Xiaomi má jasno: Zařízení s čipy XRING a svého AI asistenta přinese i mimo Čínu

Xiaomi plánuje každoroční vydávání nových procesorů XRING a jejich uvedení na globální trhy
Společnost chystá vlastního AI asistenta pro mezinárodní trhy, který dorazí společně s elektromobily v roce 2027
Letos Xiaomi poprvé spojí vlastní čip, operační systém HyperOS a AI do jednoho zařízení

Adam Kurfürst
Publikováno: 5.3.2026 18:00

Čínští výrobci smartphonů dlouhodobě usilují o nezávislost na amerických dodavatelích čipů. Většina z nich však narazila na tvrdou realitu vývoje vlastních procesorů. Xiaomi ale loni ukázalo, že to jde – a teď má ještě větší ambice.

Na veletrhu MWC 2026 v Barceloně prezident společnosti Lu Weibing potvrdil serveru CNBC, že firma plánuje uvádět nové čipsety XRING každý rok a přinést je i do zařízení prodávaných globálně.

Každý rok nový procesor

Loni Xiaomi představilo svůj první vlastní procesor XRING O1 postavený na moderním 3nm výrobním procesu od TSMC. Desetijádrový čipset s dvěma jádry Cortex-X925 taktovanými na 3,9 GHz v testech AnTuTu překonal hranici 3 milionů bodů, čímž se vyrovnal či dokonce předčil konkurenci od Qualcommu i Applu.

Procesor debutoval v telefonu Xiaomi 15S Pro a tabletu Xiaomi Pad 7 Ultra, oba produkty však zůstaly exkluzivní pro čínský trh. To by se ale mělo změnit.

„Jde o náš první čipový produkt. Do budoucna bychom měli pravděpodobně vydávat každoroční upgrade," řekl Lu Weibing na okraj barcelonského veletrhu. Dodal přitom, že nový čip se letos objeví v zařízení pro čínský trh a následně zamíří i do zahraničí.

AI asistent míří do Evropy

V Číně produkty Xiaomi nabízejí AI asistenta Xiao AI, který běží na vlastních modelech umělé inteligence. Ten je ale primárně zaměřený na čínský trh. Lu Weibing nyní potvrdil, že firma připravuje AI asistenta pro mezinárodní trhy.

Zajímavé je načasování – asistent dorazí společně s elektromobily Xiaomi, které mají vstoupit na evropský trh v roce 2027.

„Až naše auta zamíří na mezinárodní trhy, uvidíte, že s nimi přijdou i naši AI agenti," vysvětlil prezident Xiaomi. Pro zahraničního AI asistenta bude firma pravděpodobně spolupracovat s Google Gemini a kombinovat jej s vlastními modely, dodal.

Podobný přístup ostatně zvolil i Samsung, který do svých zařízení integruje různé AI modely a zároveň se silně opírá o Google Gemini. Xiaomi chce AI asistenta nabídnout napříč smartphony i automobily.

Investice v řádu miliard

Vývoj vlastních čipů není levná záležitost. CEO Xiaomi Lei Jun loni oznámil, že firma investuje minimálně 50 miliard jüanů (přibližně 160 miliard Kč) do vývoje čipů během příštích deseti let.

Je to sázka na budoucnost, která by mohla Xiaomi posunout na úroveň Applu či Samsungu, tedy společností, jež si své procesory navrhují samy.

Viděli jsme naživo Xiaomi Vision GT! Takto šílený koncept hypersportu byste od výrobce mobilů nečekali
Jakub Kárník
Zprávičky

Pro spotřebitele je důležité, že větší konkurence na trhu mobilních procesorů obvykle vede k lepším produktům za rozumnější ceny. Qualcomm a MediaTek budou muset počítat s tím, že jeden z jejich největších zákazníků se postupně může stát konkurentem.

Zdroje: CNBC, 9to5Google

O autorovi
Adam Kurfürst
Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi