Xiaomi 165W Power Bank 10000 (Integrated cable) je skvělý kus hardwaru, který ale není pro každého. Kdo by si ho měl koupit?

V polovině března se na český trh dostala už dříve oznámená powerbanka Xiaomi 165W Power Bank 10000 (Integrated cable), kterou jsme dostali na vyzkoušení. Po zhruba dvou týdnech testování mohu říct, že jde přesně o ten kus příslušenství, o němž jste nevěděli, že jej potřebujete. Oproti běžným řešením sice stojí trochu více peněz, ale zato nabízí famózní rychlost nabíjení a integrovaný kabel, který je praktičtější, než se na první pohled může zdát.

Integrovaný kabel: proč ano a proč ne?

Jedním z hlavních lákadel nové powerbanky je vestavěný kabel s USB-C výstupem, prostřednictvím něhož lze dobíjet připojené zařízení až 120W výkonem. To bohatě stačí na dobití chytrých telefonů včetně těch od čínských výrobců, jejichž podporovaný výkon nabíjení kolikrát přesahuje hodnotu 100 W, ale také třeba notebooku.

Kabel má na délku bezmála 20 cm, takže se vám při práci s připojeným telefonem zbytečně neplete pod ruce. Kromě toho je samozřejmě výhodou i fakt, že místo dvou předmětů – powerbanky a dobíjecího kabelu – s sebou můžete nosit pouze jeden. Namísto toho, abyste dumali, který kabel si vzít (některé nemusí podporovat tak vysoký výkon jako ten integrovaný) a kde jej vůbec najít (což je můj častý problém), prostě a jednoduše sáhnete po powerbance.

Powerbanku jsem nejvíce používal, když jsem byl začátkem července vedoucím na dětském táboře. Nechat si v klidu nabíjet telefon bylo pro mě prakticky nemožné, jelikož jsem s ním buď musel fotografovat, anebo jsem jej využíval při přípravě celotáborovek (to zahrnuje komunikaci s dalšími vedoucími, organizaci materiálů atp.). V tento moment člověk opravdu ocení, když může všude s sebou nosit powerbanku s optimálně dlouhým zabudovaným kabelem a nemusí řešit vůbec nic navíc.

V integrovaném kabelu ale vidím i určitá negativa. Powerbanka se s ním trochu hůř balí do zavazadla (např. do zcela přeplněného batohu), jelikož při uchycení konce do speciální přihrádky prostřední část značně vystupuje.

Z dlouhodobého hlediska bych pak měl mírnou obavu o to, zda se kabel vlivem běžné manipulace, ale také v důsledku kontaktu s jinými předměty v zavazadlech nepoškodí. Po pár týdnech testování samozřejmě nedovedu říct, zda je tento můj strach oprávněný, nebo nikoliv – a v lepším případě bych to neměl být schopen potvrdit ani po roce – ale integrovaný kabel působí přesně jako ta věc, se kterou by se mělo zacházet co možná nejšetrněji.

Vysoký výkon na úkor kapacity

Xiaomi 165W Power Bank 10000 (integrated cable) se s rozměry 143 × 48 × 36 mm ještě dá považovat za vhodnou powerbanku na cesty. Takto velká však není kvůli vysoké kapacitě – ta se naopak drží jen na základních 10 000 mAh – nýbrž kvůli onomu 165W výstupnímu výkonu (120W integrovaným kabelem, 45 W USB-C portem).

Nad powerbankou by proto z toho důvodu měli uvažovat primárně uživatelé, kteří tento nadstandardní výkon k něčemu skutečně využijí. Pokud váš telefon či tablet nepodporuje rychlé nabíjení alespoň nad 80 W, anebo pokud nedisponujete laptopem, pravděpodobně takto výkonnou powerbanku potřebovat nebudete a postačí vám levnější řešení (nebo klidně podobně drahé, ale s výrazně vyšší kapacitou).

Kapacita 10 000 mAh poté v praxi znamená, že z powerbanky svůj telefon nenabijete ani dvakrát (typicky pouze jednou do 100 % a podruhé v závislosti na konkrétní kapacitě baterie ve vašem mobilu), takže je nutné počítat i s tím. Na výlety, kde hrozí, že budete několik dní bez přístupu k zásuvce, bych tedy spíše volil powerbanku s alespoň 20 000 mAh (pokud nechcete baterií vyloženě šetřit).

Co naopak potěší více, je podpora 90W nabíjení powerbanky samotné. Během pouhých 15 minut ji se správným adaptérem zvládnete nabít do 75 %, takže během přestávky na kafe získáte energii na celé jedno dobití telefonu.

Barevný displej příjemným bonusem

Příjemným bonusem na powerbance je barevný displej, prostřednictvím něhož lze sledovat proces nabíjení zařízení i powerbanky samotné nebo zbývající kapacitu v procentech. Za běžných okolností zůstává zhasnutý, rozsvítit jej můžete tlačítkem umístěným těsně pod ním. Displeji bych možná vytkl jen nižší jas, kvůli němuž je hůř čitelný ve venkovním prostředí.

Verdikt

Suma sumárum, Xiaomi 165W Power Bank 10000 (integrated cable) je velmi povedený kus příslušenství, který ale není pro každého. Integrovaný kabel je v mých očích výhodou, avšak dlouhodobě bych se obával možného poškození. Plus jednoznačně představuje integrovaný barevný displej s pěkně zpracovaným rozhraním a největším trumfem je pochopitelně onen 165W výkon, s nímž si snadno dobijete mobil, tablet i notebook. Za cenu 1 449 Kč jde celkově o skvělý produkt, o kterém jsem si původně ani nemyslel, že se mi bude takto hodit. Na delší výlety bych si s sebou ale jednoznačně vzal model s vyšší kapacitou.

S jakou powerbankou máte zkušenosti vy?