V databázi čínského certifikačního úřadu TENAA se objevil zajímavý záznam odhalující připravovaný smartphone z dílny Xiaomi. Dle spekulací by se mělo jednat o nové Xiaomi CC11 Pro, což by mohlo pro náš trh znamenat příchod již dlouho vyhlíženého Xiaomi Note 11. Čím by mohla novinka zaujmout?

Xiaomi Note 11 alias CC11 Pro?

Vrháme se sice do vod spekulací, nicméně již dva roky staré Xiaomi Mi Note 10 bylo rovněž původně představeno jako Xiaomi Mi CC9 Pro a pokud by se mělo Xiaomi držet vlastního vzorce pro přejmenování, mělo by označení odpovídat. Pochopitelně, zatím není vůbec jisté, jak se telefon bude jmenovat. Nicméně vzhledem k tomu, že se objevil v databázi TENAA, je velmi pravděpodobné, že se již poměrně brzy dočkáme jeho oficiálního představení. Nutno ještě podotknout, že výrobce zjevně pracuje také na Xiaomi CC11, které se v databázi objevilo minulý měsíc.

A co konkrétně by Xiaomi CC11 Pro mělo nabídnout? Tím největším lákadlem by zde měl být OLED displej o úhlopříčce 6,55″ a až absurdním rozlišení 3840 x 2160 pixelů. Vedle vysokého rozlišení nás však ještě víc zaujal poměr stran obrazovky, který by odpovídal, smartphony již prakticky opuštěnému, formátu 16:9. To se nám na jednu stranu nezdá příliš pravděpodobné, na stranu druhou však TENAA dlouhodobě patří k poměrně důvěryhodným zdrojům a informace z její databáze se velmi často ukázaly jako pravdivé. A v neposlední řadě je pořád možné, že nás Xiaomi překvapí nějakým netradičním pojetím displeje – například jeho zahnutím přes celé okraje. To je však opravdu jen divoká spekulace.

LIDL má v parádní akci robotický vysavač Xiaomi Roborock S6 čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Další informace pak mluví o použití baterie s kapacitou 4 400 mAh, což není vzhledem k vysokému rozlišení nijak závratná hodnota. Procesor potenciálního Xiaomi CC11 Pro by pak měl pracovat s frekvencí 2,4 GHz. Kapacity RAM jsou zde uvedeny 6GB/8GB/12GB/16GB a u úložišť to je 64GB/128GB/256GB/512 GB. Velké množství různých paměťových variant však není v podání TENAA ničím vyjímečným, neboť výrobci zde často uvádějí více zvažovaných variant, ze kterých se do prodeje reálně dostane pouze zlomek. Kdo by čekal našlapanou fotografickou výbavu jako v případě Xiaomi CC9 Pro / Note 11, bude možná zklamán. Na zádech novinky by se totiž měl objevit primární 64MPx fotoaparát v doprovodu dvou 8MPx fotoaparátů. To však ještě nutně nemusí znamenat, že by si potenciální novinka vedla v tomto ohledu špatně. Je klidně možné, že jeden 8MPx bude ultraširokoúhlý, zatímco druhý dostane periskopický zoom.

Uvítali byste v současnosti mobil s 16:9 displejem?

Zdroj: GSMArena.com