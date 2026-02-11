Xiaomi předvedlo maličký Bluetooth reproduktor s povedeným designem. Tohle všechno nabízí Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi globálně představilo kompaktní Bluetooth reproduktor Essential s 5W výkonem a Bluetooth 6.0. Novinka nabízí výdrž až 10 hodin, odolnost IP66 a možnost párování až 10 reproduktorů najednou. Design i specifikace nápadně připomínají Redmi Bluetooth Speaker 2 představený loni v září v Číně. Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 11.2.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi rozšiřuje své portfolio audio příslušenství o nový přenosný reproduktor, který potěší především cestovatele a milovníky outdoorových aktivit. Xiaomi Bluetooth Speaker Essential se objevil na globálním webu výrobce, což naznačuje jeho brzké uvedení na evropské trhy. Po stránce designu i technických parametrů přitom nápadně připomíná Redmi Bluetooth Speaker 2, který čínská společnost představila v září loňského roku na domácím trhu. Kompaktní tělo s textilním povrchem Dvojice měničů pro plnější zvuk Bluetooth 6.0 a párování až 10 reproduktorů Výdrž 10 hodin a odolnost vůči vodě Kdy dorazí do Česka? Kompaktní tělo s textilním povrchem Xiaomi Bluetooth Speaker Essential sází na kulatý design s horní polovinou obalenou jemnou textilní síťovinou, která zajišťuje příjemný hmat a zároveň chrání vnitřní komponenty. Reproduktor váží pouhých 200 gramů, což z něj dělá ideálního společníka na cesty, výlety nebo posezení na zahradě. Barevné provedení kombinuje kontrastní prvky s lesklým akcentovým páskem, který dodává zařízení modernější vzhled. Dvojice měničů pro plnější zvuk Uvnitř kompaktního těla se nachází 1,5palcový širokopásmový reproduktor s výkonem 5 W doplněný o velký pasivní radiátor. Samozřejmě od něho nepůjde čekat zázraky – hlasitost bude spíše nižší a kvalita také zřejmě nebude žádné terno, ale o upgradu oproti integrovaným reproduktorům vašeho telefonu se samozřejmě stále budeme moct bavit. Pro zvýraznění nízkých frekvencí Xiaomi zmiňuje funkci bass boost. Bluetooth 6.0 a párování až 10 reproduktorů Z pohledu konektivity reproduktor využívá Bluetooth 6.0, který slibuje rychlé spárování a stabilní přenos. Zajímavostí je možnost stereo párování dvou reproduktorů pro vytvoření levého a pravého kanálu, případně propojení až 10 kusů pro synchronizované přehrávání. Stačí třikrát stisknout tlačítko Bluetooth na každém reproduktoru a zařízení se spárují automaticky. Xiaomi začalo vyrábět odnímatelný foťák. Na telefon si ho možná připevníte už letos Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Reproduktor lze také připojit přes USB-C k počítači nebo tabletu. Nechybí ani podpora hands-free volání s možností přijmout hovor jedním dotykem. Výdrž 10 hodin a odolnost vůči vodě Vestavěná 1 000mAh baterie má podle Xiaomi vydržet až 10 hodin přehrávání při 40% hlasitosti. Při maximální hlasitosti výdrž klesá na přibližně 2,5 hodiny. Nabíjení probíhá přes USB-C, přičemž kabel ani adaptér nejsou součástí balení. Pro použití venku je důležitá certifikace IP66, díky které reproduktor odolá prachu i lehkému dešti. Xiaomi nicméně upozorňuje, že nejde o profesionální vodotěsnost a zařízení by se nemělo nabíjet ve vlhkém prostředí. Kdy dorazí do Česka? Xiaomi zatím neprozradilo cenu ani konkrétní termín dostupnosti na evropských trzích. Vzhledem k tomu, že reproduktor již figuruje na globálním webu, dá se očekávat jeho uvedení v následujících týdnech či měsících. Stát by dle našeho odhadu mohl zhruba čtyři stovky. Zaujal vás nový Bluetooth reproduktor od Xiaomi? Zdroj: Xiaomi O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář bluetooth reproduktor reproduktor Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024