Xiaomi bude skutečně vyrábět elektromobily. Investuje do nich obří peníze

Konec spekulací a dohad. Čínská společnost Xiaomi, populární výrobce mobilních telefonů a elektroniky všeho druhu, vstoupí svou produkcí do světa silničních vozů a bude vyrábět elektromobily. Firma to oznámila před několika hodinami v rámci události, během které bylo představeno několik produktových i vizionářsko-strategických novinek. Oficiální zpráva byla vydána také jako otevřený dopis šéfa Xiaomi Leie Juna. Směřoval k zaměstnancům, ale je k dispozici veřejně. Administrativně tuto skutečnost společnost stvrdila vstupem nové divize na Hongkongskou burzu.

Xiaomi investuje do začátku tohoto podnikání gigantických 10 miliard yuanů, tedy cca 34 miliard korun. V následující dekádě se mají celkové investice vyšplhat dokonce až k deseti miliardám amerických dolarů, což je přibližně 222 miliard korun. Tyto obří částky potvrzují, že Xiaomi bude vyrábět elektromobily s velkou sebedůvěrou. Produkce bateriově poháněných vozů bude plně spadat pod křídla Xiaomi a šéfem této divize bude samotný Lei Jun. “Bude to poslední velký podnikatelský projekt mého života. Jsem připravený do něj vložit svou osobní reputaci a bojovat za dokončení našeho chytrého elektromobilu,” líčil emotivně hlava populární čínské firmy. V dopise zaměstnancům Lei Jun popsal šest důvodů, proč je podle něj toto rozhodnutí správné.

Elektromobily od základu převrací trh s vozy a Xiaomi má hluboké znalosti s business modelem založeným na hardwaru a internetu Xiaomi má bohaté zkušenosti s integrací softwaru a hardwaru a dlouholetou praxi v internetovém průmyslu Xiaomi má rozsáhlý ekosystém produktů v různých segmentech a aktivní komunitu vzájemně propojených uživatelů Xiaomi disponuje velkým množstvím technologií, které jsou využitelné při produkci elektromobilů Xiaomi je obří značka podporovaná miliony fanoušků a uživatelů z celého světa Xiaomi má dostatek prostředků na to, aby mohla zodpovědně investovat

Zdroj: Xiaomi