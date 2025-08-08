Nová powerbanka od Xiaomi má integrovaný kabel, displej a 67W výkon. Přitom nestojí mnoho Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi uvedlo novou powerbanku s kapacitou 10 000 mAh a výkonem 67 W Powerbanka nabízí vestavěný USB-C kabel a digitální displej za 400 Kč v přepočtu Zařízení podporuje nabíjení tří zařízení současně a splňuje letecké standardy Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 8.8.2025 18:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi rozšířilo své portfolio powerbank o nový model Power Bank 10000 67W (Integrated Cable), který kombinuje vysoký nabíjecí výkon s praktickým vestavěným kabelem. Novinka se v Číně začala prodávat za 149 jüanů (přibližně 400 Kč v přepočtu) a nabízí zajímavou kombinaci funkcí pro náročnější uživatele. Rychlé nabíjení a praktický vestavěný kabel Hlavní předností nové powerbanky je 67W rychlé nabíjení, které dokáže telefon Xiaomi 15 Pro s kapacitou 6 100 mAh dobít na 70 % kapacity za pouhých 30 minut. Powerbanka disponuje vestavěným USB-C kabelem o délce přibližně 50 cm s integrovaným úložným slotem, díky čemuž odpadá nutnost nosit s sebou dodatečný kabel. Samotná powerbanka podporuje 65W nabíjení sebe sama a plně se dobije za 1,3 hodiny, což je podle Xiaomi o 36 % rychleji než u předchozí generace. Zařízení je vybaveno digitálním displejem, který zobrazuje aktuální stav nabití v procentech, stav nabíjení a různá upozornění. Díky tomu máte vždy přehled o zbývající kapacitě a nemusíte odhadovat, kdy bude potřeba powerbanku dobít. Univerzální kompatibilita a bezpečnostní prvky Powerbanka obsahuje tři články s kapacitou 3400 mAh, které dohromady poskytují kapacitu udávanou na 10 000 mAh. Kromě integrovaného USB-C kabelu nabízí také samostatný USB-C port a USB-A port, což umožňuje nabíjet až tři zařízení současně. Podporuje několik nabíjecích protokolů včetně PD 3.0, QC 3.0 a Apple 2.4A, takže je kompatibilní s většinou moderních zařízení od telefonů přes tablety až po notebooky. Xiaomi implementovalo 13 úrovní bezpečnostní ochrany proti přepětí, přehřátí, zkratu a dalším rizikům. Powerbanka také nabízí režim nízkého proudu pro bezpečné nabíjení malých zařízení jako jsou bezdrátová sluchátka nebo fitness náramky. Dostupné alternativy v Česku Zatímco čekáme na oficiální uvedení nové Xiaomi powerbanky na náš trh, máme pro vás několik zajímavých alternativ s vestavěnými kabely, které jsou již dostupné v našich obchodech: UGREEN 10000mAh Quick Charging Robot 30W UGREEN Quick Charging Robot za 999 Kč nabízí podobnou kapacitu 10 000 mAh s 30W drátovým nabíjením. Vyniká TFT displejem s animacemi, který zobrazuje zbývající energii, a vestavěným USB-C kabelem o délce 50 cm. Powerbanka dokáže nabíjet až tři zařízení současně díky dvěma USB-C a jednomu USB-A portu. Nabíjí iPhone 15 Pro dvakrát do plna a sama se dobije pomocí USB-C. KOUPIT UGREEN POWERBANKU Vention 10000mAh Power Bank 22.5W Vention Power Bank nyní v akci za 469 Kč (původně 599 Kč) představuje cenově nejdostupnější variantu. Nabízí dva integrované kabely – USB-C (22,5 W) a Lightning (12 W), což ocení majitelé zařízení Apple. LED digitální displej zobrazuje stav nabití a díky pěti výstupům můžete nabíjet více zařízení najednou. Podporuje protokoly PD 3.0, QC 3.0 a Samsung AFC. KOUPIT VENTION POWERBANKU ChoeTech 22.5W Fast Charging Power Bank ChoeTech Power Bank za 599 Kč zaujme nejvyšším počtem výstupů – celkem nabízí USB-A, 2x USB-C, micro USB a Lightning. S výkonem 22,5 W a možností nabíjet až čtyři zařízení současně představuje univerzální řešení pro domácnosti s různými typy zařízení. Nabíjí proudem od 1,5 A a podporuje napětí od 4,5 do 12 V. Sama se dobíjí přes micro USB nebo USB-C port. KOUPIT CHOETECH POWERBANKU Srovnávací tabulka ModelKapacitaVýkonVestavěné kabelyDisplejCenaXiaomi Power Bank 67W10 000 mAh67 WUSB-CDigitální~520 Kč*UGREEN Robot10 000 mAh30 WUSB-CTFT s animacemi999 KčVention10 000 mAh22,5 WUSB-C + LightningLED digitální469 KčChoeTech10 000 mAh22,5 WVíce konektorůNe599 Kč*Orientační cena při případném uvedení v ČR Pořídili byste si powerbanku s vestavěným kabelem? Zdroje: Xiaomi, ITHome, Notebookcheck O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Čína nabíjení powerbanka příslušenství Xiaomi 