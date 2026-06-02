Recenze Xiaomi 17T Pro: méně novinek, ale pořád obrovská spousta muziky za 17 tisíc Hlavní stránka Recenze Recenze telefonů Xiaomi 17T Pro je v jádru loňské 15T Pro s větší baterií, svižnějším čipem a vyšší cenou Hlavním tahákem je 5× teleobjektiv Leica, který spolu s hlavním snímačem patří k tomu nejlepšímu v této třídě Cena startuje na 16 999 Kč, k tomu běží zaváděcí bonusy do konce června Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 2.6.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi letos svou řadu 17T pojmenovalo „Telephoto Master“ a celou kampaň postavilo na jediné věci — periskopickém teleobjektivu. Marketing rád maluje každou novinku jako revoluci, takže když mi na stůl dorazilo Xiaomi 17T Pro v černé verzi, čekal jsem buď velký skok, nebo velké zklamání. Realita je sice střízlivější, přesto jsem si telefon za pár dní docela oblíbil. Pojďme si projít proč. Černá je sázka na jistotu Displej umí oslnit i šetřit oči Dimensity 9500: výkonu na rozdávání Teleobjektiv je král, ultrašíro už mělo Xiaomi letos vyměnit Baterie na den a půl, nabíjení bleskové HyperOS 3: krásný systém s nepěknými zlozvyky Komu Xiaomi 17T Pro sedne Černá je sázka na jistotu Začnu upřímně: kdybyste mi 17T Pro položili vedle předchůdce, asi bych je nerozeznal. Tělo má stejné zaoblené boky s plochými rohy, stejný hliníkový rám i stejná záda ze sklolaminátu, která se pěkně chytají do ruky a nešpiní se otisky. Jediná hmatatelná změna je menší a plošší ostrůvek fotoaparátu, který už nemá kolem dokola zkosenou hranu. Vzhledu to neuškodí, spíš naopak. Barevně letos Xiaomi přitvrdilo — Deep Blue a Deep Violet mají krásný metalický nádech a recenzenti po nich slintají. Moje černá verze je proti tomu introvert. Je elegantní, ale taky tak trochu neviditelná, takže pokud chcete telefon, kterého si někdo všimne, sáhněte po modré. Černá je prostě bezpečná volba pro toho, kdo nechce řešit barvu. Co musím pochválit, je celkový dojem z konstrukce. Telefon působí dráž, než kolik stojí, má krytí IP68, ochranné sklo Gorilla Glass 7i a v krabičce najdete i černý kryt a předlepenou fólii na displeji. Je to ale pořádný macek. S rozměry 162,2 × 77,5 × 8,25 mm a hmotností 219 gramů jde o telefon do velkých rukou. Po pár dnech jsem si zvykl, ale lidem s menší dlaní bych ho do kapsy necpal. Jediná vyloženě nepříjemná drobnost je čtečka otisků — Xiaomi ji posadilo hodně nízko, takže se po ní palec natahuje hůř, než by člověk čekal. Čtečka jako taková je ale velmi dobrá, přestože je optická a ne ultrazvuková. Reakce jsou okamžité a i s mírně zašpiněným prstem jsem neměl problém telefon odemknout. Displej umí oslnit i šetřit oči Displej je další položka, kterou Xiaomi prostě převzalo z loňska — a já se nezlobím, protože už předtím patřil ke špičce v této cenovce. Je to 6,83″ AMOLED s 1,5K rozlišením a obnovovací frekvencí 144 Hz. Rámečky kolem jsou tenké a souměrné, panel je dokonale rovný a celé to vypadá hodně prémiově. Jas je oslnivý — výrobce slibuje až 3500 nitů ve špičce a venku na slunci jsem skutečně neměl problém. Mě ale víc baví druhý konec škály: panel umí ztlumit až na 1 nit, což z nočního čtení v posteli dělá radost a ne útok na sítnici. Xiaomi kolem displeje postavilo celé vyprávění o ochraně zraku pod hlavičkou Vision Care a chlubí se čtyřnásobnou certifikací TÜV Rheinland (nízké modré světlo, eliminace blikání, šetrnost k cirkadiánnímu rytmu a inteligentní ochrana). Jestli to po letech opravdu zachrání vaše oči, nechám na vědcích, ale DC stmívání a vysokofrekvenční PWM tam jsou a hůř vám rozhodně neudělají. Jediná věc, která mě u takhle drahého telefonu mrzí, je absence technologie LTPO. Displej tedy neumí klesnout na úsporný 1 Hz, ale „jen“ na 30 Hz. V praxi to baterii nezabije, ale je to drobnost, kterou bych v této třídě už čekal. Navíc se 144 Hz reálně využijí jen v hrstce aplikací — většinou jde spíš o číslo do tabulky než o něco, co byste denně poznali. V systému telefon běží vždy na maximálně 120 Hz. KOUPIT XIAOMI 17T PRO Dimensity 9500: výkonu na rozdávání Pod kapotou tepe vlajkový MediaTek Dimensity 9500 vyráběný 3nm procesem, k tomu 12 GB RAM a podle konfigurace 256, 512 nebo 1024 GB úložiště typu UFS 4.1. Ano, v čistě herních benchmarcích jej nejnovější Snapdragon ještě o kousek překoná, ale v reálném životě je to jedno. Telefon je svižný za všech okolností, aplikace naskakují okamžitě a o nějakém sekání nemůže být řeč. Vyzkoušel jsem i náročnější hry a 17T Pro je zvládá v plynulých snímkových frekvencích, aniž by po chvíli začal škrtit výkon. Rám se sice zahřeje, ale to jen znamená, že chladicí systém 3D IceLoop s parní komorou odvádí teplo tam, kam má. S přiloženým krytem se navíc horko k prstům skoro nedostane. Příjemně mě překvapily i stereo reproduktory s Dolby Atmos, které hrají hlasitě a s lepším basem, než je v této třídě běžné, a silná, přesná haptika, díky které je i obyčejné psaní radost. Z konektivity nechybí Wi-Fi 7, Bluetooth, NFC ani dvě SIM. Zajímavostí je funkce Offline Communication, která umí krátké hlasové hovory mezi telefony Xiaomi i bez sítě — využívá ale Bluetooth, ne satelit, takže si od ní nic přehnaného neslibujte. Spíš taková kuriozita do výbavy. Teleobjektiv je král, ultrašíro už mělo Xiaomi letos vyměnit Tady je srdce celého telefonu. Sestava je sice opět převzatá z 15T Pro, ale když fungovala loni, funguje i teď. Hlavní snímač má 50 Mpx, světelnost f/1.67 a velký čip o úhlopříčce 1/1,31″, což je velikost, jakou nabízejí i leckteré vlajky za mnohem více peněz. Výsledkem jsou ostré, detailní snímky s pěkným dynamickým rozsahem ve dne i v noci. K tomu si připočtěte ladění od Leicy a režimy Vibrant a Authentic, mezi kterými si vyberete realistický, nebo líbivější výsledek. Skutečná hvězda je ale 50Mpx 5× periskopický teleobjektiv se 115mm ohniskem a optickou stabilizací. Pětinásobné optické přiblížení je v této třídě rarita — většina konkurence se spokojí s trojnásobkem — a Xiaomi z něj těží. Vzdálené motivy přitáhne čistě a ostře, krásnou kompresi vykouzlí u portrétů a díky zaostření už od 30 centimetrů zvládne i polomakro. Jen pozor: pokud chcete fotit zblízka, vyplatí se v nastavení vypnout automatické přepínání objektivů, protože jinak telefon rád skočí zpátky na hlavní snímač. Digitálně se dá dojet až na stonásobek, ale to už berte jako kuriozitu — nad 20× jde o víceméně nepoužitelnou kaši, stejně jako u konkurence. Slabinou zůstává 12Mpx ultraširokoúhlý objektiv. Má nižší rozlišení, malý snímač a hlavně mu chybí ostření, takže se nehodí na detaily a ve špatném světle viditelně ztrácí. Ve dne na sociální sítě poslouží, ale vedle skvělého hlavního foťáku a tele působí jako chudý příbuzný. Stejně tak 32Mpx selfie kamera je solidní, ale bez ostření — na skupinová selfíčka občas nezaostří všechny tváře tak, jak by měla. Novinkou napříč řadou je Leica Live Moment, tedy obdoba živých fotek se zachycením krátkého pohybu před stiskem spouště. Mně osobně živé fotky nic neříkají, ale kdo je má rád, ocení, že fungují i v portrétním režimu a se všemi styly Leica. KOUPIT XIAOMI 17T PRO Kde 17T Pro vyloženě válcuje konkurenci, je video. Hlavní snímač zvládne 8K při 30 fps i 4K při 120 fps a logaritmický profil Log natáčíte až ve 4K/60 fps na hlavním i teleobjektivu. Můžete si dokonce nahrát vlastní LUT profily. Na telefon za sedmnáct tisíc je tohle nečekaně bohatá nadílka pro tvůrce. Baterie na den a půl, nabíjení bleskové Tohle je největší skutečná novinka. Díky křemíkovo-uhlíkové technologii se do těla vešla baterie o kapacitě 7000 mAh — podle výrobce největší v historii mezinárodních modelů Xiaomi. Loňské 15T Pro měla jen 5500 mAh, takže jde o pořádný skok. Výdrž je samozřejmě výborná. Den zvládne 17T Pro levou zadní a při běžném používání mě bez problému dotáhl i do druhého dopoledne. Přesto mám lehce smíšené pocity: u takhle velké baterie jsem upřímně čekal víc. Některé konkurenční telefony s menším akumulátorem vydrží podobně. Možná za to může ne úplně doladěný software v době testování, takže je šance, že to budoucí aktualizace ještě vylepší. Nestěžuju si, jen jsem od sedmi tisíc miliampérhodin čekal zázrak a dostal „jen“ velmi dobrý výsledek. KOUPIT XIAOMI 17T PRO Nabíjení je naopak bleskové. Kabelem telefon zvládne 100 W, takže z nuly na přes 50 % se dostanete zhruba za půl hodiny a plné nabití trvá kolem 70 minut. Skvělé je, že 17T Pro umí i rychlé nabíjení standardem PPS z adaptérů třetích stran, takže nejste odkázaní jen na originál. Nechybí ani 50W bezdrátové nabíjení — na to ovšem potřebujete oficiální stojánek Xiaomi, běžná Qi podložka takovou rychlost nedá. HyperOS 3: krásný systém s nepěknými zlozvyky Telefon běží na HyperOS 3 postaveném na Androidu 16. Systém je svižný, hezky se ovládá, je extrémně přizpůsobitelný a má i pár chytrých vychytávek — vlastní obdobu Dynamic Islandu, propracované zamykací obrazovky a slušnou nadílku AI funkcí včetně Gemini a Circle to Search. Vizuálně je tu znát inspirace u Applu, ale funguje to dobře. Co mě ale štve, je bloatware a reklamy. Po prvním zapnutí mě čekalo uklízení předinstalovaných her a aplikací a Xiaomi mi po pár dnech začalo do oznámení posílat tipy na „skvělé“ hry ke stažení. Na levném telefonu bych mávl rukou, ale u zařízení za sedmnáct tisíc bych čekal čistší prostředí. Naštěstí se to dá vypnout a odinstalovat, jen by člověk neměl muset. Druhým drobným zádrhelem je dost agresivní správa aplikací na pozadí, kvůli které mi občas dorazila oznámení s lehkým zpožděním. To se ale děje u všech telefonů Xiaomi/Redmi, nejen u 17T a zároveň to není nic zásadního. Pochvalu si naopak zaslouží aktualizační politika: Xiaomi slibuje 5 velkých verzí Androidu a 6 let bezpečnostních záplat, takže telefon má vystaráno zhruba do roku 2031. Na Samsung a Google to sice o kousek nestačí, ale je to víc než solidní příslib. Komu Xiaomi 17T Pro sedne Přiznejme si to na rovinu: Xiaomi 17T Pro není revoluce. Je to loňské 15T Pro, které přidali větší baterii, novější čip a rychlejší nabíjení — a připsali k tomu vyšší cenu. Kdo má předchůdce, nemá nejmenší důvod přesedlat. Jenže když odhlédnu od marketingových řečí o „Telephoto Masterovi“, zůstává mi v ruce telefon, který se mi prostě líbí. Má jeden z nejlepších fotoaparátů ve své třídě, špičkový displej, výkonu na rozdávání, parádní video a baterii, která mě nenechá ve štychu. Zpracování působí dráž, než kolik si Xiaomi účtuje. Při ceně 16 999 Kč jde pořád o jednu z nejzajímavějších nabídek na pomezí vyšší střední třídy a vlajkové lodi — později telefony dost zdraží, 256GB verze půjde ze 17 tisíc na 20 490 Kč. Xiaomi navíc do konce června přibalilo zaváděcí bonusy včetně výkupního programu a dárku za zveřejněnou recenzi, konkrétně jde o koloběžku Xiaomi Electric Scooter 4 Lite (2nd Gen) v hodnotě dalších 6 999 Kč. To je mimochodem jeden z nejlepších dárků, co jsem kdy u podobných akcí viděl. KOUPIT XIAOMI 17T PRO Jestli sháníte stylový telefon, který umí skvěle fotit, dlouho vydrží a nezruinuje vás jako plnotučná vlajka, 17T Pro je snadné doporučit. Jen mu pak hned po vybalení věnujte deset minut na úklid systému. Klady vynikající hlavní fotoaparát a vzácný 5× teleobjektiv bohaté možnosti videa včetně 8K a Log profilu obří baterie 7000 mAh a rychlé 100W i 50W nabíjení jasný a k očím šetrný displej se 144 Hz prémiové zpracování a krytí IP68 dlouhá softwarová podpora Zápory minimum novinek oproti 15T Pro a vyšší cena slabší ultraširokoúhlý objektiv bez ostření bloatware a reklamní oznámení v systému jen USB 2.0 v této kategorii zamrzí Hodnocení redakce: 91 % Láká vás 17T Pro hlavně kvůli teleobjektivu, nebo byste sáhli po jiné vlajce za podobné peníze? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář HyperOS Leica Xiaomi Xiaomi 17T Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024