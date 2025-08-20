Xiaomi má novou 20 000mAh powerbanku s integrovaným kabelem a 67W výkonem. Vypadá skvěle Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi globálně představilo powerbanku s integrovaným kabelem a kapacitou 20 000 mAh Novinka nabízí výstupní výkon 67 W a nabíjení vlastní baterie výkonem až 65W Integrovaný USB-C kabel lze využít jako poutko pro snadné přenášení Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 20.8.2025 10:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi rozšířilo své portfolio příslušenství o novou powerbanku Xiaomi 67W Power Bank 20000 (Integrated Cable), která se objevila na globálním webu výrobce. Novinka pomyslně navazuje na nedávno představený model s kapacitou 10 000 mAh, který zatím zůstává exkluzivitou čínského trhu. Větší verze přináší dvojnásobnou kapacitu při zachování praktického integrovaného kabelu. Rychlé nabíjení v obou směrech Powerbanka disponuje maximálním výstupním výkonem 67 W při použití integrovaného kabelu s kompatibilními telefony Xiaomi. Podle výrobce dokáže nabít Xiaomi 15 na 67 % za pouhých 30 minut. Sama powerbanka podporuje 65W vstupní výkon prostřednictvím integrovaného kabelu nebo USB-C portu, díky čemuž se plně nabije za 2,5 hodiny. KOUPIT POWERBANKU XIAOMI Zařízení obsahuje tři bateriové články po 6 700 mAh, což odpovídá celkové kapacitě přibližně 20 000 mAh. Nominální kapacita činí 12 000 mAh při 5V/3A a nominální energie dosahuje 74,37 Wh, což powerbanku řadí mezi zařízení vhodná pro přepravu v letadle. Praktický integrovaný kabel s dvojí funkcí Hlavní předností novinky je integrovaný USB-C kabel, který má optimalizovanou délku pro pohodlné držení v jedné ruce během nabíjení. Vyroben je z vysoce elastického TPU materiálu a podle Xiaomi vydrží 5 000 testovacích cyklů při úhlu ohybu ±150°. Zajímavostí je speciální drážka pro uložení, díky které lze kabel využít jako praktické poutko pro přenášení. Tři porty pro současné nabíjení Kromě integrovaného kabelu powerbanka nabízí ještě samostatný USB-C port a USB-A port, takže dokáže nabíjet až tři zařízení současně. Při nabíjení více než dvou zařízení najednou klesá celkový výstupní výkon na 15W. Powerbanka podporuje nabíjecí protokoly QC2.0, QC3.0, QC3.5, PD2.0, PD3.0 (PPS), BC1.2 a Apple 2.4A. Zařízení dokáže nabíjet nejen telefony, ale také tablety, notebooky, bezdrátová sluchátka a chytré náramky. USB-C port automaticky rozpoznává zařízení s nízkým odběrem, u USB-A portu je nutné dvojitým stiskem tlačítka aktivovat režim pro nabíjení zařízení s malým odběrem. Digitální displej a bezpečnostní prvky Powerbanka je vybavena digitálním displejem, který zobrazuje zbývající kapacitu baterie s přesností na jedno procento. Na displeji se také zobrazují informace o režimu nabíjení malým proudem, stavu nabíjení a případných upozorněních. O bezpečnost se stará devět ochranných vrstev včetně ochrany proti přehřátí, zkratu, přepětí a přebití. Powerbanka obsahuje dva NTC senzory pro inteligentní kontrolu teploty během rychlého nabíjení. Rozměry zařízení činí 140 × 72 × 31,2 mm při hmotnosti 415 gramů. Dostupnost zatím neznámá Xiaomi zatím neoznámilo cenu ani konkrétní datum dostupnosti nové powerbanky na globálních trzích. Vzhledem k tomu, že se produkt objevil na mezinárodním webu výrobce, lze očekávat postupné uvedení na vybrané trhy včetně Evropy. Zda se powerbanka dostane i do Česka, v současné době není jasné. KOUPIT POWERBANKU XIAOMI Pořídili byste si powerbanku s integrovaným kabelem? Zdroj: Xiaomi O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář powerbanka Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024