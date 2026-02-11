TOPlist

Xiaomi předvedlo maličký Bluetooth reproduktor s povedeným designem. Tohle všechno nabízí

  • Xiaomi globálně představilo kompaktní Bluetooth reproduktor Essential s 5W výkonem a Bluetooth 6.0.
  • Novinka nabízí výdrž až 10 hodin, odolnost IP66 a možnost párování až 10 reproduktorů najednou.
  • Design i specifikace nápadně připomínají Redmi Bluetooth Speaker 2 představený loni v září v Číně.

Adam Kurfürst
11.2.2026 08:00
Xiaomi rozšiřuje své portfolio audio příslušenství o nový přenosný reproduktor, který potěší především cestovatele a milovníky outdoorových aktivit. Xiaomi Bluetooth Speaker Essential se objevil na globálním webu výrobce, což naznačuje jeho brzké uvedení na evropské trhy. Po stránce designu i technických parametrů přitom nápadně připomíná Redmi Bluetooth Speaker 2, který čínská společnost představila v září loňského roku na domácím trhu.

Kompaktní tělo s textilním povrchem

Xiaomi Bluetooth Speaker Essential sází na kulatý design s horní polovinou obalenou jemnou textilní síťovinou, která zajišťuje příjemný hmat a zároveň chrání vnitřní komponenty. Reproduktor váží pouhých 200 gramů, což z něj dělá ideálního společníka na cesty, výlety nebo posezení na zahradě. Barevné provedení kombinuje kontrastní prvky s lesklým akcentovým páskem, který dodává zařízení modernější vzhled.

Xiaomi Bluetooth Speaker Essential zeleny design v ruce

Dvojice měničů pro plnější zvuk

Uvnitř kompaktního těla se nachází 1,5palcový širokopásmový reproduktor s výkonem 5 W doplněný o velký pasivní radiátor. Samozřejmě od něho nepůjde čekat zázraky – hlasitost bude spíše nižší a kvalita také zřejmě nebude žádné terno, ale o upgradu oproti integrovaným reproduktorům vašeho telefonu se samozřejmě stále budeme moct bavit. Pro zvýraznění nízkých frekvencí Xiaomi zmiňuje funkci bass boost.

Bluetooth 6.0 a párování až 10 reproduktorů

Z pohledu konektivity reproduktor využívá Bluetooth 6.0, který slibuje rychlé spárování a stabilní přenos. Zajímavostí je možnost stereo párování dvou reproduktorů pro vytvoření levého a pravého kanálu, případně propojení až 10 kusů pro synchronizované přehrávání. Stačí třikrát stisknout tlačítko Bluetooth na každém reproduktoru a zařízení se spárují automaticky.

Reproduktor lze také připojit přes USB-C k počítači nebo tabletu. Nechybí ani podpora hands-free volání s možností přijmout hovor jedním dotykem.

Výdrž 10 hodin a odolnost vůči vodě

Vestavěná 1 000mAh baterie má podle Xiaomi vydržet až 10 hodin přehrávání při 40% hlasitosti. Při maximální hlasitosti výdrž klesá na přibližně 2,5 hodiny. Nabíjení probíhá přes USB-C, přičemž kabel ani adaptér nejsou součástí balení.

Xiaomi Bluetooth Speaker Essential zeleny ochrana vuci vode

Pro použití venku je důležitá certifikace IP66, díky které reproduktor odolá prachu i lehkému dešti. Xiaomi nicméně upozorňuje, že nejde o profesionální vodotěsnost a zařízení by se nemělo nabíjet ve vlhkém prostředí.

Kdy dorazí do Česka?

Xiaomi zatím neprozradilo cenu ani konkrétní termín dostupnosti na evropských trzích. Vzhledem k tomu, že reproduktor již figuruje na globálním webu, dá se očekávat jeho uvedení v následujících týdnech či měsících. Stát by dle našeho odhadu mohl zhruba čtyři stovky.

Zaujal vás nový Bluetooth reproduktor od Xiaomi?

Zdroj: Xiaomi

