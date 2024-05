Xiaomi představilo na globálním trhu nový Mesh System AX3000 NE

Má Wi-Fi 6 a můžete se k němu připojit pouhým přiložením telefonu díky NFC

S největší pravděpodobností se ho dočkáme i v Česku

Společnost Xiaomi rozšiřuje svou nabídku Wi-Fi systémů o nový Xiaomi Mesh System AX3000 NE, určený pro větší domácnosti a pracovní prostředí. Pro nás je důležité, že se s největší pravděpodobností objeví i v Evropě, potažmo pak i v Česku, jelikož je zalistován na globálních stránkách čínské společnosti. Můžeme navíc brát také v potaz fakt, že jeden mesh systém u nás Xiaomi prodává (AX3000 bez označení „NE“). Novinka slibuje rychlé a komplexní pokrytí s podporou Wi-Fi 6 na ploše až 600 metrů čtverečních a má některé zajímavé vychytávky, například rychlé připojení skrz NFC.

Hlavním rozdílem mezi zmíněným AX3000, jenž se prodává i u nás, je bílá barva a dostupnost v balíčcích po jednom, dvou nebo třech kusech. Systém podporuje standard Wi-Fi 6, s maximální teoretickou přenosovou rychlostí až 3 000 Mbit/s a podporuje 2,4 GHz a 5 GHz s šířkou pásma 160 MHz. Samozřejmostí je zpětná kompatibilita se staršími generacemi Wi-Fi, k připojení tedy samozřejmě nemusí vaše zařízení oplývat zrovna Wi-Fi 6. K routeru lze připojit až 250 zařízení a pokud máte telefon od Xiaomi, oceníte speciální herní režim s nižší odezvou.

Pro připojení zařízení do sítě slouží čtyři gigabitové LAN porty (včetně WAN portu). Konfiguraci a správu provedete velmi jednoduše skrz aplikaci Xiaomi Home, která je velmi intuitivní. Sám router od Xiaomi mám a musím říct, že má jedno z nejlepších řešení co se konfigurace týče. Alespoň pokud se na to budu dívat z pohledu běžného spotřebitele.

V tuto chvíli Xiaomi nezveřejnilo oficiální informace o ceně a dostupnosti Xiaomi Mesh System AX3000 NE na českém trhu. Očekávám, že bude podobná ceně modelu AX3000, která se pohybuje okolo 2 700 Kč za balíček se dvěma routery.

Co říkáte na Xiaomi Mesh System AX3000 NE?

Zdroj: mi.com