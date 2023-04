Náramek Xiaomi Band 8 brzy dorazí s velkými změnami

Na úterý 18. dubna má společnost Xiaomi naplánovanou prezentaci, po které na globální trhy vyrazí minimálně dva velmi zajímavé produkty. A příchod obou již byl oficiálně potvrzen. Jedná se o telefon Xiaomi 13 Ultra, který tuto nejvyšší variaci vlajkového modelu konečně přivede i do našich končin, a chytrý náramek Xiaomi Band 8. Ten vzbudí na první pohled zájem minimálně tím, že se bude bude vzhledově dost lišit od všech předchozích generací. Prozrazuje to snímek, který vypustilo do světa přímo Xiaomi.

Na oficiálním renderu zaujme znalce těchto náramků hned několik věcí. V prvé řadě je to úplně nový systém uchycení řemínku, který nebude nadále obepínat celé tělo zařízení, ale využije poutka na jeho stranách. Vzniknout přitom hned dvě tvarové verze těchto úchytů, pravděpodobně s cílením na muže a ženy. Dále je patrné, že vzniknou různé barevné odstíny těla náramku Xiaomi Band 8. Vypadá to minimálně na dvě.

Zveřejněný obrázek také naznačuje, že očekávaný náramek si zachová “tradiční” oválný tvar, nicméně bude asi o něco širší. Tělo se zdá také o tenčí než u loňského Xiaomi Smart Band 7. Nový náramek Xiaomi Band 8 evidentně vstupuje trochu více do světa módních doplňků a vystupuje z bubliny sportovního příslušenství.

Tip Nechcete si nechat ujít zprávičky, články, návody či recenze ze Světa Androida? Můžete nás sledovat i přímo přes Google News nebo na Facebookové stránce. Máme také komunitní skupiny na Discordu a na Facebooku. Další možnosti sledování najdete v našem návodu.

Co říkáte na podobu nového Xiaomi Band 8?

Zdroj: aheadlines