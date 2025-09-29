Xiaomi má nový cestovní repráček za pakatel. Zaujme zpracování, krytím IP67 a slotem pro microSD karty Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi v Číně uvedlo Redmi Bluetooth Speaker 2 za 99 jüanů (asi 290 Kč) Kompaktní reproduktor váží pouze 200 gramů a nabízí 5 hodin výdrže na jedno nabití Zařízení disponuje odolností IP67 a kovovým háčkem pro zavěšení na batoh Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 29.9.2025 06:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi rozšířilo svou nabídku příslušenství o kompaktní Redmi Bluetooth Speaker 2. Novinka míří na uživatele, kteří hledají přenosný reproduktor za minimální cenu – v Číně vychází na pouhých 99 jüanů, což v přepočtu odpovídá zhruba 290 korunám. Za tuto částku dostanete překvapivě vybavené zařízení s odolnou konstrukcí. Kompaktní rozměry pro cestování Redmi Bluetooth Speaker 2 zaujme především svými miniaturními rozměry a hmotností pouhých 200 gramů. Xiaomi jej vybavilo odnímatelným kovovým háčkem, díky kterému jej můžete snadno připnout na batoh nebo opasek. Tělo pokrývá textilní potah, který by měl být příjemný na dotek a zároveň chrání elektroniku uvnitř. Výrobce nabízí tři barevné varianty – černou, zelenou a oranžovou. Všechny verze mají protiskluzové nožičky na spodní straně pro stabilní umístění na rovném povrchu. Překvapivá výbava za nízkou cenu Xiaomi do reproduktoru zabudovalo 1,5palcový měnič s výkonem 5 W. Rozhodně nejde o bůhvíjak vysokou hodnotu, ale pokud vám jde primárně o to, abyste na cestách neposlouchali hudbu z integrovaných repráčků svého telefonu, pak bude naprosto dostačující. Součástí je také pasivní basový zářič, který má zlepšit reprodukci nízkých frekvencí. Pro bezdrátové připojení slouží Bluetooth 5.3. Zajímavostí je podpora TWS párování – pokud si pořídíte dva kusy, můžete je propojit do stereo sestavy. Reproduktor obsahuje také slot pro microSD karty pro přehrávání hudby bez nutnosti připojení k telefonu. Nechybí ani režim USB zvukové karty, kdy reproduktor můžete kabelem připojit k počítači nebo tabletu jako externí audio výstup. Odolnost pro venkovní použití Redmi Bluetooth Speaker 2 získal certifikaci IP67, takže odolá prachu i ponoření do vody do hloubky jednoho metru po dobu 30 minut. Díky tomu se nemusíte bát vzít reproduktor k bazénu, na pláž nebo na túru do přírody. Vestavěná baterie s kapacitou 1000 mAh podle výrobce vystačí na 5 hodin nepřetržitého přehrávání. Nabíjení probíhá přes moderní USB Type-C konektor. Pro koho je reproduktor vhodný Redmi Bluetooth Speaker 2 cílí především na nenáročné uživatele, kteří hledají základní přenosný reproduktor za co nejnižší cenu. Hodí se jako záložní reproduktor na cesty, do koupelny nebo jako levný dárek. Díky odolné konstrukci a háčku pro zavěšení ocení zařízení také turisté a cyklisté. Od reproduktoru za tři stovky samozřejmě nemůžete čekat kvalitu zvuku, která by uspokojila audiofily. Pro poslech podcastů, audioknih nebo hudby na pozadí během pikniku však bude dostačující. Xiaomi Sound 2 Max: Když chcete Hi-Fi zvuk, ale nechcete platit prémiovou cenu Jakub Kárník Zprávičky Jakub Kárník Zprávičky Zda se Redmi Bluetooth Speaker 2 oficiálně dostane i na náš trh, zatím Xiaomi nepotvrdilo. Vzhledem k minimální ceně by však mohl být zajímavou alternativou k no-name reproduktorům z čínských e-shopů. Co říkáte na tak levný reproduktor od Xiaomi? Zdroje: XiaomiYoupin, MyDrivers, ITHome O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář bluetooth reproduktor Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024