumiči představuje nejkomfortnější variantu, zatímco 5 Plus by mohl nabídnout nejlepší stabilitu díky větším kolům.

Očekáváte příchod Xiaomi Electric Scooter 5 Plus do Česka?

Zdroje: Xiaomi, Notebookcheck