Xiaomi uvedlo na globálním trhu vylepšenou verzi koloběžky Electric Scooter 4 Pro

Má výkonnější motor, lepší dojezd a podle všeho i o dost nižší cenu

Zatím však není jasné, kdy se začne oficiálně prodávat

Společnost Xiaomi představila na svém globálním webu vylepšenou verzi své populární elektrické koloběžky 4 Pro. Tu původní jsme mimochodem na našem webu před nějakým časem recenzovali. Inovovaná verze přináší výkonnější motor, delší dojezd a několik drobných vylepšení.

Nový model disponuje 400W motorem, který dokáže krátkodobě vyvinout sílu až 1 000 W. To je oproti 350W motoru (poskytující špičkový výkon 750 W) v první generaci značné zlepšení. Maximální rychlost zůstává 25 km/h, aby koloběžka splňovala legislativní požadavky v mnoha zemích, včetně Česka. Dojezd se však prodloužil na 60 km zásluhou vylepšené 468Wh baterie, což je na papíře zlepšení o 5 km.

Koloběžka má rám z uhlíkové oceli a váží 19 kg. Je vybavena displejem, který zobrazuje informace o rychlosti i aktuálním stavu baterie. Nechybí ani režim automatického svícení a 10palcové pneumatiky, s koloběžkou si můžete dále hrát skrz aplikaci Xiaomi Home.

Cena a datum uvedení na trh zatím nebyly oficiálně potvrzeny. Dalo by se sice čekat, že se bude pohybovat okolo 800 eur (asi 20 000 korun), na stejné ceně totiž začínala i první generace, avšak například Electro World ji má již zalistovanou a to za velmi příjemných 13 499 korun. Pokud by se tato cena ukázala jako konečná, šlo by o velmi slušnou nabídku. První generace se u nás dá aktuálně koupit od 14 500 korun, vylepšená verze by byla tedy ještě o tisícovku levnější.

Máte zkušenosti s koloběžkami Xiaomi?