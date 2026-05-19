Do Česka míří repráček Xiaomi za 349 Kč. Oceníte ho na každém výletu Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi Bluetooth Speaker Essential se objevuje u prvních českých prodejců s cenou okolo 349 Kč Reproduktor disponuje 5W výkonem, Bluetooth 6.0 a certifikací IP66 proti prachu a lehkému dešti Vestavěná 1 000mAh baterie nabízí výdrž až 10 hodin při 40% hlasitosti, na výběr je černá a zelená varianta Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 19.5.2026 14:00 Žádné komentáře 0 V letním období se vám kromě powerbanky bude hodit i Bluetooth reproduktor – ať už na výletech, na zahradě či u bazénu. Když Xiaomi v únoru oficiálně představilo kompaktní model Bluetooth Speaker Essential, tehdy jsme jeho cenu pro evropský trh odhadovali okolo čtyř stovek. Realita ale nakonec bude ještě o něco příjemnější: u prvních českých prodejců se novinka začíná objevovat za 349 Kč, čímž se zařadí mezi nejdostupnější přenosné reproduktory na našem trhu. Drobeček s váhou jednoho jablka Pět wattů a basová podpora Bluetooth 6.0 a párování až deseti kusů Deset hodin přehrávání a odolnost vůči dešti Pro koho je reproduktor zajímavou volbou? Drobeček s váhou jednoho jablka Xiaomi Bluetooth Speaker Essential sází na zaoblený design s horní polovinou obalenou jemnou textilní síťovinou, která zajišťuje příjemný hmat a zároveň chrání vnitřní komponenty. Reproduktor má rozměry 98 × 46 × 130 mm a váží přibližně 200 gramů, takže ho bez problémů odložíte do batohu nebo na něj zavěsíte za poutko. Xiaomi sám novinku přirovnává k hmotnosti jednoho jablka. Barevné provedení kombinuje matný textilní povrch s lesklým akcentovým páskem a u černé verze najdete oranžové poutko, zatímco zelená varianta sází na jednotnější vzhled. Na trh dorazí obě barvy souběžně. Pět wattů a basová podpora Uvnitř kompaktního těla se nachází jeden 1,5palcový širokopásmový reproduktor s výkonem 5 W, který je doplněn o velký pasivní radiátor pro lepší přenos nízkých frekvencí. Xiaomi navíc zmiňuje funkci bass boost pro zvýraznění basů. Od reproduktoru této velikosti a cenovky pochopitelně nelze čekat zázraky – hlasitost bude spíše nižší a kvalita zvuku odpovídá kategorii, ale jako upgrade oproti integrovaným reproduktorům telefonu nebo notebooku to dává smysl. Bluetooth 6.0 a párování až deseti kusů Z pohledu konektivity reproduktor využívá Bluetooth 6.0, který slibuje rychlé spárování a stabilní přenos. Zajímavostí je možnost stereo párování dvou reproduktorů pro vytvoření levého a pravého kanálu, případně synchronizované přehrávání až 10 kusů zároveň. Stačí třikrát stisknout tlačítko Bluetooth na každém z nich a zařízení se spárují automaticky. Reproduktor lze také připojit přes USB-C k počítači nebo tabletu. Nechybí ani vestavěný mikrofon pro hands-free volání s možností přijmout hovor jedním tlačítkem. Co naopak chybí, je podpora aplikace Xiaomi Home nebo hlasových asistentů – Xiaomi výslovně potvrzuje, že tento model nepodporuje připojení k Wi-Fi, aplikaci ani hlasovému ovládání. Jde o čistě jednoduchý Bluetooth reproduktor. Deset hodin přehrávání a odolnost vůči dešti Vestavěná 1 000mAh baterie má podle Xiaomi vydržet až 10 hodin přehrávání při 40% hlasitosti. Při maximální hlasitosti výdrž klesá na přibližně 2,5 hodiny, takže s realistickými očekáváními půjde o jeden plný den outdoor aktivit. Nabíjení probíhá přes USB-C výkonem 5 V/1 A a kompletní dobití trvá zhruba dvě hodiny. Důležitá poznámka: kabel ani adaptér nejsou součástí balení, takže budete muset sáhnout po vlastním příslušenství. Pro venkovní použití je důležitá certifikace IP66, díky které reproduktor odolá prachu i lehkému dešti. Xiaomi nicméně upozorňuje, že nejde o profesionální vodotěsnost a zařízení by se nemělo nabíjet ve vlhkém prostředí ani ponořovat do vody. Oproti čínskému předchůdci Redmi Bluetooth Speaker 2, který nabízel IP67 a snese ponoření do hloubky jednoho metru, jde tedy o mírný krok zpět. Pro koho je reproduktor zajímavou volbou? Za 349 Kč dostává Xiaomi Bluetooth Speaker Essential jasně vymezené místo – jde o levný přenosný reproduktor pro někoho, kdo nepotřebuje hlasitý zvuk pro velkou party, ale uvítá kompaktní zařízení do batohu na výlety, k zahradnímu posezení nebo ke kávě na terase. Ocení ho i ti, kdo chtějí dva kusy spárovat do stereo páru – za necelých 700 Kč tak získáte slušné rozšíření pro práci nebo poslech doma. Naopak pokud hledáte výkonnější ozvučení pro grilovačku s deseti lidmi, kvalitní reprodukci basů nebo třeba odolnost pro plavání v bazénu, tahle novinka pro vás vhodná nebude. Ve výbavě také chybí podpora aplikace nebo hlasového asistenta, takže pokud cílíte na integraci do chytré domácnosti, raději sáhněte po dražších modelech Xiaomi Sound Outdoor nebo některém z reproduktorů s Xiaomi HyperOS Connect. V cenové kategorii do 400 korun přitom Bluetooth Speaker Essential nemá tolik známých konkurentů. Značkové alternativy jako JBL Go 4 začínají zhruba na 800 Kč, levné „no-name" modely zase obvykle končí u Bluetooth 5.0 a slabšího krytí. Xiaomi tady kombinuje nejnovější Bluetooth 6.0 a slušnou výbavu za cenu, na kterou se hodně značek bude muset hodně snažit, aby dorovnaly. Pořídili byste si Xiaomi Bluetooth Speaker Essential za tuto cenu? Zdroje: Xiaomi, vlastní 