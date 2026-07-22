Android 17 se dostává na další telefon Xiaomi. Vyšel teprve nedávno

  • Server GSMArena hlásí, že stabilní Android 17 nově míří i na Xiaomi 17T Pro, ne jen na dražší modely Xiaomi 17 a 17 Ultra
  • Aktualizace se podle hlášení šíří v Evropě, Indii i dalších trzích a přichází pod hlavičkou HyperOS 3
  • Telefon ji dostává označenou jako „bezpečnostní záplata", přestože jde o stažení kolem 7 GB

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Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
22.7.2026 19:00
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O prvních telefonech Xiaomi se stabilním Androidem 17 jsme psali minulý týden. Teď se podle serveru GSMArena k modelům Xiaomi 17 a 17 Ultra přidává i levnější Xiaomi 17T Pro, které na trh dorazilo teprve nedávno.

Xiaomi 17T Pro se přidává ke stabilnímu Androidu 17

GSMArena na základě hlášení od svých čtenářů uvádí, že aktualizaci na Android 17 nově dostává i Xiaomi 17T Pro. Připojuje se tak k modelům Xiaomi 17 a 17 Ultra, které stabilní Android 17 v Evropě dostaly už před několika dny. Zatím se však nezdá, že by měl nový systém dorazit i na základní Xiaomi 17T.

Xiaomi se tím řadí mezi vůbec první výrobce mimo Google, kteří stabilní Android 17 rozesílají. Pixely ho v základní verzi dostaly zhruba v polovině června, teď se přidávají první telefony s vlastní nadstavbou. Pro majitele dražších modelů to znamená, že se čekání na aktualizaci zkrátilo na týdny, ne měsíce.

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Aktualizace váží kolem 7 GB, přesto ji Xiaomi vydává jako záplatu

Podle serveru GSMArena je aktualizace bůhvíproč označená jen jako bezpečnostní záplata, i když ve skutečnosti obsahuje přechod na nový operační systém. Ve skutečnosti jde o přechod na novou hlavní verzi Androidu, takže o drobnou opravu rozhodně nejde a stojí za to připojit telefon k Wi‑Fi a nabíječce.

Číslo u nadstavby se přitom nemění: i s Androidem 17 zůstává software u Xiaomi značený jako HyperOS 3, tedy stejně jako předchozí verze postavená na Androidu 16. Na první pohled tak nová nadstavba nepřekvapí a hlavní novinky přináší samotný Android 17 pod kapotou.

Máte některý z telefonů Xiaomi, které dostávají Android 17?

Zdroj: GSMArena

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O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
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