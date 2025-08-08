TOPlist

Nová powerbanka od Xiaomi má integrovaný kabel, displej a 67W výkon. Přitom nestojí mnoho

  • Xiaomi uvedlo novou powerbanku s kapacitou 10 000 mAh a výkonem 67 W
  • Powerbanka nabízí vestavěný USB-C kabel a digitální displej za 400 Kč v přepočtu
  • Zařízení podporuje nabíjení tří zařízení současně a splňuje letecké standardy

Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
8.8.2025 18:00
Xiaomi Power Bank 10000 67W Integrated Cable barevne varianty

Xiaomi rozšířilo své portfolio powerbank o nový model Power Bank 10000 67W (Integrated Cable), který kombinuje vysoký nabíjecí výkon s praktickým vestavěným kabelem. Novinka se v Číně začala prodávat za 149 jüanů (přibližně 400 Kč v přepočtu) a nabízí zajímavou kombinaci funkcí pro náročnější uživatele.

Rychlé nabíjení a praktický vestavěný kabel

Hlavní předností nové powerbanky je 67W rychlé nabíjení, které dokáže telefon Xiaomi 15 Pro s kapacitou 6 100 mAh dobít na 70 % kapacity za pouhých 30 minut. Powerbanka disponuje vestavěným USB-C kabelem o délce přibližně 50 cm s integrovaným úložným slotem, díky čemuž odpadá nutnost nosit s sebou dodatečný kabel. Samotná powerbanka podporuje 65W nabíjení sebe sama a plně se dobije za 1,3 hodiny, což je podle Xiaomi o 36 % rychleji než u předchozí generace.

Xiaomi Power Bank 10000 67W Integrated Cable fast charging displej

Zařízení je vybaveno digitálním displejem, který zobrazuje aktuální stav nabití v procentech, stav nabíjení a různá upozornění. Díky tomu máte vždy přehled o zbývající kapacitě a nemusíte odhadovat, kdy bude potřeba powerbanku dobít.

Univerzální kompatibilita a bezpečnostní prvky

Powerbanka obsahuje tři články s kapacitou 3400 mAh, které dohromady poskytují kapacitu udávanou na 10 000 mAh. Kromě integrovaného USB-C kabelu nabízí také samostatný USB-C port a USB-A port, což umožňuje nabíjet až tři zařízení současně. Podporuje několik nabíjecích protokolů včetně PD 3.0, QC 3.0 a Apple 2.4A, takže je kompatibilní s většinou moderních zařízení od telefonů přes tablety až po notebooky.

Xiaomi Power Bank 10000 67W Integrated Cable na mramoru

Xiaomi implementovalo 13 úrovní bezpečnostní ochrany proti přepětí, přehřátí, zkratu a dalším rizikům. Powerbanka také nabízí režim nízkého proudu pro bezpečné nabíjení malých zařízení jako jsou bezdrátová sluchátka nebo fitness náramky.

Dostupné alternativy v Česku

Zatímco čekáme na oficiální uvedení nové Xiaomi powerbanky na náš trh, máme pro vás několik zajímavých alternativ s vestavěnými kabely, které jsou již dostupné v našich obchodech:

UGREEN 10000mAh Quick Charging Robot 30W

UGREEN Quick Charging Robot za 999 Kč nabízí podobnou kapacitu 10 000 mAh s 30W drátovým nabíjením. Vyniká TFT displejem s animacemi, který zobrazuje zbývající energii, a vestavěným USB-C kabelem o délce 50 cm. Powerbanka dokáže nabíjet až tři zařízení současně díky dvěma USB-C a jednomu USB-A portu. Nabíjí iPhone 15 Pro dvakrát do plna a sama se dobije pomocí USB-C.

KOUPIT UGREEN POWERBANKU

Vention 10000mAh Power Bank 22.5W

Vention Power Bank nyní v akci za 469 Kč (původně 599 Kč) představuje cenově nejdostupnější variantu. Nabízí dva integrované kabely – USB-C (22,5 W) a Lightning (12 W), což ocení majitelé zařízení Apple. LED digitální displej zobrazuje stav nabití a díky pěti výstupům můžete nabíjet více zařízení najednou. Podporuje protokoly PD 3.0, QC 3.0 a Samsung AFC.

KOUPIT VENTION POWERBANKU

ChoeTech 22.5W Fast Charging Power Bank

ChoeTech Power Bank za 599 Kč zaujme nejvyšším počtem výstupů – celkem nabízí USB-A, 2x USB-C, micro USB a Lightning. S výkonem 22,5 W a možností nabíjet až čtyři zařízení současně představuje univerzální řešení pro domácnosti s různými typy zařízení. Nabíjí proudem od 1,5 A a podporuje napětí od 4,5 do 12 V. Sama se dobíjí přes micro USB nebo USB-C port.

KOUPIT CHOETECH POWERBANKU

Srovnávací tabulka

ModelKapacitaVýkonVestavěné kabelyDisplejCena
Xiaomi Power Bank 67W10 000 mAh67 WUSB-CDigitální~520 Kč*
UGREEN Robot10 000 mAh30 WUSB-CTFT s animacemi999 Kč
Vention10 000 mAh22,5 WUSB-C + LightningLED digitální469 Kč
ChoeTech10 000 mAh22,5 WVíce konektorůNe599 Kč
*Orientační cena při případném uvedení v ČR

Pořídili byste si powerbanku s vestavěným kabelem?

Zdroje: Xiaomi, ITHome, Notebookcheck

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
