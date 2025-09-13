Xiaomi představilo výkonnou powerbanku s 10 000mAh kapacitou a integrovaným kabelem. Co na ni říkáte? Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi globálně představilo powerbanku s integrovaným USB-C kabelem a výkonem 67W Novinka nabízí kapacitu 10 000 mAh a dokáže se sama nabít za 1 hodinu 16 minut Digitální displej zobrazuje přesnou úroveň nabití včetně jednociferných hodnot Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 13.9.2025 10:00 Žádné komentáře 0 Čínský technologický gigant Xiaomi představil na globálním webu novou powerbanku 67W Power Bank 10000 (Integrated Cable), která zaujme především integrovaným nabíjecím kabelem a rychlostí nabíjení. Zařízení nabízí výstupní výkon až 67 W a dokáže se samo nabíjet rychlostí 65 W, což výrazně zkracuje čekání na doplnění energie. Integrovaný kabel a 10 000mAh kapacita Hlavní předností novinky je zabudovaný USB-C kabel, který eliminuje nutnost nosit s sebou samostatný nabíjecí kabel. Xiaomi použilo vysoce elastický TPU materiál, který podle testů výrobce vydrží 5 000 ohybů v úhlu ±150°. Kabel lze navíc využít jako poutko pro nošení nebo zavěšení powerbanky. Kromě integrovaného kabelu disponuje powerbanka ještě samostatným USB-C portem a USB-A portem. Díky tomu dokáže nabíjet až tři zařízení současně, přičemž při souběžném nabíjení více zařízení je celkový výstupní výkon omezen na 15W. Novinka obsahuje tři bateriové články po 3 400 mAh s celkovou kapacitou 10 000 mAh. Jmenovitá kapacita činí 6 000 mAh při 5V/3A a energetická hodnota dosahuje 39,48 Wh, což umožňuje přepravu v letadle podle mezinárodních standardů. S rozměry 115 x 66 x 26 mm a hmotností držící se pod hranicí 250 g je na cesty jako dělaná. Rychlé nabíjení pro telefony i notebooky S výkonem 67W dokáže powerbanka podle dat výrobce nabít Xiaomi 15 za pouhých 59 minut. iPhone 16 Pro nabije na 56 % za 30 minut a plně za 1 hodinu 45 minut. Zařízení podporuje různé nabíjecí protokoly a automaticky přizpůsobuje výstupní výkon podle připojeného zařízení. Xiaomi 165W Power Bank 10000 (Integrated cable) je skvělý kus hardwaru, který ale není pro každého. Kdo by si ho měl koupit? Adam Kurfürst Články Adam Kurfürst Články Samotná powerbanka se při použití 65W adaptéru nabije za 1 hodinu 16 minut, což je podle Xiaomi o 36 % rychleji než u předchozího modelu s výkonem 33W. Pro dosažení maximální rychlosti nabíjení je nutné použít adaptér s výkonem minimálně 20V/3.25A. Digitální displej je příjemným bonusem Powerbanka je vybavena digitálním displejem, který zobrazuje přesnou úroveň nabití až na jednotky procent. Displej také informuje o stavu nabíjení, aktivaci režimu pro nabíjení zařízení s nízkým odběrem a případných chybách. Bezpečnost na prvním místě Xiaomi vybavilo powerbanku devíti ochrannými funkcemi, které zahrnují ochranu proti přebití, přílišnému vybití, vysokým teplotám, zkratu a přepětí. Zařízení využívá Li-ion bateriové články a pokročilý řídicí čip pro bezpečné nabíjení různých typů zařízení včetně sluchátek a chytrých hodinek. Informace o české ceně ani dostupnosti zatím nemáme, ale vzhledem k tomu, že se produkt objevil na globálním webu Xiaomi, velmi pravděpodobně dorazí i na náš trh. Xiaomi k nám své powerbanky standardně dováží. Pořídili byste si powerbanku s integrovaným kabelem? Zdroj: Xiaomi O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář powerbanka Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024