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Bezkonkurenční akce! Xiaomi nabízí router a zesilovač jen za 1 099 Kč

  • Xiaomi ve svém oficiálním českém e-shopu nabízí zvýhodněný set – Xiaomi Router AX3000T společně s Wi-Fi extenderem AX1500
  • Za obě zařízení dohromady dáte 1 099 Kč, tedy zhruba tolik, kolik jinde stojí samotný router
  • Samostatný zesilovač AX1500 se běžně prodává kolem 779 Kč, v balíčku ho tak máte prakticky zdarma

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Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
4.7.2026 18:00
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xiaomi router ax3000t a extender ax1500 na pozadi s penezi

Pořídit rychlý Wi-Fi 6 router a k němu zesilovač, který dožene signál i do posledního kouta bytu, obvykle znamená dvě samostatné útraty. Xiaomi teď ale obě zařízení spojilo do jednoho balíčku a ten v e-shopu značky stojí jen 1 099 Kč – v podstatě jde o cenu samotného routeru.

Co umí Xiaomi Router AX3000T?

Základ balíčku tvoří router s podporou Wi-Fi 6 a souběžnou rychlostí na obou pásmech až 3 000 Mb/s (574 Mb/s na 2,4 GHz a 2 402 Mb/s na 5 GHz). Uvnitř tiká dvoujádrový 12nm čip MediaTek Filogic 820 s 256 MB paměti, takže se podle výrobce k síti bez zadrhávání připojí až 128 zařízení naráz. Podrobně jsme model rozebírali už při jeho příchodu do Česka.

Xiaomi Router AX3000T

O dosah se stará čtveřice antén s vysokým ziskem a přístroj zvládne i mesh – propojíte ho s dalšími zařízeními Xiaomi do jedné bezešvé sítě. Šikovná je i podpora NFC: přiložíte telefon k routeru a připojíte se k Wi-Fi bez zadávání hesla. Nechybí gigabitové porty ani podpora IPTV.

Wi-Fi extender AX1500: signál do posledního kouta bytu

Druhou půlku balíčku tvoří zesilovač, který vezme signál od routeru a pošle ho tam, kam sám nedosáhne – do ložnice, na půdu nebo na terasu. I extender jede na Wi-Fi 6 a nabízí souběžnou rychlost až 1 500 Mb/s (1 201 Mb/s na 5 GHz a 300 Mb/s na 2,4 GHz).

Pracovat umí ve třech režimech – jako přístupový bod, klasický opakovač signálu nebo prvek mesh sítě –, přičemž díky standardu EasyMesh si rozumí i s routery jiných značek. Nastavení proběhne přes aplikaci Xiaomi Home a světelný indikátor vám pomůže najít ideální místo, kam přístroj zapojit. Pro televizi nebo herní konzoli po kabelu poslouží gigabitový ethernetový port.

Xiaomi Wi Fi Range Extender AX1500 render na modre care
Wi-Fi v každém koutu domácnosti. Xiaomi do Česka přineslo nový zesilovač za 779 Kč Adam Kurfürst Zprávičky

Cena a dostupnost

A teď to hlavní. Celý balíček – router i zesilovač – koupíte v oficiálním českém e-shopu Xiaomi za 1 099 Kč. Samotný Xiaomi Router AX3000T přitom třeba na Alze vyjde zhruba stejně, kolem 1 099 Kč (ceny se ale u jednotlivých prodejců mírně liší).

Wi-Fi extender AX1500 se běžně prodává kolem 779 Kč, na některých e-shopech ho seženete i o něco levněji. V balíčku ho tak fakticky dostáváte navrch prakticky zdarma – zaplatíte v podstatě jen za router a zesilovač k němu Xiaomi přihodí. Kdo doma bojuje s hluchými místy Wi-Fi, hledá lepší poměr ceny a výkonu jen těžko.

Vsadili byste, že za 1 099 Kč seženete lepší dvojici pro domácí Wi-Fi?

Zdroje: Xiaomi, Alza

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
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