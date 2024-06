Xiaomi v Česku konečně vydalo nový router AX3000T

Podporuje technologii Wi-Fi 6 s maximální rychlostí 3 000 Mb/s

Láká na funkce typu IPTV nebo připojení jedním dotykem pomocí NFC

Už v březnu jsme vás informovali o plánech společnosti Xiaomi uvést na evropský trh velmi levný, a přesto poměrně schopný router AX3000T. Zatímco tehdy bylo zařízení pouze zalistováno na globálním webu výrobce, a to se všemi svými parametry, nyní už se oficiálně prodává v Česku. Cenou přitom velmi potěší.

Xiaomi Router AX3000T je nyní k dostání prostřednictvím oficiálního internetového obchodu nebo jiných partnerských e-shopů s cenou 1 199 Kč. Zařízení je vybaveno čtyři anténami a pracuje se standardem Wi-Fi 6, přičemž poskytuje maximální bezdrátovou rychlost 3 000 Mb/s. Podporována jsou pochopitelně pásma 2,4 GHz i 5 GHz.

V útrobách routeru s bílým tělem připomínajícím rampu nalezneme 12nm čipset MediaTek Filogic 820, jenž disponuje dvoujádrovým procesorem využívajícím 1,3GHz frekvenci. Za zmínku určitě stojí také 256MB operační paměť, díky níž se k síti může najednou připojit až 128 zařízení, aniž by byla narušena její stabilita.

Xiaomi Router AX3000T je možné integrovat do proprietární sítě Xiaomi Mesh, která zajišťuje rozšíření signálu do všech koutů domácnosti. Dále láká na funkce typu OFDMA, starající se o efektivní využití sítě (hodí se třeba při hraní on-line her), připojení jedním dotykem pomocí NFC nebo IPTV.

Stačil by vám podobný router?