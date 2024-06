Aby vás slabý signál nebrzdil: Xiaomi přichází s novým Mesh systémem do domácnosti

Xiaomi přináší na globální trh nový mesh systém

Zařízení s označením AC1200 by mohlo přijít i do Česka

Má dva gigabitové porty a bezdrátový signál až 1 200 Mb/s

Od globálního představení mesh systému Xiaomi AX3000 NE neuplynula příliš dlouhá doba, a přesto teď firma přichází s řešením Mesh System AC1200, které se postará o to, aby slabý Wi-Fi signál již nepředstavoval problém. Přestože nemáme k dispozici konkrétní informace týkající se ceny a dostupnosti na jednotlivých trzích, troufnul bych si říct, že se klidně můžeme dočkat i debutu na českém trhu.

Bílá krabička o rozměrech 89,5mm × 89,5mm × 153,7mm, přezdívaná Xiaomi Mesh System AC1200, slouží k rozšíření Wi-Fi signálu do slabě pokrytých koutů domácnosti nebo pracovních prostorů, hodí se tedy spíše do komplexnějších souborů místností. V závislosti na potřebě uživatele se prodává samostatně nebo v balení po dvou či třech kusech. V posledním zmíněném případě se hodí do prostorů o rozloze až 370 m².

Xiaomi Mesh System AC1200 se pyšní mnoha chytrými funkcemi –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ dokáže například zajistit, aby se smartphone automaticky připojil k nejlepšímu vysílači. Nechybí ani vychytávka pro rychlé připojení produktů v rámci ekosystému Xiaomi. Připojených zařízení přitom může být maximálně 120.

Krabička pracuje s 2,4GHz i 5GHz pásmem, výrobce přitom ve svých materiálech hovoří o nejvyšší rychlosti 1 200 Mb/s. Podporovanými protokoly jsou IEEE 802.11a/b/g/n/ac a IEEE 802.3/3u/3ab. Nechybí ani dvojice ethernet portů s gigabitovou rychlostí, která se nachází na jedné z hran.

Zdroj: Xiaomi