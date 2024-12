Xiaomi chystá převrat: AirPods a Apple Watch budou prý fungovat i s Androidem

Xiaomi údajně pracuje na kompatibilitě se zařízeními od Applu

Uživatelé by mohli propojit AirPods či Apple Watch s telefony Xiaomi

Spekulace přichází v době, kdy Apple musí otevřít svůj ekosystém

Čínský gigant Xiaomi má údajně velké plány se svým systémem HyperOS. Podle uznávaného informátora Digital Chat Station plánuje firma rozšířit kompatibilitu své nadstavby i na produkty Apple. V praxi by to znamenalo, že byste mohli k telefonům Xiaomi připojit například AirPods, Apple Watch nebo HomePod.

Zpráva přichází v době, kdy je Apple pod tlakem regulačních úřadů po celém světě. Ty nutí cupertinského giganta k většímu otevření svého ekosystému. Xiaomi by tak mohlo být jedním z prvních výrobců, který této situace využije.

Apple AirPods Pro

HyperOS už nyní nabízí pokročilé možnosti propojení s Windows PC prostřednictvím funkce Link to Windows. Ta umožňuje přijímat hovory, vyhledávat soubory nebo sdílet obrazovku telefonu s počítačem. Rozšíření kompatibility na produkty Apple by tedy bylo dalším logickým krokem v budování komplexního ekosystému.

Pokud by se Xiaomi skutečně podařilo propojit HyperOS s Apple produkty, znamenalo by to malou revoluci v oblasti konektivity mezi zařízeními. Představte si, že byste mohli své oblíbené AirPody používat stejně pohodlně s iPhonem i s telefony Xiaomi, nebo že by vaše Xiaomi 14 dokázalo spolupracovat s Apple Watch. To by mohlo přesvědčit i ty nejvěrnější jablíčkáře, aby dali šanci i zařízením z jiného tábora. Zda se to Xiaomi skutečně podaří, ukáže až čas, ale byl by to bezpochyby jeden z největších zásahů do jablečného ekosystému v celé historii.

Koupili byste si Apple Watch, kdyby byly kompatibilní s Androidem?

Zdroj: Weibo (Digital Chat Station)