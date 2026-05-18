Xiaomi mělo v rukávu přímou odpověď na iPhone Air! Tenký telefon zrušilo a upřímnost šéfa mnohé překvapí Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi mělo vlastní ultra tenký smartphone, který měl konkurovat Galaxy S25 Edge a iPhonu Air Telefon označovaný neoficiálně jako Xiaomi Air byl těsně před sériovou výrobou, CEO ho ale stáhl ze stolu Parametry prototypu byly přitom dost lákavé: 200Mpx foťák, Snapdragon 8 Elite Gen 5 a tloušťka pod 6 mm Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 18.5.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Rok 2025 ve světě smartphonů přinesl jednu nečekanou módní vlnu — ultra tenké telefony. Samsung Galaxy S25 Edge, Apple iPhone Air, ale třeba také Motorola Edge 70 nebo Honor Magic 8 Pro Air všechny šly cestou „čím tenčí, tím lepší“, ačkoliv kompromisy v podobě menší baterie a teplotně sevřeného hardwaru byly při testování dost znatelné. Ukázalo se, že do tohoto klubu chtělo patřit i Xiaomi. Na poslední chvíli ale vystoupilo. CEO zrušil telefon krátce před sériovou výrobou Specifikace zrušeného Xiaomi byly přitom lákavé Informace pochází přímo od CEO Xiaomi Lu Weibinga, který v živém vysílání 16. května odpověděl na otázku, zda firma plánuje uvést vlastní obdobu iPhonu Air. Odpověď byla z hlediska transparentnosti neobvyklá. Telefon existoval, byl skoro hotový a Xiaomi ho zrušilo. Krátce nato se na čínském Weibu objevily i specifikace zrušeného prototypu. CEO zrušil telefon krátce před sériovou výrobou Podle Lu Weibinga byl vývoj toho, co se neoficiálně nazývalo Xiaomi Air, opravdu blízko k cílové čáře. Telefon prošel prototypovou fází a směřoval k masové výrobě. Pak ovšem inženýři narazili na limity, které ultra tenké konstrukce přinášejí. Konkrétně šlo o výdrž baterie a tepelný management procesoru. Tedy přesně ty kompromisy, kvůli kterým u konkurenčních Edge, Airu a podobně tenkých přístrojů recenzenti pravidelně kroutí hlavou. Xiaomi nakonec udělalo to, co v dnešním průmyslu vidíme málokdy — prostě řeklo „takhle ne“. Místo aby telefon uvedlo s vědomím, že část uživatelů bude zklamaná z toho, jak rychle se vybíjí nebo přehřívá, vývoj zarazilo. Pro firmu, která jinak nepřítomně tlačí jeden model za druhým a často odpovědi na vlnu konkurence vypouští jako reflex, je to nezvyklé. A vlastně i sympatické. Pikantní detail: Samsung Galaxy S25 Edge má tloušťku 5,8 mm a baterii o kapacitě jen 3900 mAh, iPhone Air dosáhl 5,6 mm s baterií okolo 3000 mAh. Oba tyto telefony se v recenzích netěšily nadšeným hodnocením výdrže. Xiaomi tedy dobře vidělo, na co konkurence v tenkém segmentu doplácí — a rozhodlo, že radši nevydá nic. Specifikace zrušeného Xiaomi byly přitom lákavé Známý čínský leaker Digital Chat Station na základě informací z prototypu zveřejnil klíčové parametry telefonu. A musíme uznat, že kdyby Xiaomi Air vyšel v této konfiguraci, byl by to opravdu pozoruhodný kus hardwaru: Displej o úhlopříčce 6,59″ s rozlišením 1,5K (2712 × 1220 pixelů) Procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 — nejnovější vlajkový čipset od Qualcommu Dvojice zadních fotoaparátů s hlavním 200Mpx snímačem Baterie o kapacitě někde mezi 5000 a 5999 mAh Tloušťka pod 6 mm To je hardware, který by v případě vlajkové ceny dokázal velice slušně konkurovat. 5000mAh baterie v tloušťce 5,x milimetru by dokonce výrazně předčila iPhone Air i Galaxy S25 Edge. Otázka je, zda by tahle kapacita reálně vydržela tak, jak by se na vlajku slušelo — Lu Weibing tvrdí, že nikoliv. Pikantní je, že Apple údajně připravuje nástupce iPhonu Air, který by mohl vyjít ještě letos. Pokud se tedy trend tenkých vlajek udrží i v roce 2026, není vyloučené, že Xiaomi nakonec na něj přesto naskočí — třeba v okamžiku, kdy bude technologicky možné kompromis ve výdrži a teplotách obejít. Pro tuzemské zákazníky je tahle zpráva zajímavá hlavně jako ukázka toho, že Xiaomi umí někdy říct ne. Stalo by se vám u jiné značky, že by CEO veřejně přiznal, že telefon zrušili, protože by zákazníci nebyli spokojení? V odvětví, kde se výrobci předhánějí v marketingových superlativech, jde o vzácně upřímnou komunikaci. Ostatně, kdyby vlajkový tenký Xiaomi Air vyšel a recenzenti by ho roznesli kvůli výdrži a přehřívání, dopad na image značky by byl výrazně horší než tichá smrt v zákulisí. Koupili byste si ultra tenký telefon s horší výdrží, nebo dáváte přednost klasickému formátu? Zdroj: Notebookcheck 