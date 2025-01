Xiaomi představuje tři nové koloběžky s dojezdem až 60 km. Nejdražší model má super výbavu navíc

Reklama

Není to tak dlouho, co jsme vás informovali o úniku vyzrazujícím řadu klíčových detailů o nových koloběžkách Xiaomi. Tehdy jsme se dozvěděli nejdůležitější specifikace a ceny čtyř různých modelů, které by se měly začít prodávat na jaře. Trojici z nich nyní výrobce ukázal oficiálně, tak se pojďme blíže podívat na to, čím se mohou pochlubit.

Na globálním webu společnosti se objevily modely Electric Scooter 5, Electric Scooter 5 Pro a Electric Scooter Elite. Zmíněný únik rovněž vrhnul světlo na model Electric Scooter 5 Max, který bude ze všech nejlepší, ale ten si Xiaomi zatím patrně nechává v tajnosti.

Xiaomi Electric Scooter 5 Pro Xiaomi Electric Scooter 5

Jak Xiaomi Electric Scooter 5, tak i dražší varianta pro se pyšní až 60km dojezdem. Levnější verze je vybavená motorem se jmenovitým výkonem 350 W (maximálně 700 W), model Pro se pyšní 400W výkonem (maximálně 1 000 W). I řada dalších společných znaků zůstává stejná, ať už jde o 10″ bezdušové pneumatiky, maximální rychlost 25 km/h (kvůli legislativě) nebo spolehlivý rám z uhlíkové oceli, který se pyšní nosností až 120 kg.

Varianta Pro je nicméně vybavena odpružením na předním i zadním kole nebo vylepšeným systémem kontroly trakce, jenž zajišťuje bezpečnější jízdu na kluzkém povrchu.

Ani jedné z koloběžek neschází barevný displej pro sledování nejdůležitějších informací souvisejících s jízdou či integrované blinkry. Samozřejmostí je i přední automatický světlomet a výrazné zadní světlo, které se rozsvítí při brzdění.

Xiaomi Electric Scooter Elite: název může klamat

Posledním představeným modelem je Xiaomi Electric Scooter Elite, který paradoxně bude vůbec nejlevnější. Nabízí sice stejný 400W jmenovitý výkon jako Electric Scooter 5 Pro, avšak jelikož disponuje pouze 360Wh baterií (standardní „pětka“ má 477Wh), musí se spokojit se 45km dojezdem. Na kratší jízdy po městě se však zdá být ideální volbou – další důležité vlastnosti totiž s dříve jmenovanými koloběžkami sdílí.

Cena a dostupnost

Xiaomi sice oficiální ceny neprozradilo, ale na základě onoho úniku víme, že Xiaomi Electric Scooter 5 vyjde na 469 eur (11 700 Kč v přepočtu). Pro verze by pak měla stát 599 eur (15 000 Kč v přepočtu), zatímco model Elite s kratším dojezdem pouze 419 eur (v přepočtu 10 500 Kč). Uvedení na trh se očekává kolem března nebo dubna.

Jak zaujaly nové koloběžky od Xiaomi vás?

Zdroje: Xiaomi (1, 2, 3)