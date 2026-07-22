Android 17 se dostává na další telefon Xiaomi. Vyšel teprve nedávno Hlavní stránka Zprávičky Server GSMArena hlásí, že stabilní Android 17 nově míří i na Xiaomi 17T Pro, ne jen na dražší modely Xiaomi 17 a 17 Ultra Aktualizace se podle hlášení šíří v Evropě, Indii i dalších trzích a přichází pod hlavičkou HyperOS 3 Telefon ji dostává označenou jako „bezpečnostní záplata", přestože jde o stažení kolem 7 GB Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 22.7.2026 19:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O prvních telefonech Xiaomi se stabilním Androidem 17 jsme psali minulý týden. Teď se podle serveru GSMArena k modelům Xiaomi 17 a 17 Ultra přidává i levnější Xiaomi 17T Pro, které na trh dorazilo teprve nedávno. Xiaomi 17T Pro se přidává ke stabilnímu Androidu 17 GSMArena na základě hlášení od svých čtenářů uvádí, že aktualizaci na Android 17 nově dostává i Xiaomi 17T Pro. Připojuje se tak k modelům Xiaomi 17 a 17 Ultra, které stabilní Android 17 v Evropě dostaly už před několika dny. Zatím se však nezdá, že by měl nový systém dorazit i na základní Xiaomi 17T. Xiaomi se tím řadí mezi vůbec první výrobce mimo Google, kteří stabilní Android 17 rozesílají. Pixely ho v základní verzi dostaly zhruba v polovině června, teď se přidávají první telefony s vlastní nadstavbou. Pro majitele dražších modelů to znamená, že se čekání na aktualizaci zkrátilo na týdny, ne měsíce. Recenze Xiaomi 17T Pro: méně novinek, ale pořád obrovská spousta muziky za 17 tisíc Jakub Kárník Recenze telefonů Jakub Kárník Recenze telefonů Aktualizace váží kolem 7 GB, přesto ji Xiaomi vydává jako záplatu Podle serveru GSMArena je aktualizace bůhvíproč označená jen jako bezpečnostní záplata, i když ve skutečnosti obsahuje přechod na nový operační systém. Ve skutečnosti jde o přechod na novou hlavní verzi Androidu, takže o drobnou opravu rozhodně nejde a stojí za to připojit telefon k Wi‑Fi a nabíječce. Číslo u nadstavby se přitom nemění: i s Androidem 17 zůstává software u Xiaomi značený jako HyperOS 3, tedy stejně jako předchozí verze postavená na Androidu 16. Na první pohled tak nová nadstavba nepřekvapí a hlavní novinky přináší samotný Android 17 pod kapotou. Máte některý z telefonů Xiaomi, které dostávají Android 17? Zdroj: GSMArena Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Aktualizace Android 17 HyperOS Xiaomi Xiaomi 17 Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025