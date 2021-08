Obecně se čeká, že Xiaomi Mi CC11 přijde ve dvou verzích – klasické a Pro. Celosvětově se mají prodávat pod označením Xiaomi Mi Note 11, stejně jako tomu bylo u předchozích modelů. Dočkali jsme se také certifikace u TENAA, takže máme poměrně dost podrobností o chystaných modelech.

Specifikace Xiaomi Mi CC11

Základní Xiaomi CC11 bude vybaveno 6,55″ AMOLED panelem s rozlišením 2400 x 1080 pixelů a dle všeho 90Hz obnovovací frekvencí. U výpisu z TENAA nejsou zatím žádné fotografie, takže není jasné zda bude displej zakřivený či plochý. Celkové rozměry pak činí 160,5 x 75,7 x 6,81 mm a váží solidních 157 gramů. Uvnitř se pak nachází 4 150mAh baterie.

Pod kapotou má tikat čipset Snapdragon 778G nebo 780G, což by byl oproti současnému čipsetu v Redmi Note 10 poměrně velký skok. Na zadní straně se má pak nacházet 64MPx hlavní snímač, Pro varianta by mohla dostat navíc teleobjektiv. Nejbližší Xiaomi akce je naplánována na 15. žáří, takže právě zde by se teoreticky mohl telefon představit.

Jak se na telefony těšíte?

Zdroj: GSMArena