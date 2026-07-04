Bezkonkurenční akce! Xiaomi nabízí router a zesilovač jen za 1 099 Kč Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi ve svém oficiálním českém e-shopu nabízí zvýhodněný set – Xiaomi Router AX3000T společně s Wi-Fi extenderem AX1500 Za obě zařízení dohromady dáte 1 099 Kč, tedy zhruba tolik, kolik jinde stojí samotný router Samostatný zesilovač AX1500 se běžně prodává kolem 779 Kč, v balíčku ho tak máte prakticky zdarma Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 4.7.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Pořídit rychlý Wi-Fi 6 router a k němu zesilovač, který dožene signál i do posledního kouta bytu, obvykle znamená dvě samostatné útraty. Xiaomi teď ale obě zařízení spojilo do jednoho balíčku a ten v e-shopu značky stojí jen 1 099 Kč – v podstatě jde o cenu samotného routeru. Co umí Xiaomi Router AX3000T? Základ balíčku tvoří router s podporou Wi-Fi 6 a souběžnou rychlostí na obou pásmech až 3 000 Mb/s (574 Mb/s na 2,4 GHz a 2 402 Mb/s na 5 GHz). Uvnitř tiká dvoujádrový 12nm čip MediaTek Filogic 820 s 256 MB paměti, takže se podle výrobce k síti bez zadrhávání připojí až 128 zařízení naráz. Podrobně jsme model rozebírali už při jeho příchodu do Česka. O dosah se stará čtveřice antén s vysokým ziskem a přístroj zvládne i mesh – propojíte ho s dalšími zařízeními Xiaomi do jedné bezešvé sítě. Šikovná je i podpora NFC: přiložíte telefon k routeru a připojíte se k Wi-Fi bez zadávání hesla. Nechybí gigabitové porty ani podpora IPTV. Wi-Fi extender AX1500: signál do posledního kouta bytu Druhou půlku balíčku tvoří zesilovač, který vezme signál od routeru a pošle ho tam, kam sám nedosáhne – do ložnice, na půdu nebo na terasu. I extender jede na Wi-Fi 6 a nabízí souběžnou rychlost až 1 500 Mb/s (1 201 Mb/s na 5 GHz a 300 Mb/s na 2,4 GHz). Pracovat umí ve třech režimech – jako přístupový bod, klasický opakovač signálu nebo prvek mesh sítě –, přičemž díky standardu EasyMesh si rozumí i s routery jiných značek. Nastavení proběhne přes aplikaci Xiaomi Home a světelný indikátor vám pomůže najít ideální místo, kam přístroj zapojit. Pro televizi nebo herní konzoli po kabelu poslouží gigabitový ethernetový port. Wi-Fi v každém koutu domácnosti. Xiaomi do Česka přineslo nový zesilovač za 779 Kč Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Cena a dostupnost A teď to hlavní. Celý balíček – router i zesilovač – koupíte v oficiálním českém e-shopu Xiaomi za 1 099 Kč. Samotný Xiaomi Router AX3000T přitom třeba na Alze vyjde zhruba stejně, kolem 1 099 Kč (ceny se ale u jednotlivých prodejců mírně liší). Wi-Fi extender AX1500 se běžně prodává kolem 779 Kč, na některých e-shopech ho seženete i o něco levněji. V balíčku ho tak fakticky dostáváte navrch prakticky zdarma – zaplatíte v podstatě jen za router a zesilovač k němu Xiaomi přihodí. Kdo doma bojuje s hluchými místy Wi-Fi, hledá lepší poměr ceny a výkonu jen těžko. Vsadili byste, že za 1 099 Kč seženete lepší dvojici pro domácí Wi-Fi? Zdroje: Xiaomi, Alza O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chytrá domácnost router slevy Wi-Fi wi-fi 6 Wi-Fi router Xiaomi Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025