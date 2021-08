Fantazie: Bude toto budoucnost s Xiaomi elektromobily?

Letos na jaře čínská společnost Xiaomi oznámila, že hodlá oficiálně vstoupit do segmentu výroby elektromobilů. Do vývoje se přitom nezdráhá nasypat opravdu velké peníze a šéf firmy dokonce prohlásil, že je to jeho finální inovativní projekt. Zatím jsme neměli možnost tomuto vývoji nahlédnout pod pokličku, ale nějaké virtuální náznaky možného výsledku přece jen máme. Budoucnost, jakou by mohly Xiaomi elektromobily a celý systém kolem nich přinést, demonstrují concept videa z TikToku (následně nahraná na YouTube).

Mi Electric Cars – Solar Charging Station

První vizualizace zachycuje vozy u futuristických dobíjecích stanic, které získávají energii ze slunečního záření. A to pomocí solárního “věnce”, který se v případě potřeby dokáže velmi rychle rozvinout a zavinout. Ve složeném stavu se schová do bezpečné schránky na rameni, v rozvinutém stavu se zase efektivně nakloní proti paprskům. Koncept evidentně počítá s velmi efektivními panely, které dokáží nabít auto v rozumné době i samy.

Xiaomi Concept Electric Vehicle with Solar panel

Druhé video už obsahuje teoretický Xiaomi vůz, který má tento mechanismus ukotvený přímo na své střeše. Včetně ramena a celé rozkládací mechaniky. Takové řešení by pak pochopitelně prodlužovalo frekvenci nabíjení u stanic, případně ho eliminovala úplně. Nepodařilo se nám zatím rozklíčovat, kdo za koncepty stojí. K oficiálnímu Xiaomi obsahu o elektromobilech asi nepatří. Pokud o nich víte něco víc, dejte vědět do komentáře.

Jaké šance dáváte zmíněným nápadům?