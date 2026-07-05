První Xiaomi mohou už brzy dostat Android 17. Má to ale jeden háček Hlavní stránka Zprávičky Interní buildy Androidu 17 pro Xiaomi 17 a 17 Ultra podle úniku běží na HyperOS 3.3, ne na očekávané čtyřce První veřejná beta HyperOS 3.3 by prý mohla dorazit už v polovině července Na velký HyperOS 4 si tak nejspíš ještě nějakou dobu počkáme Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 5.7.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi chystá pro své letošní vlajkové lodě stabilní aktualizaci na Android 17, jenže podle prvních uniklých buildů to zatím nebude očekávaný skok na HyperOS 4. Interní testovací verze místo toho nesou označení HyperOS 3.3. Na interní firmwary upozornil server Ximitime, který narazil na inženýrská sestavení pro Xiaomi 17 a Xiaomi 17 Ultra. Obě zařízení podle něj běží na verzích z řady OS3.0.330 postavených na Androidu 17, v nichž se o HyperOS 4 nikde nemluví. Jde o brzké interní buildy, ne o veřejnou betu, takže je berte s určitou rezervou. Proč zatím nepůjde o HyperOS 4? Přeskočení rovnou na HyperOS 3.3 přitom není úplné překvapení. Už při spuštění vývojářského náhledu Androidu 17 jsme psali, že Xiaomi vynechalo verzi 3.2 a z řady HyperOS 3.1 skočilo rovnou na 3.3 – a že velký vizuální redesign si tak zřejmě nechává až na později. Uniklé buildy tuhle domněnku spíš potvrzují. Tři telefony Xiaomi dostávají Android 17! Můžete jej stáhnout už teď, ale raději bychom počkali Jakub Kárník Zprávičky Jakub Kárník Zprávičky Podle úniku by se první veřejné beta verze HyperOS 3.3 mohly objevit zhruba v polovině července, orientačně kolem patnáctého. Termín ale zatím nikdo oficiálně nepotvrdil a hodně záleží na tom, jak rychle testování pokročí. Stabilní vydání se očekává v průběhu července nebo srpna, tradičně nejdřív v Číně a teprve potom globálně. HyperOS 4: Nový design a další funkce Právě na HyperOS 4 čeká asi nejvíc uživatelů. Podle dosavadních informací by měl přinést výraznější vizuální předělání, hlubší spolupráci s barevným laděním od Leicy a také vlastní odpověď na funkci Privacy Display, kterou Samsung nasadil do Galaxy S26 Ultra. O tom, co všechno by nová generace mohla nabídnout, jsme psali už dřív. Tahle zařízení Xiaomi, Redmi a POCO nejspíš dostanou HyperOS 4. Je na seznamu i to vaše? Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Jenže s konkrétními termíny je to složitější. Prezident Xiaomi Lu Weibing dříve zmínil, že firma nový systém představí v červenci nebo srpnu, jenže od odhalení k reálnému rozeslání do telefonů bývá daleko. Neoficiální seznam navíc počítá zhruba s osmi desítkami podporovaných modelů napříč značkami Xiaomi, Redmi i POCO, starší kousky ale mohou na aktualizaci čekat klidně až někam k říjnu. Samotné jméno „HyperOS 4″ ostatně Xiaomi zatím oficiálně nepotvrdilo. Těšíte se na HyperOS 3.3, nebo byste radši rovnou skočili na HyperOS 4? Zdroje: Ximitime, Gizmochina O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Aktualizace Android 17 HyperOS Xiaomi Xiaomi 17 Xiaomi 17 Ultra Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025