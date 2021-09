Další krok učiněn: Oficiálně vznikla firma Xiaomi Automobile

Společnost Xiaomi nedávno oznámila, že oficiálně vstupuje do segmentu výroby a vývoje elektromobilů. Šéf firmy dokonce veřejnosti i zaměstnancům vzkázal, že půjde o jeho poslední inovátorský projekt a hodlá mu věnovat velkou část úsilí. Čínský technologický gigant nyní udělal velký “úřední” krok na cestě k vyslání svých aut na silnice. Oficiálně založil dceřinou společnost Xiaomi Automobile Co. Ltd. Nová firma má základní kapitál ve výši 10 miliard yuanů, tedy cca 33, 4 miliardy korun.

Šéfem této firmy se stal samotný Lei Jun, zakladatel a také hlava Xiaomi. V posledních měsících objíždí ostatní výrobce a mimo jiné hledá i technologického partnera. Výsledek těchto jednání zatím oznámen nebyl. V tuto chvíli už má prý nový tým Xiaomi Automobile kolem tří stovek zaměstnanců, kteří vzešli z 20 000 přihlášek. Samozřejmě se ale nabírá dál.

Nedávné nadšenecké vizualizace nastínily, jak by budoucnost s Xiaomi elektromobily mohla teoreticky vypadat. Experti i fanoušci z celého světa jsou zvědaví, jak se bude firmě v tomto oboru dařit. Přece jen jde o jiný kalibr technologií než třeba u elektrických koloběžek. Veřejnost je také dost zvědavá na ceny.

Kdy tipujete, že Xiaomi Automobile ukáže první vůz?

Zdroj: aheadlines