Xiaomi Amazfit Stratos 3 recenze: ideální chytré hodinky na sport

Z levé strany se pak vysunuje přehled notifikací a ty tak máte pořád po ruce. Tažením prstem na opačnou stranu se pak dostanete do menu aplikací. K tomu lze získat přístup i prostřednictvím tlačítka zpět. Pro rychlý přístup ke sportovním režimům je zase vyhrazeno tlačítko volby. Dvojice tlačítek s kurzorovými šipkami pak, vcelku logicky, slouží k pohybu po obrazovce ve vertikálním směru – a je jedno, zda se nacházíte na domovské obrazovce či nastavení. Škoda jen, že jsou tato tlačítka hodně zapuštěná a hlavně mají velmi tuhý stisk. I tak ale jejich přítomnost kvitujeme, uživatel je totiž ocení zejména při plavání nebo ve sprše, kdy se nelze spolehnout na dotykový displej.

Aplikace Amazfit

Ke spárování, synchronizaci a nastavení hodinek Xiaomi Amazfit Stratos 3 neslouží nic jiného, než dobře známá aplikace Amazfit. Co se týče spárování hodinek s telefonem a jejich synchronizace, neměli jsme v tomto případě sebemenší problém. Spárování je rychlé a snadné. Zrovna tak jsme neměli problém ani s příjmem notifikací, které do telefonu chodily naprosto spolehlivě. Snad jen synchronizace po spuštění aplikace by nemusela trvat tak dlouho, to je však pouze malá a zanedbatelná vada na kráse.

Pochválit musíme vzhled a celkovou přehlednost aplikace. Jakmile synchronizujete data z hodinek, nabídne vám aplikace Amazfit celou řadu grafů a dalších informací, díky kterým si můžete udělat dobrý obrázek o vaší kondici a sledovat vývoj vašich sportovních výkonů. Chybět pak nesmí ani výpočty – BMI počínaje, množstvím vody a svalstva konče. Po skončení cvičení si pochopitelně můžete prohlédnout jeho záznam přičemž aktivity jako běh, chůze a jízda na kole jsou doplněny i o mapu se záznamem trasy. Vybraná data a informace o vašich cvičeních pak můžete sdílet s vašimi přáteli, kteří rovněž využívají aplikaci Amazfit.