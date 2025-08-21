Xiaomi oficiálně potvrzuje: Náš elektromobil dorazí do Evropy v roce 2027 Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi oficiálně potvrdilo vstup na evropský trh s elektromobily v roce 2027 V Číně dodává 80 000 aut za čtvrtletí, ale zákazníci čekají na objednávky přes rok Šéf Xiaomi radí netrpělivým zájemcům, ať si koupí raději Teslu Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 21.8.2025 08:00 Žádné komentáře 0 Výrobce telefonů Xiaomi se za necelé dva roky dokázal etablovat jako seriózní automobilka. Teď má ještě větší ambice – chce dobýt Evropu. Prezident společnosti William Lu tento týden potvrdil, že firma plánuje vstup na evropský trh v roce 2027. A aby dodal váhu svým slovům, zveřejnil na čínské sociální síti Weibo fotku modelu SU7 s německou poznávací značkou. Xiaomi Auto je jednou z nejrychleji rostoucích automobilek v Číně. Za poslední čtvrtletí dodala přes 80 000 vozů, což představuje meziroční nárůst téměř 200 procent. To jsou čísla, ze kterých musí mít v centrále Volkswagenu a dalších německých automobilek husí kůži. Jenže je tu háček – Xiaomi má takový úspěch, že absolutně nestíhá vyrábět. Rok čekání na auto? V Číně realita Představte si, že si objednáte nové auto a prodejce vám řekne, že ho dostanete za 41 týdnů. To je současná realita pro zájemce o sedan SU7. U nového SUV modelu YU7 je situace ještě horší – čekací doba přesahuje rok. Model YU7 zaznamenal při uvedení takový zájem, že Xiaomi přijalo 240 000 objednávek během prvních 18 hodin. To je skvělé pro akcionáře, ale katastrofa pro výrobu. Továrna v Pekingu prostě takové tempo nezvládá. Situace je tak absurdní, že sám šéf Xiaomi Lei Jun doporučuje zákazníkům koupit si raději konkurenci. „Pokud potřebujete auto rychle, ostatní čínské elektromobily jsou docela dobré,“ napsal na sociálních sítích. Konkrétně zmínil Xpeng G7, Li Auto L8 a dokonce i Teslu Model Y, kterou označil za „skvělé auto“. To je, jako kdyby Tim Cook radil lidem, ať si koupí Samsung. Co Xiaomi nabídne Evropě? Do Evropy by měly dorazit dva hlavní modely. Sedan SU7 je pětimetrová limuzína, která byla postavena proti Porsche Taycan a Tesle Model S. V top verzi nabízí výkon 664 koní a dojezd téměř 800 kilometrů (podle čínského cyklu CLTC, reálně to bude méně). SUV model YU7 míří na nejpopulárnější segment v Evropě. Konkuruje přímo Tesle Model Y a nabízí podobný výkon i dojezd přes 800 kilometrů. Oba modely jsou dostupné s pohonem zadních kol nebo dvěma motory pro pohon všech kol. Xiaomi možná přiveze i své eso v rukávu – model SU7 Ultra s výkonem 1527 koní. Ten už dvakrát překonal rekord Nürburgringu pro elektromobily. Byl by to skvělý marketingový tah, ale praktický význam by měl minimální. Ceny začínají na 700 tisících V Číně startuje YU7 na částce odpovídající přibližně 700 000 korun. To zní lákavě, jenže v Evropě to bude jinak. Počítejte s dovozními cly, vyššími maržemi a přísnějšími normami. Reálně se dostaneme někam k milionu korun za základní verzi. I tak by to mohla být zajímavá alternativa k Tesle Model Y, která u nás startuje na 1,2 milionu. Xiaomi navíc slibuje prémiové zpracování a špičkovou techniku. Otázka je, jestli evropští zákazníci budou ochotni koupit auto od značky, kterou znají hlavně ze spotřební elektroniky. Ziskovost na dohled, ale za jakou cenu? Automobilová divize Xiaomi vygenerovala za poslední čtvrtletí tržby přes 50 miliard korun. William Lu v telekonferenci uvedl, že firma dosáhne ziskovosti ještě letos. To je neuvěřitelný úspěch pro firmu, která vyrábí auta necelé dva roky. Xiaomi chystá něco mimořádného! Nové 7místné SUV se už testuje a čísla jsou ohromující Jakub Kárník Zprávičky Jakub Kárník Zprávičky Jenže celkově je Xiaomi Auto stále ve ztrátě. Do rozjezdu výroby investovala firma přes 75 miliard. A to nepočítáme budoucí investice do rozšíření továrny, vývoje nových modelů a expanze do zahraničí. Zvládne to Xiaomi do roku 2027? Plán vstoupit na evropský trh za dva roky je extrémně ambiciózní. Xiaomi musí nejdřív vyřešit výrobní kapacity v Číně, získat evropské homologace, vybudovat dealerskou a servisní síť a přesvědčit konzervativní evropské zákazníky. Navíc tu jsou politické překážky. EU zavedla dodatečná cla na čínské elektromobily a vztahy mezi Evropou a Čínou nejsou ideální. Xiaomi možná bude muset postavit továrnu v Evropě, což by projekt prodražilo a oddálilo. Na druhou stranu – Xiaomi má zkušenosti s expanzí do Evropy s telefony a domácí elektronikou. Má tu etablovanou značku a distribuční kanály. A hlavně má produkty, které technicky konkurují tomu nejlepšímu ze západu. Jestli se Xiaomi podaří uspět, může to být game changer pro evropský trh. Cenově dostupné elektromobily s prémiovou výbavou jsou přesně to, co Evropa potřebuje pro masové rozšíření elektromobility. Otázka je, jestli to Xiaomi zvládne dřív, než tradiční automobilky stihnou zareagovat.

Koupili byste si elektromobil od Xiaomi?

Zdroj: Autocar

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… 