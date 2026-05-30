Tahle zařízení Xiaomi, Redmi a POCO nejspíš dostanou HyperOS 4. Je na seznamu i to vaše? Hlavní stránka Zprávičky Server Gizmochina sestavil neoficiální seznam telefonů a tabletů Xiaomi, Redmi a POCO, které by měly dostat HyperOS 4 s Androidem 17 Xiaomi zatím oficiální seznam ani přesný termín nezveřejnilo, potvrdilo jen příchod nové generace svého systému Ke starším modelům by se aktualizace podle Gizmochiny měla dostat zhruba v říjnu 2026, vlajkové lodě budou první na řadě Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 30.5.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Pokaždé, když se na obzoru objeví velká aktualizace systému, řeší majitelé telefonů od Xiaomi tu samou věc: dostane ji ještě i můj kousek, nebo už mě výrobce odstřihl? S blížícím se Androidem 17 a novou nadstavbou HyperOS 4 je tahle otázka znovu na stole. Oficiální seznam podporovaných zařízení Xiaomi zatím nevydalo, a tak zahraniční servery vytvářejí vlastní seznamy. Většinou přitom z aktualizační politiky jednotlivých modelů. Xiaomi zatím mlčí, seznam je neoficiální Která zařízení by měla dostat HyperOS 4? Seznamy se napříč weby liší Kdy HyperOS 4 dorazí? Xiaomi zatím mlčí, seznam je neoficiální Začátkem je důležité zdůraznit jednu věc: Xiaomi dosud oficiálně potvrdilo pouze to, že chystá novou generaci svého systému. Samotné označení HyperOS 4 zatím nezaznělo z úst výrobce, ale vyplynulo z úniků a omylem zveřejněného chybového hlášení. Objevují se dokonce spekulace, že by firma mohla nadstavbu přejmenovat. Jistotu tedy nemáme ani u názvu. Jelikož žádný oficiální seznam k dispozici není, server Gizmochina údajně prošel aktualizační politiku každého zařízení zvlášť a zařadil pouze ty modely, u kterých si byl jistý. Jak přiblížíme níže, oproti jiným zdrojům je v lecčem skutečně přísnější. Která zařízení by měla dostat HyperOS 4? Xiaomi Xiaomi 17 Xiaomi 17 Ultra Xiaomi 17T Xiaomi 17T Pro Xiaomi 15 Xiaomi 15 Pro Xiaomi 15 Ultra Xiaomi 15T Xiaomi 15T Pro Xiaomi 14 Xiaomi 14 Pro Xiaomi 14 Ultra Xiaomi 14T Xiaomi 14T Pro Xiaomi 14 Civi Xiaomi 13T Xiaomi 13T Pro Xiaomi Mix Flip Redmi Redmi Note 15 Redmi Note 15 4G Redmi Note 15 Pro Redmi Note 15 Pro 4G Redmi Note 15 Pro+ Redmi Note 15 Special Redmi Note 14 4G Redmi Note 14 Pro Redmi Note 14 Pro+ Redmi Note 14S Redmi Turbo 5 Redmi 15 Redmi 15 4G Redmi 15C Redmi 15C 4G Redmi 15A Redmi A7 Redmi A7 Pro Redmi A7 Pro 4G Redmi A5 Redmi Pad 2 Redmi Pad 2 Pro Redmi Pad 2 9.7 POCO POCO F8 Pro POCO F8 Ultra POCO F7 POCO F7 Pro POCO F7 Ultra POCO F6 POCO F6 Pro POCO X8 Pro POCO X8 Pro Max POCO X7 POCO X7 Pro POCO X6 Pro POCO M8 POCO M8s POCO M8 Pro POCO M7 4G POCO M7 Plus POCO C85 POCO C85 4G POCO C85x POCO C81 POCO C81 Pro POCO C81x POCO C71 POCO Pad X1 POCO Pad M1 POCO Pad C1 Seznamy se napříč weby liší Gizmochina patří k nejpřísnějším zdrojům, a právě proto se jeho výčet rozchází s ostatními. Nejvíc to bije do očí u řady Xiaomi 13. Základní modely 13, 13 Pro a 13 Ultra na seznamu od Gizmochiny chybí, protože podle něj už těmto telefonům oficiální podpora pro Android 17 vypršela. Jiné weby, jmenovitě Huawei Central nebo Xiaomi Planet, je přitom dál uvádějí. Pokud tedy doma máte starší vlajku z roku 2023, naděje na velkou aktualizaci závisí na tom, kterému zdroji zrovna věříte. Zásadní je také vědět, že přítomnost telefonu na seznamu neznamená, že obdrží aktualizaci hned po vydání. Xiaomi rozesílá nové verze ve vlnách. Nejdřív update dostávají uživatelé v Číně, pak globální modely a nakonec evropská EEA edice (mezi které řadíme i modely prodávané u nás), takže stejný model může HyperOS 4 dostat v jedné zemi o týdny dříve než v jiné. Vyloučení z řady kandidátů na Android 17 navíc nemusí být úplný konec. Xiaomi nové verze nadstavby mnohdy vysílá i na modely, které už na nový Android nárok nemají. Kdy HyperOS 4 dorazí? Prezident Xiaomi Lu Weibing uvedl, že novou generaci systému firma odhalí už v červenci nebo srpnu 2026. To se ale týká samotného oznámení, nikoliv plošného rozesílání aktualizace do telefonů. Z úniků zatím víme jen útržky o tom, co HyperOS 4 přinese. Mluví se o přepracovaném vzhledu, hlubší spolupráci s barevnou paletou Leica nebo odpovědi na funkci Privacy Display, kterou přinesl Samsung Galaxy S26 Ultra. Našli jste svůj telefon na seznamu? Zdroje: Gizmochina, Xiaomi Planet, Huawei Central 